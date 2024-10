La primera película de una joven cineasta puede ser un material inconcluso, fallido, una pequeña tragedia sobre la que es necesario volver. Un film de graduación donde hay mucha ansiedad, mucha necesidad de lograr un impacto pero todavía no se manejan acertadamente los mecanismos que permiten llevar adelante un grupo, puede desencadenar un efecto traumático o puede ser también una marca de identidad, un punto que permita cimentar un estilo.

Zia Anger parte del rodaje de su primera película para generar una suerte de documental sobre la iniciación en el cine. My first film (Mubi) se propone como una suerte de biodrama que le sirve a la directora para discutir las nociones de verdad en la ficción. Hay un leitmotiv al que se aferra Vita (Odessa Young) su alter ego dentro del film como una suerte de sinopsis: es la historia de una chica que tiene novio, cuida a su padre y cuando queda embarazada decide ir a buscar a su madre que la abandonó. Todo es cierto salvo que tengo dos madres, me hice dos abortos y nunca me abandonaron.



La película es también un desafío sobre su memoria, la posibilidad de entrar en una mecánica donde la propia biografía está sometida a toda clase de dudas. Vita lleva a su equipo de filmación a la ciudad donde pasó su infancia. Allí está su padre que ha podido sobrevivir a las enfermedades que le causó su condición de portador de HIV, él va a participar como actor en el film en el rol de espectro del padre muerto de Dina, la protagonista.

Vita tuvo sexo con su novio la noche anterior al rodaje y él acabó en su vagina (demás está decir que no usaban ningún tipo de protección) por lo tanto una de las preocupaciones de Vita es conseguir una pastilla del día después. La joven cineasta ya pasó por la experiencia de un aborto y esa escena también se recrea en el marco del documental o más precisamente del ensayo cinematográfico que es My first film con una dimensión onírica donde se mezclan las temporalidades. En realidad vemos la escena de su segundo aborto donde ella se pregunta por qué vuelve a estar en esa situación y una enfermera se muestra comprensiva y le dice que a otras mujeres también les ocurrió lo mismo pero no lo cuentan.

Esa frase ya la escuchamos idéntica cuando Vita le pregunta a una amiga por qué no pudo terminar su película. De algún modo My first film se propone exponer lo que no funcionó, lo que no pudo ser (en la clínica donde se realiza el aborto la médica le dice que las células que conforman el feto no podrían sobrevirr fuera de su cuerpo y sentimos que algo similar le pasó a ese film que necesita de una serie de soldaduras narrativas para valerse en el mundo)

El film real se convierte en ficción y la estructura de la película que estamos viendo es un ensayo documental sobre su primera película, aunque todos los elementos narrativos pueden ser mera ficción. Lo interesante aquí es que los distintos elementos que conforman la anécdota son un tanto relativos y secundarios porque frente a cada escena de su película, Vita intenta reconstruir el contexto, el momento de su vida al que esa situación alude, para establecer con esa ficción, que podría ser autobiográfica, una matriz de equivalencias alejadas de toda exactitud.

Hay una escena donde buena parte del equipo técnico participa de una fiesta que tiene lugar en el film, a la que la protagonista Dina (Devon Ros) asiste con su novio cuando ya está embarazada. Allí todo se mezcla, incluso los conflictos que se suceden en esa comunidad de amigos resquebrajada donde algunos integrantes se escapan con desesperación o con rabia.

En el año 2018 Zia Anger, la directora real del film, realizó una performance en Brooklyn sobre este primer film fallido llamado Always All Ways, Anne Marie que después tuvo su versión pandémica. Claramente este film abandonado se convirtió en una obsesión para la joven Anger que pudo materializar su intento por convertirlo en un film terminado casi como si buscara darle un sentido o una utilidad a ese episodio que quedó inconcluso. Pero lo interesante aquí es cómo ese material se inserta en My first film como una historia ficcional sobre la que la directora interviene para salir de una narración lineal o épica sobre las dificultades de filmar para convertirla en una estructura abierta, discontinua, guiada por asociaciones y recuerdos que le permiten crear una película introspectiva o mental, un fluir de la conciencia. Cuando Vita quiere encontrar el origen de las escenas en su propia biografía. lo que se revela son situaciones casi opuestas . A Dina la madre la abandonó. Vita es hija de una pareja de lesbianas a las que filma haciendo una serie de ejercicios frente al mar como si buscara componer una película más conceptual que narrativa.

De algún modo My first film es un borrador o diario de una cineasta que planifica, imagina o propone el tipo de cine que le gustaría hacer sin preocuparse por concluir ese intento. Su película sigue siendo un work in progress y un manifiesto leve, sin estridencias sobre un cine que dialoga sobre sí mismo, sobre sus condiciones de realización y sobre el efecto emocional que ejerce en quien lo piensa y lo concreta.