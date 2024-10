Ante la inminente llegada del verano y las altas temperaturas, la Empresa Provincial de la Energía se prepara para lo que será una demanda que cada temporada estival rompe récords en medio de un contexto complicado. En esa línea advirtieron que no pueden asegurar que no haya interrupciones al servicio, por eso la EPE prepara un sistema que avisará el tiempo estimado para restaurar el servicio ante un corte, según afirmó el presidente de la EPE, Hugo Marcucci, quien adelantó que Nación tendrá dificultades para la generación de energía en la temporada de verano. "Años de populismo trae consecuencias" dijo el responsable de la empresa eléctrica, sin asumir responsabilidades.

En diálogo con LT 10 Marcucci manifestó: “Es un verano que tendrá temperaturas superiores a las normales, faltan unos 3.000 megas y esto puede llevar consecuencias en la generación de energía y que la EPE no reciba lo que necesita. Nosotros distribuimos y sino recibimos no podemos distribuir. No es una excusa, es así porque la generación y el transporte es responsabilidad de Nación“.

En tanto sobre la renuncia del exsecretario de Energía de la Nación, Eduardo González Chirillo, Marcucci afirmó que “estos cambios muestran que hay dificultades en la Secretaría de Energía de la Nación de marcar una directriz de acciones. Nadie ignora que años de populismo trae consecuencias de falta de inversiones y generación pero tampoco se aportó un sentido claro. Esperemos que haya respuestas claras”.

Ante la gran posibilidad de que haya cortes de energía en la provincia y en la ciudad de Santa Fe, el presidente de la empresa de energía indicó que “se incorporará un tipo de comunicación con el usuario que le va a plantear ante un reclamo el tiempo estimativo de espera para que se restaure el servicio, lo cual sería innovador entre distribuidoras”.

También habló del corte de luz que sucedió en algunos barrios del sur de la ciudad durante la noche del miércoles, a raíz de la tormenta eléctrica: “Producto de la tormenta eléctrica se cortó un cable de media tensión. El trabajo fue complejo y las cuadrillas del lugar inmediatamente estuvieron en el lugar, había que cortar el tránsito en Circunvalación para trabajar en esa zona. Se repuso entre las 23 y 0 horas”.

“Lo de anoche fue una respuesta muy rápida, en estos meses mejoramos el funcionamiento de las cuadrillas. Se puso GPS en las unidades para distribuir el trabajo, reforzamos unidades de generación móviles para alimentar y generar energía, etc. Estaremos en una inversión que irá un 50% por encima a la del 2023”, concluyó.

Cabe recordar que hace solo tres días la secretaria de Energía de Santa Fe, Verónica Geese, reconoció que la EPE no llega en las mejores condiciones para enfrentar los efectos negativos de las altas temperaturas del verano en el sistema energético.

Geese lamentó que el gobierno nacional aún no ha proporcionado detalles sobre cómo se implementarán los cortes programados anunciados hace meses. “La semana pasada le pidieron la renuncia al secretario de Energía. Ahora están realizando cambios en todos los niveles relacionados con la energía eléctrica y aún no han terminado. Empezaremos nuevamente los contactos porque no tuvimos precisiones sobre cómo se implementarían estos cortes y cuáles serían las medidas con las que las provincias podríamos colaborar”, afirmó.

La secretaria expresó su esperanza de que los nuevos funcionarios tengan un plan más “aceitado” para minimizar el impacto de los cortes programados. “Si se programan los cortes, estaremos tratando de que sean lo menos impactantes posibles en Santa Fe, especialmente en el sistema productivo, ya que entendemos que es el primer sector al que le pedirán cortes”, añadió.

En relación con la situación de la EPE, Geese reconoció que “no llegamos al verano de la forma en que nos gustaría a todos, debido a un retraso en las inversiones en infraestructura y mantenimiento”. Aseguró que están llevando adelante todas las obras posibles en estos 10 ó 11 meses de gestión, pero advirtió que “en energía, cuando te quedas atrasado un año o cuatro años, como ha ocurrido con algunas obras importantes, recuperarlas es lento y difícil”.

Para mitigar los cortes, se ha preparado un plan para las grandes ciudades, con el objetivo de mejorar la respuesta ante inclemencias climáticas y prevenir cortes prolongados. “En Rosario y Santa Fe, vamos a tener generadores en puntos estratégicos para tratar de descargar el sistema antes de que termine en un corte que provoque una doble falla”, precisó Geese.

Finalmente, la secretaria reiteró que la EPE se está preparando de la mejor manera para este verano, pero confía en que “estaremos mucho mejor el próximo verano, luego de las grandes inversiones, que es lo que nos está pidiendo el Gobernador”.