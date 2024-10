El gobernador de La Rioja y candidato a presidente del Partido Justicialista, Ricardo Quintela, afirmó este viernes que "bajo ningún concepto ir por la presidencia del PJ es ir por Cristina, tengo excelente relación con ella". Lo aseguró en relación a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien enfrentará con otra lista en las elecciones internas, previstas para el 17 de noviembre.

Quintela expresó que "está competencia no es mala, tenemos confianza y somos optimistas" y también consideró que "estamos planteando cambio de formas". Además, remarcó que que "siento que Cristina está para cosas más importantes que para presidir el PJ". Consideró la experiencia de CFK como presidenta de la Nación durante ocho años y su relevancia internacional, por lo cual "me parece que no tiene sentido" que se postule en la interna partidaria.

Se encargó de desmarcar a Axel Kicillof, señalado por el kirchnerismo como promotor de su candidatura. "No involucren a Axel en esto porque el no tiene absolutamente nada que ver", dijo sobre el gobernador bonaerense. "Lo quieren involucrar a Kicillof como que el tomó una posición y no es así", agregó.

"Nosotros ya terminamos nuestra gestión en La Rioja y queremos seguir aportando al justicialismo", añadió en declaraciones radiales. Se encargó de aclarar su posición respecto de la exmandataria: "Cristina fue mi conductora, no es que dejó de serlo si no que yo no soy empleado de nadie".



En otro pasaje dijo que "esto es una competencia sobre compañeros" y aclaró que "no me molestó que me llamó el secretario de Cristina, lo que me parece es que Twitter no es la manera de dirigirse a los compañeros." En ese sentido, remarcó que "si tengo que decir algo con lo que no estoy de acuerdo lo diría dentro de cuatro paredes, no en público".

El gobernador riojano preciso a su vez que "no me creo más que nadie pero tampoco menos" y volvió a subrayar que "yo la quiero mucho y no tengo nada en contra de Cristina". En el cierre, por Radio 10, manifestó que "nos estamos preparando para votar el 17 de noviembre".