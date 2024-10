Para el director y escritor Santiago Loza, estamos en un momento "crucial para visibilizar películas sobre disidencias”. Este martes, el realizador presenta su película Breve historia del planeta verde en el Ciclo de Cine y Diversidad Sexual organizado por el Suplemento SOY de Página|12.

“Es un momento muy oscuro para las disidencias. Estos espacios son un poco de esperanza. Es un Gobierno que ha ido en contra de las disidencias”, remarcó Loza, en diálogo con la 750.

Cómo llegó a Romina Escobar, la protagonista trans de la historia

“Cuando pensé la película, una de las protagonistas era trans. Son tres amigues que viajan y de alguna manera están escapando de cierto hostigamiento y deciden hacer un viaje porque la película entra a una zona fantástica cuando van a un bosque y encuentran el cuerpo de un extraterrestre. Y una de las protagonistas es una chica trans, Romina Escobar. En 2017 me junté con ella, me pareció que tenía mucha humanidad y empezamos a construir el guion juntos. Es una gran compañera y hay una actuación muy hermosa de ella. A partir de la película ella comenzó a hacer otros caminos como actriz”, recordó.

"El cine ha sido transformador"

Además, Loza relató qué significa el cine en su vida.

“Puedo hablar de lo que me ha pasado a mí. Mi infancia la pasé en la dictadura. La adolescencia, con cierto tipo de cine, fue salvadora. Vengo de una familia más de derecha, más conservadora. Me sentía reprimido en ese sentido y el cine fue una posibilidad de no sentir tanta soledad. En mi experiencia el cine ha sido transformador”, cerró.