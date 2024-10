El legislador y presidente del nuevo bloque radical en la Cámara de Diputados, Pablo Juliano, aseguró que estaba "resquebrajada la confianza" en la bancada que dirige su par Rodrigo De Loredo, y que la decisión de no responde a una "novela interna".

"Fue la manera que encontramos de ponerle punto final a las discusiones que parecieran más de los políticos preocupados en los políticos, que de los temas", manifestó Juliano en la 750.



El legislador nacional por la Provincia de Buenos Aires dijo también que "no se puede romper lo que está roto", pero evitó confrontar con el resto de los diputados que integran la bancada presidida por De Loredo. "Hay un montón de amigos en el otro bloque, sería injusto generalizar", dijo, consultado por la predisposición del resto de los legisladores a votar en conjunto con La Libertad Avanza.

Además, confirmó que la Secretaría parlamentaria quedará en manos de la diputada nacional porteña Carla Carrizo y prefirió no adelantar la postura del nuevo bloque —que, aclaró, no se llama Democracia para Siempre, como se difundió en un primer momento— respecto del Presupuesto 2025 que se debate por estos días en comisiones.

"Estamos recogiendo todo el trabajo que cada diputado venía llevando en la anterior representación así que para el lunes de la semana que viene vamos a tener posiciones más claras", sostuvo Juliano en Escuchá Página|12.



Visitas a genocidas

Por otra parte, y ante la pregunta sobre las visitas de legisladores del oficialismo a genocidas en Ezeiza, el legislador radical dijo que lo sucedido "no le hace bien a la política" y que las comisiones de Diputados no funcionaron correctamente a la hora de emitir una sanción para los protagonistas de la visita. "No entender la diferencia entre la dictadura y la democracia es no entender la diferencia entre la vida y la muerte", sentenció el presidente del nuevo bloque.

De igual modo, repudió los dichos de Javier Milei respecto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto de "poner el clavo en el cajón del kirchnerismo": "Me parece horrible apelar a la violencia para crear identidad, ya pasamos por ahí. A eso le sumo las declaraciones contra el ministro (Ginés González García). El respeto a la familia", concluyó.