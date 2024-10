“Mamá, te extraño mucho, quiero ir con vos”. La voz llorosa de A., de 11 años, se escucha en distintos mensajes de audio muy breves. “Tengo miedo de que me vea que te estoy mandando mensajes y me rete, o me saque el celular”, dice en otros audios la nena, que el 6 de enero de este año fue retirada de su casa por su progenitor, al igual que sus hermanos mellizos, de 8 años, con una falsa denuncia, que la justicia uruguaya convalidó.

Micaela es la madre de los niños, y está sufriendo violencia vicaria. Es rosarina, conoció a Claudio Lodovico Steffenino Lacroze en Barcelona y, cuando fueron pareja, se fue a vivir con él a Solanas, en Uruguay. Ella tuvo sus tres hijes en Rosario. En 2020, se separaron. Él intentó ahorcarla y nunca pagó la cuota alimentaria con regularidad. En 2022, él la denunció a ella por violencia contra sus hijes y en 2023, le vació la cuenta bancaria. Tras analizar con imparcialidad la primera denuncia, la justicia archivó la causa. Micaela trabajó dando clases de yoga, reclamó la cuota alimentaria, garantizó el contacto de sus hijos cuando quisieran ver al padre.

El día de Reyes, él llegó a la casa donde Micaela siempre vivió con lxs niñxs, acompañado por dos efectivos policiales. Aseguraron que ella quería autolesionarse y la llevaron al hospital de Maldonado, donde no se cumplió el protocolo para estos casos. Micaela no tenía ninguna intención de suicidarse. Se fue del centro de salud caminando, por más de dos horas, hasta la comisaría de Solanas. Allí reclamó por sus hijes, y en lugar de tomarle la denuncia, la detuvieron, además de llevarla “de paseo” en una camioneta policial, sin ningún motivo.

La mujer había alcanzado a comunicarse con Irene “Pepi” Gonçalves, una concejala feminista de Maldonado, y siente que fue ella quien le salvó la vida, ya que arriba del patrullero creyó que la iban a matar. “Pepi” empezó a preguntar a las autoridades dónde estaba Micaela, a quien llevaron a la comisaría. Luego de mantenerla unas horas detenida junto a otrxs presxs, la liberaron.

“En el lugar donde debían protegerla y tomar la denuncia, sufrió violencia institucional, en el marco de un sistema judicial patriarcal que también violenta sus derechos”, considera Gonçalves.

Micaela no ve a sus hijos desde enero y el 27 de junio, el juez Vital Rodríguez, de San Carlos confirmó la tenencia provisoria a cargo del progenitor.

Steffenino Lacroze pertenece a una familia influyente de Uruguay y ella siempre fue tratada como “la argentina”. El apellido Lacroze le viene de la rama uruguaya de la familia de la mismísima Amalia Lacroze de Fortabat. Su familia está relacionada con gente poderosa del país vecino.

De hecho, Pablo Correa, el abogado del progenitor, es un hombre identificado con el Partido Nacional, fue procesado por el juez argentino Sebastián Casanello por coimas en la causa por cohecho de Odebrecht, aunque muy pronto le dictaron la falta de mérito. También fue el abogado de Susana Giménez en una causa por cheques impagos, que la justicia uruguaya resolvió a favor de la diva.

Correa no es abogado especializado en familia, pero tiene la influencia suficiente para iniciar una causa y lograr que su cliente reclame la tenencia de les niñes en plena feria judicial, en enero.

En la apelación presentada por Micaela rechaza la resolución de Vital Rodríguez de establecer la tenencia provisoria para el padre, así como también un régimen de visitas supervisada por el Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU).

“Nunca tuve ni tendré ninguna intención de autoeliminación, así lo demuestran mis pericias psicológicas y psiquiátricas; el único dejo de desestabilidad emocional fue provocado por el propio actor durante años de violencia psicológica, física y económica, la cual no tiene límites y excede cualquier manipulación del sistema judicial por el simple hecho de haber decidió poner fin a tal vínculo violento”, expresa Micaela en la apelación presentada por su abogada.

De hecho, la pericia psiquiátrica realizada en el Poder Judicial uruguayo refiere que Micaela “no presenta patología psiquiátrica que comprometa el ejercicio de su rol materno”. El documento lo firmó el perito psiquiatra forense Gastón Ricci, en un informe del 18 de marzo de este año. Otra perito, Ximena Ribas, plantea que Steffenino Lacroze posee “rasgos de personalidad narcisistas, obsesivos y dependientes” y que proyecta “sus responsabilidades en terceros”, aunque también lo considera apto para ejercer el rol paterno.

La apelación, se indica: “Desde que tomé la decisión de separarme del Sr. Steffenino, sólo ha bombardeado con demandas y denuncias en mi contra para seguir ejerciendo la misma violencia o superior de la que ya lo hacía conviviendo”, dice el escrito, donde también se consigna que durante todo el proceso legal, Micaela “no tuvo acceso a una comunicación directa y fluida con sus hijos”. “Nunca se reactivaron los teléfonos celulares con los cuales se los retiró del hogar materno, y se le dio a la hija mayor una línea nueva pero proporcionada con control absoluto del progenitor”, agrega.

Micaela también reprocha la actuación de la defensora de los niños, Patricia Ibañez, porque -según dice la apelación- “nunca dio cumplimiento a lo dispuesto del artículo 119 el Código de la Niñez y Adolescencia, pese a que así lo afirmó en audiencia”.

En la apelación, asegura que la funcionaria “incumplió su obligación y responsabilidad de entrevistar a sus defendidos, en un ambiente propicio para así interiorizarse de su situación, conocer su opinión y sus necesidades, más tratándose de una decisión como el cambio de tenencia. Situación que esta parte entiende que ha dejado a los niños en clara indefensión, omitiendo escucharlos conforme establecen tanto las normas nacionales como internacionales, e incluso siendo imparcial”.

A Micaela cada día que pasa le representa una eternidad. “Necesito que esta situación se revierta por mis hijos, que están sufriendo, ya que fueron separados de su centro de vida, y manifestaron su deseo de vivir conmigo, como siempre lo hicieron”, dice Micaela.