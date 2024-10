En 2023 The Diplomat resultó un bombazo -bastante lógico- para Netflix. Un drama político, con cuotas de thriller, protagonizado nada más y nada menos que por Keri Russell. Tras haber encarnado durante seis temporadas en The Americans a una espía rusa, su nuevo reto era darle vida a una flamante embajadora estadounidense en el Reino Unido. Para Kate Wyler, sin embargo, los mayores dilemas no parecían provenir de su labor, sino de su matrimonio vacilante con Hal Wyler (Rufus Sewell). El otrora experto en asuntos de cancillería que ahora debía ser ocupar un rol secundario incómodo. Mientras ellos resolvían sus problemas de dormitorio, la OTAN entraba en combustión por la intromisión de iraníes, rusos y hasta de las movidas de 10 Downing Street. Y la explosión se volvió literal con el gran gancho con el que cerró su primera temporada y que tendrá su continuación el próximo jueves por la plataforma de streaming.

El atentado en Londres dejo esquirlas por todas partes. Con un marido que sobrevivió al ataque, el interés manifiesto de la mujer por el secretario de asuntos exteriores (David Gyasi), y la certeza de que el primer ministro, Nicol Trowbridge (Rory Kinnear), está detrás de las conspiraciones de turno. The Diplomat es de esas entregas que enhebra la tensión permanente de la cocina del poder con los problemas personales de sus criaturas. No por nada su showrunner es Debora Cahn, una experimentada productora y guionista que antes estuvo involucrada en Homeland, The West Wing y en Grey’s Anatomy. Sea su vínculo marital, algún asunto de Estado, e incluso el cierre de un pantalón, quedan muchos capítulos por saldar para Katherine Wyler. “La primera temporada era sobre ella volviéndose la mujer en el poder, no ser la segunda en el comando, en estos episodios creo que hay un cambio. Ahora sabe cómo ser la jefa”, asegura la actriz, entrevistada junto a su compañero de elenco por Página/12.

-¿Aún lidia con no saber si es apta para el cargo?

Keri Russell:- En realidad ella estaba incómoda con que los demás pensaran eso. Toda la gente la empuja hacia una determinada dirección. Y ahora que ya conoce esa posición, aprende de sus errores, lidia con ellos y con los juicios que hacen los demás. Y justamente su esposo fue uno de los que más reflexivos y duros, por todo lo que él sabía del trabajo. La relación entre ambos sigue teniendo un color especial.

- Hal Wyler era “casi su ex” y ahora ella es “casi viuda”. ¿Cómo los afecta a ambos el atentado?

Rufus Sewell: -Eso aún quedó abierto, ese tipo de cosas tardan en resolverse. Cada uno estaba en el proceso de aceptar de que iban a seguir caminos diferentes y sucede algo terrible que los obliga a dar un paso atrás. Por el momento, hay una nueva sensación en el aire. Eso y enterarse de que hay alguien más entre ellos dos. Es una relación que cambia de poder todo el tiempo. Hay una necesidad animal entre ellos y se tienen que hacer cargo. Hay algo muy real en la confección de esta relación. Una vez que se disipa el polvo, su relación vuelve a ser la del comienzo. Creo que se siguen sorprendiendo.

-En cierta forma, The Diplomat lleva el subgénero del “rematrimonio”, más usual en la comedia, a lidiar con geopolítica y espías…

R.S.: -Eso es muy interesante. Keri me estuvo comentando lo de las screwball como Ayuno de amor de Howard Hawks. Son “ex” que vuelven a estar juntos y aparece un tercero en discordia complicando todo. No lo conocía hasta hace poco, es un subgénero con sus reglas muy específicas, y me pareció muy sugestivo que lo utilizaran acá. Lo primero que me pasó cuando leí el guion fue que noté que estaba en el corazón de esta historia. Y lo mejor es que es muy sutil, no es forzado.

K.R.: -Unos amigos míos que vieron el programa me llamaron la atención sobre la infidelidad de su personaje en la primera temporada. Kate no le da importancia, porque la química de su vínculo va mucho más allá de eso. Confían y se conocen tanto que saben que lo suyo es mucho más grande que un affaire.

-Otro de los condimentos de esta temporada es la aparición de la vicepresidenta de los Estados Unidos enviada a ordenar el juego. Grace Penn puede darle instrucciones de política, pero también de imagen pública. ¿Cómo la definiría?

K.R: - Allison Janney es una verdadera profesional. Es muy graciosa y afilada en su interpretación. Es de las que saca la maleza de un tirón. Y lo que me gusta es que su personaje es muy despectivo con ella, y cuando eso sucede, Kate y Hal instantáneamente se cuidan la espalda. Así que la aparición de alguien que puede interrumpir, genera lo contrario.

-Antes él había sido embajador en El Líbano y ahora ella manda en el Reino Unido, ¿Dónde podríamos verlos en otra temporada?

R.S.: -Me gustaría que fuera en las islas Fidji o algún lugar tropical (risas).

K.R.: -Su día a día es en estos palacios y edificios gubernamentales que son increíbles. Aceptaría cualquier cargo en cualquier lugar.

- ¿Cree que Kate Wyler podría descubrir las intenciones de una espía rusa como su recordada Elizabeth Jennings?

-Ella podría, absolutamente.

Programados

* Apple TV+ presentó un adelanto de la segunda temporada de Severance a estrenarse a mediados de enero de 2025. La serie opera entre la ciencia ficción y el absurdo a partir de un experimento que le permite a las personas dividir su existencia hogareña de la laboral. El protagonista (Adam Scott) es uno de los que optó por ese procedimiento controversial trabajando para una compañía de tintes orwellianos. Se destaca por su mezcla de géneros, la puesta en escena simétrica y un elenco que cuenta con John Turturro, Patricia Arquette y Christopher Walken.

* El próximo sábado AMC estrenará Sobreviviendo al Cártel, cinco episodios y tres perspectivas distintas sobre el narcotráfico. ¿Los puntos de vista? Un ejecutivo de Silicon Valley que regresa a México, un ex marino que está decidido a ingresar a los Estados Unidos y un detective de El Paso que lucha contra sus demonios. “Donde la esperanza es limitada, las acciones desesperadas son ilimitadas”, dicen los involucrados.

* Paramount+ le dará lugar a la segunda parte de la quinta temporada de Yellowstone desde el domingo 10 de noviembre. Final para la creación de Taylor Sheridan y el clan Dutton en esta Succession ranchero con las postales de Montana de fondo y Kevin Costner como gran patriarca. Lo que en principio iba a ser una miniserie devino en un multiverso de espuelas, negocios oscuros y una dinámica familiar picante. Además de su actual temporada, la ficción ya cuenta con dos spinoffs -1883, 1923- y el inédito 6666 que profundizará sobre una granja legendaria de Texas.

El personaje

Andrés de York de A Very Royal Scandal (Michael Sheen). El hijo de Isabel II y gran amigo de Jeffrey Epstein está a punto de darle una entrevista a Emily Maitlis. ¿Su interés? Limpiar su imagen por estar implicado con una red de trata de personas y explotación sexual. No sabe que la periodista de la BBC tiene la chance de acorralar a uno de los príncipes de la corona en pleno palacio de Buckingham. La miniserie ya se puede ver por Universal+.