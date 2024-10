Con la presencia de representantes de todos los departamentos de la provincia, se llevó a cabo el Plenario de 100% Santafesino FR en la ciudad capital. El mismo fue encabezado por Oscar Martínez, ex legislador nacional y provincial, ex candidato a gobernador de Santa Fe y fundador del partido provincial, y por la actual diputada provincial del espacio Verónica Baró Graf.

Al término del encuentro Martínez fue consultado acerca de las conclusiones de la reunión. Al respecto, manifestó en primer lugar que “Nuestro espacio fue siempre reformista, creemos realmente en la necesidad de la reforma de la Carta Magna provincial, pero estamos convencidos de que es indispensable que una reforma respete la tradición democrática que ha tenido Santa Fe a lo largo de su historia y no se convierta en un instrumento para establecer un régimen autoritario en la Provincia”.

En el mismo sentido destacó que “es enorme la preocupación de trabajadores, de jubilados, de la Justicia, de sectores empresarios y de la oposición, sobre los síntomas de autoritarismo que se han evidenciado en la provincia, expresado en leyes como la reforma previsional, que es claramente inconstitucional, así como en la vocación de avanzar sobre el Poder Judicial manifestada en la forma de designación de jueces vinculados estrechamente con el Ejecutivo provincial, y la presión sobre la Corte Suprema de Justicia, y en un funcionamiento legislativo en el cual ambas Cámaras se parecen cada vez más a una Escribanía del Poder Ejecutivo, imponiendo su voluntad por encima de la oposición y aún de las fuerzas que componen el Frente de gobierno, que solían tener una fuerte tradición demócratica. En tales circunstancias y ante la posibilidad de que estos signos de autoritarismo se profundicen es importante que no haya un silencio cómplice que avale que esto ocurra. Por esos motivos estamos dispuestos a dar nuestra posición sobre la Reforma Constitucional”.

De esta manera, el fundador del partido 100% Santafesino detalló los principales puntos debatidos en el Plenario. “En primer lugar queremos manifestar que una reforma no debe habilitar a la violación de la Constitución vigente, especialmente me refiero a la ausencia de la posibilidad de que el actual gobernador pueda ser reelegido. También nos preocupa el avance sobre la Justicia, es por ello que plantearemos la necesidad de la creación de un Consejo de la Magistratura, y que los futuros integrantes de la Corte Suprema sean designados con el voto de dos tercios de las Cámaras para evitar una Corte a medida del gobierno que impulsa su peculiar renovación. En materia de Justicia nuestro espacio insiste sobre la necesidad de establecer la independencia del Ministerio Público de la Acusación, y en tal sentido seguimos sosteniendo la necesidad de que el Fiscal General y los Fiscales Regionales sean elegidos mediante el voto popular, para evitar que un tema tan sensible como es el de la persecución penal esté libre de interferencias políticas, y donde la política de persecución penal sea validada por el respaldo de la ciudadanía”.

“Asimismo -continuó- nos preocupa la necesidad de garantizar derechos preexistententes. Después de la reforma previsional aprobada, es sumamente necesario establecer la intangibilidad de los salarios de nuestros jubilados provinciales y garantizar un fuerte respaldo a la educación pública como principal herramienta para la movilidad social ascendente. Y ante el ataque a los trabajadores del Estado, y acciones como el ajuste desmesurado de tarifas de un 450 por ciento en agua y más del 300 por ciento en materia de energía eléctrica, que hacen sospechar un intento privatizador, consideramos de vital importancia garantizar que tanto la Empresa Provinicial de la Energía como Aguas Santafesinas no puedan ser privatizadas ya que estas empresas que debengarantizar el acceso a servicios públicos esenciales. En esta materia consideramos de vital importancia dar garantía constitucional sobre el carácter vinculante a las audiencias públicas sobre el ajuste de tarifas. Además creemos necesario garantizar tarifas públicas igualitarias a los ciudadanos de la provincia y el aporte equitativo del Estado para el desarrollo de los servicios provinciales de agua, claocas, conectividad y energia eléctrica”.

“Estas propuestas y otras, como un afianzamiento del federalismo, las autonomías municipales, la extensión de los periodos de mandatos de la Comisiones Comunales a 4 años, la habilitación para el traslado del Congreso Nacional a la ciudad de Rosario, la garantía del sostenimiento de la Capitalidad de la ciudad de Santa Fe, entre otros puntos, son temas que están en nuestra agenda reformista desde hace casi dos decadas”, enunció a continuación.

Antes de finalizar su declaración, Martínez sostuvo que “por todo lo dicho, y en honor a un profundo sentido de la responsabilidad histórica y republicana que nos toca, hemos tomado la decisión de impulsar un diálogo con las fuerzas políticas de la oposición para construir un núcleo de coincidencias básicas para avanzar en una reforma sin especulaciones sectoriales ni autoritarismos. Para esto, es fundamental establecer un diálogo con los partidos con representación parlamentaria, que incluya a todos, desde los bloques del justicialismo, los sectores del socialismo no oficialista, el bloque que lidera la diputada Amalia Granata, el bloque Inspirar, el Bloque Vida y Familia, en fin todos aquellos que como nosotros estén de acuerdo en que una reforma constitucional no puede dirimirse ni decidirse entre los integrantes del oficialismo entre cuatro paredes.”

“Por último consideramos importante establecer que los Convencionales Constituyentes actúen ad-honorem para no imponerle mayores gastos a una sociedad ya atravesada por un ajuste inédito en sus salarios, en su poder adquisitivo y en las tarifas que con enorme esfuerzo está soportando”, concluyó.