A diferencia del pensamiento despreciativo y discriminatorio del presidente Javier Milei, las universidades nacionales son usinas de producción de conocimiento. A la par de las carreras de grado, se investigan temas que son de interés para el conocimiento científico y que encuentran resonancia en la sociedad, entres otras tareas de las casas de estudio. Este es el caso de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que desde este miércoles a las 9.30 y hasta el próximo viernes organizará las primeras Jornadas «Inteligencia artificial y sociedad. Guerra y paz en la aldea algorítmica», donde prestigiosos especialistas trabajarán en torno a las Tecnologías, Sociedad y Ecosistemas digitales. Profesores e investigadores de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, colegas invitados de otros espacios, artistas y desarrolladores de IA, estarán dialogando y compartiendo espacios de producción y experimentación en torno a las nuevas inteligencias artificiales emergentes. Las actividades se desarrollarán en la sede de Santiago del Estero 1029 y son abiertas a la comunidad.

Distintos interrogantes ordenarán las ideas que se pondrán en debate: ¿Cómo afectan las IA al espacio de la información y la comunicación? ¿Cambian los modos de trabajo educativo? ¿Cuáles son los principales desafíos políticos, regulatorios, culturales y subjetivos? Un tema de absoluta actualidad y que va a ser abordado desde las ciencias sociales en general, y en particular desde la comunicación, para poder trabajar y analizar los aspectos que hoy ya atraviesan los distintos modos de habitar el mundo en la sociedad.

"La cuestión de la inteligencia artificial es un tema muy emergente en la agenda social en este momento y suscita muchas reflexiones y abordajes", plantea Larisa Kejval, directora de la Carrera de Ciencias de Comunicación de la UBA. "Nos parece que es importante tener una mirada y sentar un conjunto de posiciones y perspectivas desde las ciencias sociales. En general, la inteligencia artificial está abordada como un problema técnico, tecnológico, desde la perspectiva de la ingeniería o, a veces, regulatorio, desde la perspectiva del Derecho. Y para nosotros es importante, como Carrera y como Facultad, poner de relieve que también es necesario un abordaje desde la perspectiva de las ciencias sociales; es decir, el vínculo de la inteligencia artificial con la educación, pero también cómo el desarrollo de la inteligencia artificial impacta o incide en diversos espacios o ámbitos sociales, y cómo reconfigura prácticas. Su implementación requiere de una mirada social para evitar los riesgos de la automatización en la toma de decisiones", plantea Kejval. La directora de la carrera de Comunicación entiende que también es importante pensar la inteligencia artificial desde las lógicas de la desigualdad, el poder, etcétera "Son todas dimensiones que nos parece importante recalcar desde las ciencias sociales", afirma Kejval.

Habrá diálogos entre especialistas sobre mediatización profunda, educación, innovación, ética y futuro, geopolítica de las IA, y sobre desafíos teóricos y epistemológicos de las IA. También se organizaron paneles sobre las prácticas de la Comunicación en tiempos de desinformación planificada; Transformación Digital, IA, Cultura y Medios; Economía de Plataformas: del furor normativo a las experiencias concretas de regulación; La imprevisibilidad de la técnica: mundoambiente digital y modos de subjetivación. Se ha planificado, además, un Taller teórico-práctico de entrenamiento de modelos libres con datasets caseros y una charla y experimentación en vivo sobre herramientas y resultados para usos de IA.

En la organización de las jornadas también participaron Flavia Costa, Estela Domínguez Halpern, Micaela Sánchez Malcom y Luis Lozano, entre otros docentes investigadores. Costa, profesora adunta del Seminario Técnica, Cultura y Sociedad de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, e investigadora del Instituto Gino Germani, señala que lo que vienen trabajando los equipos de investigación de la UBA y que se verá reflejado en las Jornadas es intentar dar respuestas a las preguntas: ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial? ¿Qué son las IA? ¿En qué consisten las IA de última generación? ¿Qué impacto pueden tener en el trabajo, en la educación, en la vida democrática?

"Eso es lo que estamos queriendo impulsar con estas jornadas", explica Costa. "Yo creo que esto va a ser muy disruptivo. Va a ser equivalente a lo que fue Internet en 1995, que se decía '¿Qué es Internet? No es tanto'. Treinta años después nos dimos cuenta de qué era Internet. Con esto está por ocurrir algo parecido. ¿Qué será esto de la IA? Bueno, lo que está ocurriendo es algo parecido a lo que ocurrió en el año 95, cuando llegó Internet comercial. Hubo un desembarco de un tipo de tecnología que tuvo una suerte particular, con distintas idas y vueltas, pero treinta años después estamos todos ahí adentro viviendo. Los argentinos entre 16 y 64 años pasamos nueve horas por día en Internet. Con la IA eso se va a profundizar ", concluye y advierte Costa, como para que el fenómeno no pase desapercibido.

Las Jornadas en Sociales serán una manera de poder acercarse a este universo desconocido por muchos, al menos por ahora. Son abiertas al público y solo requieren inscripción previa, a través de este formulario. Se trata de una invitación a ampliar el debate con quienes no pertenecen estrictamente a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y que trabajan el tema desde distintos ángulos y perspectivas. Se puede consultar el programa completo y descargarlo: PROGRAMA Jornadas IA y sociedad.