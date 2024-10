Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, enfrentó un duro revés en el Tribunal de Goya, tras su fallido intento por aligerar su condena. El fundador de la empresa que estafó a miles de personas, intentó "reparar el daño", pero su intención no logró prosperar. Con el juicio en curso, las esperanzas de un acuerdo se desvanecen.

El caso de Generación Zoe, la empresa acusada de operar una estafa piramidal mediante un esquema Ponzi, se dirime en los Tribunales de Goya. El juicio oral, en el que se juzga a 22 personas que habrían participado en el proyecto que engañó a miles de ahorristas, tuvo una nueva jornada, donde Cositorto recibió un duro revés.

El pasado lunes, el fundador de la organización implicada hizo una propuesta económica a los damnificados. La presentó a través de sus abogados pero este miércoles, y luego de varias revisiones por parte de las partes involucradas, la Justicia decició rechazarla.

Cositorto sorprendió el lunes al presentar una propuesta formal para reparar el daño económico a sus víctimas. A pesar de que 98 de los damnificados aceptaron el acuerdo, el Tribunal de Goya, presidido por Ricardo Carbajal, dedició rechazar la propuesta.

El líder de Generación Zoe, conocido por sus estrategias de captación de inversores a través de promesas de altos rendimientos, había planteado un acuerdo que incluía tanto dinero como propiedades. No obstante, el presidente del Tribunal enfatizó que las negociaciones de resolución de conflictos tienen un límite temporal y no pueden coexistir con un proceso penal activo. Esta advertencia dejó en claro que la búsqueda de un arreglo no podía desviar el curso de la justicia.

Un golpe a la estrategia

El abogado de Cositorto, Guillermo Dragotto, aseguró que la estrategia de reparación no implicaba un reconocimiento de culpabilidad, sino una mera intención de compensar a los damnificados. Según él, el objetivo era asegurar que los afectados recibieran una indemnización sin admitir que se trató de una estafa. Sin embargo, los fiscales de Goya, Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, se opusieron al acuerdo.

Ellos subrayaron que un arreglo de este tipo no cumplía con los requisitos legales necesarios y, por lo tanto, no podía ser aceptado. Su rechazo fue determinante para que el juicio continuara su curso.

La continuidad del juicio significa que el escándalo de Generación Zoe no llegó a su fin. Con un proceso judicial en marcha y la posibilidad de que surjan nuevas pruebas y testimonios, las víctimas aún esperan justicia.

De qué están acusados los integrantes de Generación Zoe

Leonardo Cositorto fue detenido el 4 de abril de 2022 en República Dominicana, acusado de haber estafado a cientos de ahorristas, a quienes les prometía ganancias con el interés que les generaría su inversión de capital, pero a contramano, muchos de ellos perdieron su dinero.

Otros imputados en la causa son Miguel Ángel Echegaray y Maximiliano Batista, que se encuentran alojados en el penal de Bouwer, en la provincia de Córdoba, y serán trasladados a Goya, donde quedarán detenidos hasta que termine el debate en la Unidad Regional 8. El resto de los acusados son Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina, quienes están libres y así llegarán al juicio.

La Cámara en lo Correccional y Criminal de Río Tercero anunció la elevación a juicio la causa penal que se tramita en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, tras el pedido de la fiscal de Segundo Turno, Juliana Companys. Dragotto había presentado un recurso de oposición a la elevación a juicio, por lo que el asunto pasó a tratarse en la Cámara del Crimen de RíoTercero.

Los magistrados aseguraron que las pruebas reunidas determinaron que las conductas de los implicados Leonardo Cositorto, Norman Prospero, Julieta Sciutti, Andrea Sánchez y Maximiliano Batista, entre otros, configurarían los delitos de asociación ilícita y estafas.

