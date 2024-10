Diputados de Unión por la Patria (UxP) presentaron una iniciativa con el fin de "repudiar las violentas declaraciones" del presidente Javier Milei contra la exvicepresidenta Cristina Kirchner en las que señaló su deseo de "meter el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro".



Uno de los firmantes del documento fue el diputado nacional Martín Soria, quien en declaraciones a la 750 sostuvo que "se está volviendo intolerable el nivel de agresiones verbales y violencia política con el que este presidente intenta denostar a todo aquel que no comulgue con sus delirantes ideas".

"La amenaza de Milei este fin de semana a quien es la principal dirigente de la oposición es el mayor hecho de violencia política desde el intento de asesinato que sufrió ella en 2022", alertó el exministro de Justicia.

"Cuando amenazás de muerte a tu adversario político es porque pasaste cualquier límite de la confrontación política y empezás a atentar contra el sistema democrático, que dudo que le importe a este personaje. Estamos hablando de un tipo que dice que el Estado es una organización criminal y que él es un topo que viene a destruirlo. Es un tipo que claramente está sobrepasando todos los límites habidos y existentes", enfatizó el legislador rionegrino.

Para Soria, las amenazas de Milei a Cristina Kirchner no son "casuales". "La semana pasada termina de oficializar su alianza con Mauricio Macri. El fin de semana también se oficializa la candidatura de Cristina Kirchner a la presidencia del PJ. Y el lunes, Milei sale a amenazar públicamente a Cristina Kirchner diciendo que le gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro. Está más claro que nunca que Milei toma la agenda del macrismo. La quieren muerta o presa. No me parece una metáfora decir que quieren meter a la principal dirigenta de la oposición adentro de un ataúd y enterrarla", argumentó.

El proyecto de ley que repudia las declaraciones de Milei

La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados por la legisladora Carolina Gaillard. En ella, la diputada sostiene que "Milei se tiene que hacer cargo del desastre que está haciendo y dejar de buscar responsables. Él es el culpable de la masacre social que está llevando adelante y ya no puede entretener más a una sociedad que está agonizando por sus políticas de miseria y hambre".

Por su parte, el proyecto explica que las palabras de Milei "constituyen una grave incitación a la violencia" y que "emplea un lenguaje que resulta temerario, en razón de que proviene de la máxima autoridad del Estado".

“Este tipo de discurso habilita, en términos simbólicos y prácticos, a situaciones de violencia hacia dirigentes opositores, atentando contra los principios fundamentales del sistema democrático y del respeto a la convivencia pacífica entre los distintos sectores de la sociedad", afirma el proyecto.

También, sostiene que nombrar "explícitamente" al kirchnerismo, y en particular a una de sus mayores exponentes, "evoca un deseo no solo de eliminar políticamente a una fuerza opositora y a la persona, sino de deslegitimar su rol dentro de la democracia".

"Este tipo de expresiones no pueden ser tomadas a la ligera, ya que normalizan el discurso de odio y la intolerancia hacia quienes piensan diferente, circunstancia por la cual debiéramos asumir el compromiso de trabajar en una legislación acorde a los estándares democráticas que prohíba este tipo de manifestaciones", asegura el texto.

Para finalizar, los legisladores señalan que no puede quedar por fuera de este escenario "el intento de magnicidio contra Fernández de Kirchner", el 1 de septiembre de 2022, donde la exmandataria "estuvo a escasos centímetros de perder la vida".

“(Los dichos de Milei) adquieren una gravedad institucional inusitada, ya que no solo ponen en peligro la integridad de una figura política relevante en la Argentina, sino que también socavan los valores democráticos", asegura el documento.

El proyecto presentado por la diputada Gaillard, lleva también las firmas de sus colegas Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Julio Pereyra, Andrea Freites, Micaela Moran, Adolfo Bermejo, Jorge Antonio Romero, Pablo Todero, Jorge Neri Araujo Fernández, Nancy Sand, Santiago Cafiero, Martín Soria, Eduardo Toniolli y Juan Manuel Pedrini, entre otros.