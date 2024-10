El próximo domingo, 2,7 millones de uruguayos votarán al sucesor de Luis Lacalle Pou en la presidencia. Además, elegirán a los miembros del Congreso y de las juntas electorales departamentales (los parlamentos provinciales). Los comicios tendrán una novedad, que es el plebiscito en torno a dos cuestiones, para las cuales habrá boletas de distinto color.

El sistema electoral uruguayo permite que en las elecciones se voten plebiscitos o enmiendas constitucionales, y en este caso el gobierno de Lacalle Pou dispuso dos consultas para modificar aspectos de la Carta Magna. Habrá que votar por sí o por no y en los centros de votación no habrá boletas por el No.

El primer tema a consultar es una reforma al artículo 67 de la Constitución, que se refiere a la seguridad social. La boleta del Sí es de color blanco y el cambio propuesto plantea la posibilidad de que las jubilaciones sean estatales por completo, sin ánimo de lucro. Se establece que la jubilación es un derecho y que se financia con contribuciones obreras y patronales, más la eventual asistencia financiera del Estado. Si se aprueba, será el fin de las jubilaciones en manos del sector privado, además de establecer la paridad entre la jubilación mínima y el salario mínimo.

De color amarillo es la boleta del Sí a la reforma del artículo 11 de la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos. Se mantiene el principio de inviolabilidad de la propiedad, pero se permite el accionar policial en allanamientos por la noche. Hasta ahora, se permiten allanamientos en horario diurno.

Para expresarse a favor hay que poner en el sobre la boleta del Sí, en una o ambas cuestiones. Al no haber boleta del No, se considera que no votar por el Sí es una expresión de rechazo. Las dos propuestas deben superar el 50 por ciento más un voto del total para ser aprobadas.

El domingo se conocerá la composición del Congreso y si habrá o no una segunda vuelta, como es costumbre en el país en los últimos 25 años. Lo que quedará definido es si los uruguayos aprueban o rechazan una o las dos propuestas.