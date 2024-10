La fase regular de la Primera Nacional llegó a su final, y ya están definidos los cruces del Reducido que definirá el segundo ascenso a la Liga Profesional. En ese sentido, la primera fase será a partido único en el estadio del equipo mejor posicionado, y el local cuenta con ventaja deportiva. Todavía no están confirmados los horarios y los días.

Así serán los cruces del Reducido de la Primera Nacional: San Martín de San Juan vs. Gimnasia y Tiro de Salta; Quilmes vs. Defensores de Belgrano; All Boys vs. Colón; San Telmo vs. Gimnasia de Jujuy; Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes de Buenos Aires; Nueva Chicago vs. Racing de Córdoba; y Deportivo Madryn vs. San Miguel.

En tanto, Atlético Rafaela, de la mano de Iván Juárez y Brown de Adrogué de Jorge Vivaldo deben decidir con un partido desempate, quién pierde la categoría en la Primera Nacional, después de terminar con la misma cantidad de puntos en la última fecha.

El que pierde, desciende; el que gana deberá volver a jugar otra “final”, en este caso contra Talleres de Remedios de Escalada, en modo “Promoción”, para volver a esquivar el descenso de categoría.

Más allá que el viejo reglamento de la AFA hablaba de “campo neutral y a las 72 horas”, se especula que la idea de los dos clubes es jugar este dramático cruce el sábado 2 o domingo 3 de noviembre. El estadio elegido, como conveniencia geográfica para ambos, es el que se usa para la Copa Argentina en la ciudad de San Nicolás.

Como se sabe, se debe jugar con las dos hinchadas, por lo que este lunes se resolverá todo en la AFA, motivo por el cual estarán viajando a Capital Federal los dirigentes de Rafaela.

En la AFA también se resolverá el día, el lugar y la hora que se desarrollará la final por el primer ascenso entre San Martín de Tucumán y Aldosivi, los mejores equipos de cada zona del campeonato. Los dirigentes del "Santo" y del "Tiburón" se reunirán con las autoridades de la entidad para tratar de llegar a un acuerdo sobre la sede, y para comenzar a definir el tema venta de entradas.