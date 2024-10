El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, llamó por la 750 a unificar todas las luchas sindicales y sectoriales para manifestar un claro rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.



Entrevistado por Branca de Vuelta, Aguiar comparó la gestión de La Libertad Avanza con la de la última dictadura militar y aseguró que, para notar esto, solo hay que ver quiénes fueron los ganadores y perdedores de los primeros diez meses de gestión.

“Si analizamos los valores de las empresas que más cotizan en la Bolsa de Comercio, esos son los datos irrefutables de quiénes fueron los ganadores y perdedores. Hidrocarburos, energía, laboratorios, alimenticias, todos ellos multiplicaron por cinco sus ganancias, mientras que salarios y jubilaciones se derrumbaron”, dijo.



En este contexto, el Gobierno se jacta con tono belicista de llevar adelante una lucha contra los “ñoquis” y ajusta al máximo en el Estado. Pero, para Aguiar, todo esto no es más que “humo”, ya que nunca pudieron demostrar la supuesta falta de operatividad y lo único que logran es perder cada día más popularidad.

“El anuncio que hizo el Gobierno ayer para intimar a jubilarse no existe, es una bomba de humo. No se va a jubilar nadie más ni menos que antes de esa comunicación. No modifica en nada el procedimiento de intimación a los jubilables”, afirmó.

Y añadió: “Por supuesto, intentan ser efectistas, pero cada vez les da menos resultado. Es un Gobierno al que cada vez más le cae el apoyo popular. Las denuncias que empiezan a aparecer tienen que ver con la violencia psicológica”.

Para Aguiar, “ese infundir miedo y temor tuvo cierto éxito, pero también con la complicidad de alguna dirigencia sindical que milita el miedo”. Y añadió: “Me parece que nos estamos empezando a encontrar”.

Por eso fue enfático al hablar sobre el próximo paro de transporte: “Tengo expectativas de que, además de confluir distintos sindicatos el día 29 y 30, ese ámbito trascienda la medida de fuerza y se perfile un frente sindical de resistencia que permita ponerle freno a estas políticas de entrega”.

“Tanta intimación a jubilarse... ¿por qué no se jubilan Milei, Caputo, Sturzenegger y nos hacen un favor a todos?”, se preguntó, a la par que llamó al frente sindical a empezar a contar los triunfos que tuvieron.

“Dijeron que iban a cerrar el Bonaparte y echarnos a todos, y sigue abierto. Estamos luchando. Este Gobierno nos declaró la guerra, de verdad. Usa términos de guerra. Si estamos en guerra, es Milei o somos nosotros, y vamos a ser nosotros. Porque la historia del pueblo argentino demuestra que si peleamos, vamos a ganar. Acá solo falta unir todas las luchas”, finalizó.