Raquel Perlusky viajó a España para llevar a sus hijes de 8 y 4 años a pasar un mes con el padre. Tenían pasajes de vuelta para el 6 de octubre, comprados por su ex pareja. “Le pedí que sacara los pasajes porque la última vez, en julio de 2023, había puesto la excusa de que no tenía dinero para traerlos de vuelta”, cuenta Raquel, que no puede creer la pesadilla que se desató. Poco antes de la fecha prevista para volver, él le dijo: “A los chicos no te los voy a devolver nunca más, a Argentina no vuelven, y te acabo de meter una demanda”. También le canceló los vuelos.

“Estoy con ataques de pánico, no entiendo cómo se pudo haber dado todo esto”, dice por teléfono desde Cataluña, donde debió conseguir un abogado allá y otra acá para reclamar por los derechos de sus hijes.

Esta misma semana, él accedió a llevar a lxs chicxs a una plaza, mientras espera que le den la tenencia en los Tribunales de Tarragona.

“Ni siquiera se le movió un pelo cuando me dejó acá sin dinero, sin residencia, sin nada, además de que está muy violento, en la plaza donde vi a los nenes, tuvimos una situación de mucha violencia, estaban ellos en el medio. Vino la policía, estuvimos una hora discutiendo delante de la gente, fue una situación súper traumática, la nena más chiquita se me prendió y me dijo 'mami no me sueltes'. Si me hubiera dado el cuerpo me habría llevado a los dos, pero no me da”, cuenta Raquel.

Ahora, la nena casi no quiere salir a la calle porque “tiene miedo de que el padre se la lleve”.

Raquel estuvo diez años en pareja con el progenitor de sus hijos, vivieron en Playa del Carmen y Monterrey, en México, y en 2022 volvieron a Argentina. En diciembre de 2022, la pareja se separó. Raquel tiene su casa en Alvear, una localidad de 2000 habitantes cercana a Rosario, y los chicos viven allí. Siempre vivieron con ella.

La demanda por tenencia que él presentó “está llena de mentiras”. “Dijo que los chicos no estaban escolarizados, y nosotros presentamos los certificados del Ministerio de Educación de su asistencia a la escuela Los Arrayanes. También mintió al decir que los chicos estuvieron el último año con él, por eso presentó documentos falsos, ya que en el pasaporte figuran las entradas y salidas de los chicos”, expresa Raquel.

En la presentación ante el juzgado de primera instancia 5 de Tarragona, Raquel reclama que “el tribunal dicte resolución accediendo a la cuestión planteada y declinando la competencia en favor de los Juzgados de Argentina, que serán los competentes por ser el lugar donde residen los menores de forma permanente”. Para tal fin, presentaron documentación y ofrecieron numerosas personas que pueden atestiguar sobre la vida familiar de Raquel y sus hijes en Alvear.

Mientras tanto, no hay una solución judicial sobre la tenencia de les niñes. “Un juicio de tenencia se tiene que hacer en el eje de vida de los niños, que es Argentina, él arma todo este show para hacerme el juicio de tenencia acá, porque tengo las de perder en todo sentido, él acá tiene trabajo, tiene la residencia, yo no tengo nada”, se desespera la mujer, que durante estos dos años recibió la cuota alimentaria de forma inestable, sin regularidad.