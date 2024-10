El Ministerio de Capital Humano contrató a una ONG chilena que promueve la abstinencia sexual --siguiendo rigurosamente los lineamientos de la Iglesia Católica-- para prevenir embarazos en adolescentes, para capacitar a docentes que implementan la Educación Sexual Integral en distintas jurisdicciones. La ONG se llama Teen STAR (siglas que, en inglés, significan Educación Sexual en el contexto de la Responsabilidad Adulta) y su líder está relacionada con grupos conservadores ligados al partido Republicano de Estados Unidos, y a agrupaciones antiaborto. La primera jornada de formación se hizo este lunes en el Salón Blanco del Palacio Sarmiento (ex Pizzurno), sede del desjerarquizado Ministerio de Educación, convertido en Secretaría desde que asumió el presidente Javier Milei. Fue convocada bajo el título “Encuentro Afectividad y Sexualidad- ESI” y estuvo a cargo del director ejecutivo de Teen STAR, un ingeniero en administración de empresas de nombre Miguel del Río Vigil. En ese espacio, se propuso enseñarles a las alumnas a autodiagnosticarse un desarreglo hormonal frotándose un brazo con una cuchara o tenedor de metal: si aparece una erupción, el diagnóstico sería positivo.

La capacitación estuvo dirigida a integrantes del Programa Nacional de ESI, a equipos técnicos que trabajan en escuelas de gestión pública de la Ciudad de Buenos Aires y directivos y docentes de colegios de gestión privada, la mayoría confesionales. La actividad se presentó como una “alfabetización emocional”, como parte de un “plan de fortalecimiento de la ESI”, pero en realidad, se trata de un cambio drástico del paradigma histórico con el que se viene implementando la ESI en el país.

“Esta propuesta representa un retroceso en los enfoques que a nivel nacional e internacional se vienen proponiendo para la Educación Sexual Integral. Reducir la sexualidad a una cuestión afectiva --y no negamos que la abarca-- sin buscar reconocer las cuestiones culturales e históricas en las que los cuerpos se inscriben representa un riesgo. El riesgo de volver a enseñar que hay que acallar el dolor, el riesgo de enseñar que las situaciones de violencia 'son tu culpa', el riesgo de desechar proyectos de vida que no se corresponden con los estereotipos tradicionales, como las chicas que no desean maternar o las parejas del mismo sexogénero que sienten amor genuino y son condenadas”, alertó en diálogo con Página 12 Graciela Morgade, doctora en Educación, especialista en ESI, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

La presidenta de TEEN Star Internacional es la endocrinóloga Pilar Vigil, autora del libro Amar y ser amado, que en Brasil publicó Canção Nova, la editora del Opus Dei. Miguel del Río Vigil es su hijo. Además, Vigil está vinculada al desarrollo de una aplicación que promueve la abstinencia sexual como único método para la planificación familiar.

Según pudo saber este diario, ya estaría acordada otra capacitación con la misma ONG dirigida a equipos técnicos que trabajan en ESI de CABA en diciembre; y también para los de Misiones. La intención del Ministerio de Capital Humano sería replicarla en el resto de las provincias.

Si a este cambio de enfoque en la ESI se suma el desmantelamiento del Plan ENIA, de prevención del embarazo en adolescente, y la propuesta de la misma ONG que para evitar las gestaciones no intencionales se deba practicar la abstinencia o el método llamado "natural", “el gran riesgo que el estudiantado de todos los niveles va a enfrentar es el de depender de informaciones que con frecuencia no son científicas, o que se retacean por pudor. Porque si bien las familias educan en sexualidad, y no lo hemos negado nunca, también sabemos que la escuela es el lugar más adecuado para una educación sexual integral”, consideró Morgade, que forma parte de Movimiento Federal X Más ESI, un colectivo de docentes que trabajan en todos los niveles y modalidades del sistema educativo (desde el nivel inicial hasta el universitario), en sindicatos, diferentes instancias de los gobiernos nacional y provinciales,, profesionales, educadoras populares y promotoras territoriales de género y diversidad que defienden la ESI como “un proyecto de justicia y de igualdad para la mejora de la calidad de vida de todas las personas”.

La capacitación dictada por Teen STAR fue organizada por la Coordinación de Fortalecimiento para la Educación Integral y la Alfabetización Emocional --así se llama--, dependiente de la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa de Nación. “En el marco de la ejecución de las tareas planificadas por esta Coordinación a fin de dar respuesta a las distintas realidades de las jurisdicciones y las situaciones que en ellas emergen en materia de afectividad y sexualidad (ESI), se advierte la necesidad de contar con herramientas para fortalecer la formación docente en dicha temática”, dice el programa de la actividad.

