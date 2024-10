Ninguna fuerza política "puede atribuirse triunfos arrolladores" en los comicios municipales y regionales celebrados el sábado y el domingo, aseguró el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien en medio de la crispación política de los últimos tiempos hizo un llamado a la convivencia entre quienes piensan distinto. Boric dijo sentirse "contento" con el resultado de las elecciones, en las que el oficialismo de izquierda logró mantener alcaldías de peso como Maipú, Viña del Mar y Valparaíso, a pesar de perder la emblemática alcaldía de Santiago a manos de la derecha.

Los comicios locales del fin de semana tuvieron una participación histórica del 84,8 por ciento. La amplia coalición con la que gobierna Boric (integrada por su partido, el Frente Amplio, el Partido Comunista y la centroizquierda), se quedó con 110 de las 345 alcaldías en disputa, mientras que los conservadores de Chile Vamos alcanzaron 121, la ultraderecha logró 9 y el centro solo una. El resto de los alcaldes electos fueron independientes, sin afiliación a partidos.

"Tenemos el deber de convivir mejor"

"Los pronósticos catastrofistas de un lado y otro no se han cumplido, tenemos un país diverso y tenemos el deber de convivir mejor entre nosotros", enfatizó Boric en una declaración pública desde el palacio presidencial de la Moneda. "Hemos visto resultados en los últimos cinco años que han favorecido por mucho a un sector, después por mucho a otro y, hoy día, se vuelven a equilibrar. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja esto? Que no es posible construir un país si no respetamos a quien discrepa de nuestras ideas", agregó el gobernante de 38 años.

Más de 15,4 millones de votantes estaban llamados este fin de semana a las urnas para elegir a 345 alcaldes y 16 gobernadores regionales en unos comicios celebrados en un ambiente de gran crispación política y marcados por el aumento de la delincuencia y por distintos escándalos que salpican tanto al oficialismo como a la oposición de derecha. El oficialismo partía con ventaja para los comicios locales, pero tras conocerse una denuncia por presunta violación contra el exsubsecretario Manuel Monsalve, una de las figuras mejor valoradas dentro de su sector, los pronósticos cambiaron y apuntaron a un posible descalabro que, finalmente, no se cumplió.

El alcalde más votado

Las pérdidas más dolorosas para la izquierda fueron Santiago, donde Mario Desbordes, el exministro de Sebastián Piñera, se impuso por un amplio margen a la alcaldesa comunista Irací Hassler, y el barrio capitalino de Ñuñoa, el gran feudo frenteamplista, donde la victoria conservadora fue por un puñado de votos. La mayor alegría de la izquierda fue Maipú, donde Tomás Vodianovic, del Frente Amplio y de 34 años, revalidó su cargo con más del 70 por ciento y más de 220 mil votos se convirtió en el alcalde más votado de Chile.

"Los triunfos electorales hay que recibirlos con mucha humildad, con mucha responsabilidad, porque no nos dan otro derecho que el de seguir trabajando incansablemente por los múltiples problemas que nuestra comuna todavía está enfrentando", señaló Vodianovic. Por su parte el también electo Sebastián Sichel dijo que "Chile necesita mucho más encuentro y Ñuñoa va a ser el inicio del encuentro entre chilenos".

La derecha cosechó mejores resultados que hace cuatro años y sumó más de 30 alcaldías, pero también tuvo pérdidas de peso como la capitalina Puente Alto, la comuna más poblada del país que cambió de color tras casi tres décadas de control por parte de los conservadores. Pese a lo que vaticinaban todas las encuestas y al crecimiento de la ultraderecha con respecto a los comicios de hace cuatro años, la derecha tradicional de Chile Vamos se consolidó como el principal bloque de la oposición.

"Vamos a sacar adelante nuestro país. Ya empezamos a trazar líneas para que puedan ser grandes alcaldes, alcaldesas y gobernadores, desde el primer minuto", dijo la alcaldesa saliente del barrio capitalino de Providencia, Evelyn Matthei, tras recibir en su casa a varios alcaldes ganadores de Chile Vamos. Luego del repentino fallecimiento de Piñera en febrero en un accidente de helicóptero, Matthei se convirtió en la líder del sector y muchos ya la consideran la mejor candidata a las presidenciales de 2025.