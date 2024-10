El investigador del CONICET, docente universitario y especialista en medios de comunicación e industrias culturales Martín Becerra analizó la medida del Gobierno de que elimina las exenciones del IVA a diarios, revistas y publicaciones periódicas, así como también las suscripciones de ediciones periodísticas digitales de información en línea.

“A principios de año el Gobierno disminuyó la pauta oficial, no la eliminó. Y esto se suma a que ahora elimina la exención del IVA", recordó Becerra, entrevistado en la 750. "Se trata de una medida tributaria, tiene que pasar por el Congreso, no la puede decidir un Presidente, aunque hay que darle crédito al Gobierno de Milei en el sentido de que hay muchas cosas que creímos que no podía hacer y las hizo”, agregó.

En la conferencia de prensa de este martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que "con esta modificación los sujetos que realicen las actividades referidas pasarán a tributar el IVA sin ninguna ventaja con respecto al resto de los actores económicos", y aseguró que con esta medida "se va a aumentar la recaudación en 264 mil millones de pesos".

“Aunque no lo concrete, el Gobierno tiene algo en mente y es la pelea con el Grupo Clarín, porque aunque con esto se cargue a todo el sector, en su mente no está todo el conjunto de medios sino los tres o cuatro mayores, que hoy en día lo estarían fastidiando en alguno de sus contenidos”, aclaró Becerra. “Hay un problema nuevo que excede al ataque sistemático y cotidiano del presidente hacia periodistas. Esto ya es meterse con la economía del sector”, advirtió.



En este sentido, afirmó que los cableoperadores ahora "tienen la libertad de decidir cómo van a organizar su grilla". "En Argentina, a diferencia de otros países, los principales cableoperadores además son productores de señales de noticias. Lo que pueden hacer es, como pasó en los 90, poner en los mejores lugares de la grilla a sus propios contenidos, y a los de sus competidores, no ponerlos o ponerlos en cualquier lado, a donde la gente no llegue cuando haga zapping”, detalló Becerra.

“Al ser obligatorio que un cableoperador tuviera en su grilla a TN, La Nación+ o C5N, obligaba estos canales a cederles esos contenidos a un cableoperador, por ejemplo a uno pequeño del interior del país. Ahora van a avanzar los más fuertes. Hasta ahora todos los cableoperadores tenían que llevar en su grilla canales públicos, tanto provinciales o nacionales. Ahora no”, cerró.