El programa comenzó a las 9 y se extendió hasta las 17. Del Río estuvo a cargo de la mayor parte de los contenidos. Lo acompañó una profesora de biología argentina de nombre María Marta Rodríguez.

“No es un enfoque que responda al de la ESI. La nombran como 'educación en la afectividad y sexualidad' cuando en realidad la afectividad es una dimensión de la sexualidad, si se la menciona aparte, la sexualidad vuelve a ser biologizante o bien moralizante”, dijo a Página 12 otro participante.

Entre las actividades propuestas, una fue un taller para conocer los cambios en la pubertad, el pasaje a la adolescencia, y donde se les pidió a docentes y directivos de escuelas que inflaran “globos”, para representar a los óvulos que iban madurando en las chicas. Los participantes recibieron explicaciones que personificaban a las hormonas, como si se tratara de una audiencia infantil, según pudo saber este diario. En otro momento, se apeló al cuento de los tres chanchitos.

“Venimos desde hace años debatiendo para salir del enfoque biologicista y hablando ya de sistemas genitales de cuerpos con pene o con vulva, y volvimos hablar de aparato reproductor femenino o masculino”, comentó a este diario otra persona que participó de la (de)formación. En ese espacio, se propuso enseñarles a alumnas con cuadros de ansiedad a usar una cuchara o tenedor para frotarse en brazo y así determinar si están atravesando un problema hormonal.

En ningún momento de la capacitación se hizo referencia a las identidades trans.

Una de las referencias bibliográficas que menciona el programa de la capacitación es un artículo de coautoría de Pilar Vigil y otros profesionales chilenos titulado Prevención del embarazo adolescente: una intervención controlada aleatoria centrada en la abstinencia en una escuela secundaria pública chilena, publicado en 2005 en Journal of Adolescent Health.

El paper cuenta la evaluación que la misma ONG hizo del programa de educación sexual que promueven. Y concluye que “la intervención de educación sexual TeenSTAR, centrada en la abstinencia, fue eficaz en la prevención del embarazo no deseado en adolescentes”, al comparar los resultados de gestaciones en alumnas que no habían recibido ese abordaje en el mismo colegio.

De todas formas, diversos estudios contradicen esos argumentos. En 2016 un reporte clínico de la Academia Americana de Pediatría afirmaba que "la investigación ha demostrado de manera concluyente que los programas que promueven la abstinencia solo hasta que se produce el matrimonio heterosexual son ineficaces". También estudios del Consejo de Información y Educación Sexual de Estados Unidos, que observó aumento en el estado de Texas de los embarazos en adolescentes, luego de la aplicación de educación sexual centrada en la abstinencia.

La aplicación Femm, con la que está relacionada Vigil, es un monitor o calendario del ciclo menstrual, que recomienda la abstinencia sexual como único método para la planificación familiar y pone en duda la eficacia de los anticonceptivos. “La aplicación FEMM puede ayudar a prevenir o lograr el embarazo al ayudarte a identificar la ovulación y tu ventana fértil”, explica la web que promociona la app. El método propuesto es de los más inseguros para evitar un embarazo no intencional según la Organización Mundial de la Salud.

Según su página web, Teen STAR tiene presencia en más de 50 países. En 2019 la ONG desembarcó en la Argentina por primera vez con un taller en la Diócesis de Córdoba y otro curso, entre el 28 de noviembre y el 1º de diciembre en la sede de Puerto Madero de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires(UCA), en el que participaron “directivos, docentes, profesionales de la salud y formadores de educación no formal, y referentes de grupos juveniles y agentes comunitarios, según informó en ese momento la Agencia Informativa Católica Argentina​ (AICA), órgano de difusión del episcopado católico argentino.

La directora internacional de Teen STAR estuvo involucrada en una polémica, tras la publicación de una investigación sobre la app Femm en el diario británico The Guardian, en 2019. La aplicación guarda y analiza información sobre los períodos menstruales de más de 400.000 usuarias, y entrega información sobre los días fértiles de las mujeres, advertía la publicación. The Guardian reveló que la app tiene como principal fuente de financiamiento las donaciones, principalmente de privados, entre ellos los de Chiaroscuro Foundation, respaldada principalmente por Sean Fieler, un millonario católico conservador de Nueva York. Según el diario británico, Femm ha sido constantemente financiada por grupos conservadores, ligados al partido Republicano de Estados Unidos, y por agrupaciones antiaborto.

Pilar Vigil se vincula a la app Femm, debido a que es una de las líderes de Reproductive Health Research Institute (RHRI), organización que provee de información a la aplicación. Vigil figura como el director médico de RHRI, con una dirección en New York y otra en Santiago, a pesar de que Vigil no tiene permiso para ejercer la medicina en Estados Unidos.