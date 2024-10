Mauricio Macri visitó Córdoba, tomó el micrófono durante unos minutos en un almuerzo en La Bolsa de Comercio de esa provincia y tan solo con su presencia logró convulsionar el clima político del distrito que más beneficios electorales le prodigó al PRO más allá de la ciudad de Buenos Aires. Es que, entre medio de distintas diatribas más o menos predecibles ante un auditorio amigable compuesto por intérpretes del Círculo Rojo local, Macri sorprendió con el anuncio de que buscará establecerse en un country de Mendiolaza, municipio de diez mil habitantes en la zona de Sierras Chicas gobernado por Adela Arning, vicepresidenta de la asamblea nacional de PRO.

Sin que nadie se lo preguntara, y con risas que intentaron simular una gracia no del todo correspondida por sus interlocutores en la Bolsa, Macri dijo: “No empiecen con las especulaciones de que voy a ser candidato a gobernador”. Naturalmente bastó esa sola declaración para que el rumor comenzara a circular con fuerza, sobre todo por quienes recuerdan la maniobra que el entonces presidente de Boca intentó llevar a cabo en 1999, cuando procuró fijar su domicilio en Garupá, Misiones, con el solapado propósito de aspirar a una candidatura para senador nacional por esa provincia bajo el cobijo político de su socio comercial y por entonces gobernador Ramón Puerta.

La rosca va subiendo progresivamente de temperatura de cara a las elecciones legislativas del año próximo, donde Córdoba pondrá en disputa nueve escaños en la Cámara de Diputados de la Nación, motivo por el cual Macri intenta tomar la rienda de las negociaciones de cara a las candidaturas y alianzas que el partido que preside intenta establecer. “Quiero darle la bienvenida a un nuevo vecino muy especial que tendremos en Mendiolaza”, publicó la intendenta Arning en su cuenta personal de Instagram, confirmando la noticia y levantando reacciones encontradas entre sus seguidores de esa red social.

Para cargar de tinta su lapicera, el ex alcalde porteño deberá primero resolver el frente interno que tiene abierto en esa provincia, donde el titular del PRO es Oscar Agost Carreño, diputado nacional que se alineó con Encuentro Federal, el bloque legislativo liderado por Miguel Ángel Pichetto. “Lamento mucho que el presidente de nuestro partido, Oscar Agost Carreño, vote sistemáticamente en contra de lo que vota su partido. Es algo extraño que tenemos que resolver en algún momento, porque no puede ser presidente de nuestro partido alguien que no comulga con nuestras ideas”, fustigó en el evento anfitrionado por su amigo Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba e impulsor del proyecto inmobiliario del Terrón Golf Club de Mendiolaza donde Macri planea construir su nueva vivienda.

La presidencia de Agost Carreño en el PRO cordobés concluye el año próximo, aunque esos meses parecen ser eternos para las urgencias del armado de Macri y compañía. Por ese motivo, la solución más rápida parece ser la construcción de un comando paralelo manejado por Soher El Sukaria, libanesa nacionalizada argentina que supo ser diputada nacional de la provincia por el partido amarillo hasta diciembre del año pasado. “Bienvenido @mauriciomacri a tu querida provincia”, publicó el lunes pasado en su cuenta de la red X El Sukaria, quien en agosto renunció a su banca como concejala de la ciudad de Córdoba para asumir la titularidad de la Defensora del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual e integrar, de esa forma, el elenco de funcionarios del gobierno de Javier Milei.

A pesar del cálido recibimiento que le hicieron sus aliados y subordinados cordobeses en su reciente visita, la provincia serrana dista de prodigarle tranquilidad al empedernido jugador de bridge, quien por un lado puja para acelerar una alianza formal entre el Pro y La Libertad Avanza, pero por el otro se encuentra con las divisiones internas de la Unión Cívica Radical, partido que juega a tres bandas entre los convites del macrismo, diálogos fluidos con el gobernador Martín Llaryora y el deseo de vincularse por su propia cuenta con LLA.

Todo eso, además, se entrevera con el propio juego que Patricia Bullrich también teje en Córdoba (de visita oficial al gobernador el jueves) y donde Karina Milei tiene encomendada la construcción partidaria de La Libertad Avanza, aunque sin grandes avances de momento. Una ventolera que ahora se acelera con el anuncio de la mudanza de Macri al fastuoso proyecto inmobiliario del Terrón Golf Club en Mendiolaza, acaso como una forma de retomar la centralidad en una provincia cuyo electorado antikirchnerista amenaza con seguirse dispersando, tal como ya ocurrió el año pasado en beneficio de Llaryora.