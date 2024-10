El Gobierno aseguró hoy en el Congreso que con el aumento del Programa Alimentar y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) "se está cubriendo casi el 100 por ciento de la canasta básica", un anuncio que de todos modos fue rechazado por los diputados opositores.

Los datos fueron proporcionados por la todavía secretaria de Niñez, Adolescencia, y Familia, Yanina Nano Lembo (su salida fue anunciada la semana pasada, pero ún no se concretó en el BO) quien destacó como eje central de la política del Gobierno otorgar ayuda a los sectores mas vulnerables "sin intermediación" de las organizaciones sociales.

La funcionaria fue la primera en exponer en la tercera jornada informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre la ley de gastos y recursos para el 2025, que encabezó el libertario José Luis Espert.

Al abrir el debate, la secretaria de Niñez expuso los detalles de los recursos que se asignarán a su área en la ley de gastos y recursos para el 2025.

Aclaró que el presupuesto de su área es de 4 billones de pesos, que significa un aumento del 1,2 billones de pesos con respecto a este año.

"Desde el comienzo del año, incrementamos el Programa Alimentar en un 138% y junto con la AUH estamos cubriendo casi el 100% de la canasta básica alimentaria" de los niños y adolescentes, destacó.

Este dato fue rechazado por los diputados de Unión por la Patria (UxP) Victoria Tolosa Paz y Daniel Arroyo, y de la izquierda Nicolás del Caño.

Nano Lembo dijo que la propuesta es "recomponer el tejido social desde la familia" y por eso se continuará "priorizando las transferencias directas para que la ayuda llegue sin intermediarios, al bolsillo de cada una de las familias que más lo necesitan humano", agregó.

La funcionaria también destacó la ampliación de la Prestación Alimentar al señalar que "cuando asumimos, cubría a niños de 0 a 14 años; hoy incorporamos a adolescentes de 15, 16 y 17 años, con esta extensión logramos llegar a más de 600 mil adolescentes que no recibían esta prestación".

Al defender al Gobierno, Nano Lembo señaló que "el esfuerzo que estamos haciendo los argentinos impactará positivamente en todos los sectores de la sociedad y muy especialmente en los sectores más vulnerables". .

"Estamos en un contexto en donde los índices de pobreza alcanzan cifras dolorosas que no ignoramos" y que son el "resultado de décadas de políticas sociales asistencialistas y poco transparentes, que no sólo no mejoraron su calidad de vida, sino que los mantuvieron en una situación de dependencia, sin brindarles herramientas para alcanzar autonomía y libertad", expuso.

Al criticar al kirchnerismo, la funcionaria dijo que en el pasado el organismo a su cargo "era una Secretaría loteada, donde se repartían los recursos en forma discrecional y priorizando intermediarios y provincias amigas".

Nano Lembo detalló que de los 4 billones de pesos la Subsecretaria de Políticas Sociales tendrá asignados 3,2 billones, lo que equivale al "79% total de la Secretaría, con un incremento del 57% respecto del vigente".

Por su parte, Tolosa Paz señaló que el gobierno dijo que "duplica la AUH y la Tarjeta Alimentar pero eso una mentira", lo que "se duplicó es la indigencia y el número de niños pobres".

La diputada de UxP Florencia Carignano indicó que "siete de cada 10 chicos son pobres y eso es culpa suya", por lo que le preguntó cómo "hacía para dormir a la noche" .

Ante una consulta de la diputada de UxP Julia Strada sobre por qué no se aplica la ley Lucio, sancionada luego del asesinato Lucio Dupuy por parte de su madre y su pareja, la funcionaria explicó que "teníamos como objetivo desarrollar ocho módulos, había un módulo que cuando recibimos la gestión estaba desarrollado. Lamentablemente, estaba ideologizado", concluyó.

Turismo

Posteriormente, disertó el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli, quien anticipó que el gobierno estudia un proyecto para implementar el RIGI para el turismo, al defender la política del área.

Scioli dijo que el Gobierno "no está imponiendo" la privatización de los clubes de fútbol sino "darle la oportunidad y alternativas a los económicas que tienen", al referirse a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).