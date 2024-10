“El asunto está muy claro: contamos con una herramienta muy efectiva, que tiene como punto de partida una ley y un Gobierno bonaerense que está comprometido en cumplirla”, expresó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, este jueves en la apertura del primer Congreso Provincial de Educación Sexual Integral (ESI), en el Centro Cultural Pasaje "Dardo Rocha" de La Plata.

Estas declaraciones marcaron el eje de un evento que se dividirá en dos jornadas y en los que que participarán más de mil docentes bonaerenses de todos los niveles educativos, con el objetivo de profundizar en la importancia de la educación sexual integral y compartir experiencias e investigaciones que permitan tener una mejor llegada en la enseñanza que se les brinda a los alumnos bonaerenses.

El gobernador hizo hincapié en la importancia de la ESI, amparada en la Ley Nº 26.150 cuya sanción tuvo lugar hace 18 años atrás durante el gobierno de Néstor Kirchner. Desde entonces comenzaron a implementarse diversos programas a lo largo de los años y si bien siempre fue un tema de discusión, hasta este 2024 no había sido cuestionada por el propio Estado.

Sin embargo, en este 2024 la situación cambió y mientras se habla que desde el Ministerio de Capital Humano de la Nación no destinarían presupuesto a la ESI en 2025 por un presunto argumento de “erradicar el adoctrinamiento”, Kicillof jugó su carta manifestando que, en al menos la Provincia, esta política pública continuará.

En la campaña de 2023, el entonces candidato Javier Milei dijo que la ESI era "es parte de la agenda postmarxista, y es parte de esa agenda que tiene que ver con la destrucción del núcleo social más importante dentro de la sociedad, que es la familiar".

Dirigentes libertarios vienen cuestionando los contenidos de la ESI, acusándolos de ser “demasiado explícitos” y de no estar adaptados para una enseñanza integral de los alumnos de las escuelas bonaerenses. Esta crítica generó malestar en el Gobierno de la Provincia, y Mirta Marina López, directora de Educación Sexual Integral, no tardó en responder a estas acusaciones. “Creo que si los materiales tienen valor literario, si son objetos culturales relevantes, si han sido seleccionados con criterio y si media la acción docente como es el caso de los materiales que están siendo cuestionados, habría que pensar un poco si no son intencionadas e hipócritas esas reacciones”, afirmó en diálogo con Buenos Aires/12, finalizado el acto de apertura.

“Los docentes tienen la capacitación y el conocimiento para impartir estos contenidos de manera respetuosa y adaptada a cada nivel educativo”, agregó y completó: “Frente al discurso agresivo y sexualizado del presidente, el consumo de pornografía, el desentendimiento por la salud mental de nuestras juventudes, poner el grito en el cielo por un bello texto que tiene dos páginas, dos entre 176, de sexo explícito consensuado, me parece sectario y sesgado”.

El avance de la ESI

López destacó que, desde la creación de la Dirección de la ESI en 2022, hubo un avance significativo en la implementación de esta política en las escuelas bonaerenses. "Territorializamos la ESI en todas las regiones educativas, con 25 referentes regionales y 120 distritales. Entre fines de 2022 y 2023, capacitamos a más de 50.000 docentes y formamos más de 1.000 especialistas a través de nuestra diplomatura", subrayó. Además, se instalaron referentes escolares de ESI en 12.000 instituciones educativas, lo que permitió triplicar las acciones de asistencia técnica, capacitación y la creación de nuevos materiales didácticos.

Con estos números, la importancia de la apertura del congreso radica en la posibilidad de visibilizar todo el trabajo realizado y de fortalecer el compromiso con la ESI. Según López, el objetivo de los encuentros es "mostrar que hay mucho hecho, que hay compromiso, formación y profesionalismo en la docencia bonaerense". Además, puso en valor a los espacios de intercambio entre docentes, quienes no solo aprenden a través de lecturas y capacitaciones, sino también del "diálogo solidario con colegas".

El congreso también busca fortalecer la relación con las familias y otros actores de la comunidad educativa, como clubes de barrio y centros socioeducativos, porque se trata de una enseñanza que atraviesa todos los ámbitos de la vida de los alumnos. "La ESI no solo se trabaja dentro de la escuela, sino también fuera de ella", señaló la directora.

La ESI en números

Uno de los puntos clave que López resaltó a Buenos Aires/12 fue la magnitud de la implementación de la ESI en el territorio bonaerense. Desde 2022 a la fecha se capacitaron aproximadamente 42.637 docentes de más de 11.800 instituciones educativas en toda la provincia. Además, entre 2022 y 2024, se aprobaron 1.369 docentes en la Actualización Académica en ESI, 1.208 en la Especialización de Nivel Superior y 1.107 en la Diplomatura Superior en ESI, de acuerdo a los datos brindados por la directora.

En cuanto a la distribución de materiales didácticos, López detalló que ya se entregaron 129.858 ejemplares de la colección "ESI en las escuelas bonaerenses" en 4.308 establecimientos educativos y que habrá más entregas. "Se repartirán 1.218.000 ejemplares en total, lo que demuestra el fuerte compromiso del Gobierno provincial con la implementación de esta política", enfatizó.

Por otro lado, se capacitaron equipos directivos y docentes en 6.197 instituciones educativas sobre el uso de estos materiales, cuyo objetivo es asegurar una implementación efectiva en las aulas. Para López, estos avances son una muestra del trabajo articulado entre las autoridades educativas y los docentes, quienes son los principales actores en la implementación de la ESI en las escuelas.

Un espacio de intercambio y reflexión

Durante el acto de apertura del Congreso Provincial de ESI, Axel Kicillof argumentó: "Este encuentro forma parte de un proceso y de una planificación que venimos llevando adelante para jerarquizar la educación sexual en todas las escuelas bonaerenses. Son transformaciones profundas, que llevan tiempo y tienen que arraigarse e impregnarse en el sistema educativo".

En simultáneo, el gobernador se apoyó en datos para mostrar la importancia que puede tener la ESI como una herramienta de ayuda que trasciende las fronteras de las escuelas. "En la Argentina seis de cada diez víctimas de violencia sexual son niños, niñas y adolescentes: diversos estudios demuestran que el 80 por ciento de quienes pudieron reconocer lo que habían padecido lo hicieron gracias a una clase de ESI en la escuela", dijo.