Marcelo Gallardo asumió la responsabilidad por la eliminación de River. Si bien lució golpeado por el impacto, el entrenador se mostró más conforme con el rendimiento del equipo de lo que había sido en el partido de ida, cuando el 0-3 condicionó toda la serie y dejó al conjunto argentino contra las cuerdas. Así la eliminación dolió un poco menos.

“Cuando uno asume ya es responsable. No me voy a quitar ninguna responsabilidad al respecto”, remarcó Gallardo tras el empate ante Mineiro que dejó a su equipo a las puertas de la final de la Copa Libertadores. “Estoy acá para transmitir lo que siento pero claramente estamos ante una situación poco agradable porque teníamos esa ilusión como todos los hinchas, pero no pasó. Debemos asimilarlo y asumir la responsabilidad, eso no me lo saco”, completó el Muñeco.



Respecto al desarrollo del partido, el entrenador de River consideró que el juego se llevó a cabo tal cual lo planificado, pero la falta de gol conspiró contra las chances de luchar más la serie. “Estuvimos en partido, jugamos el partido que propusimos jugar. Lamentablemente, el gol no se nos dio. Ese empuje que hubiese sido encontrar el gol y no hablo de a los 2 minutos, a los 5 o los 20, si no durante todo el desarrollo. El gol no llegó”, se lamentó Gallardo.

En ese sentido, el DT resaltó que esa falta de gol condicionó el resto del trámite, aunque valoró que su equipo siguiera insistiendo hasta el final. “Cuando el gol no llega, claramente se empieza a desinflar la ilusión. Sin embargo, creo que más allá de que se nos empezó a hacer cuesta arriba, el equipo insistió hasta el final. No tuvimos la conexión del gol y cuando no se tiene la conexión del gol es muy difícil. El esfuerzo lo hicimos”, concluyó Gallardo, que dio a entender que la eliminatoria se perdió en Brasil, cuando el equipo tuvo muchas distracciones y cayó 3-0.

“Hoy claramente nosotros sí estuvimos muy por encima de Mineiro, pero con la ventaja de los tres goles se defendió bien y nosotros no pudimos conectarnos con el gol que si hubiésemos tenido la chance nos hubiese dado una cuota de esperanza para que lleguen los otros, pero no los pudimos encontrar. Hoy hicimos el mérito para por lo menos intentar que eso se resuelva dentro de las posibilidades que teníamos con nuestra gente y el entusiasmo, pero sin gol es imposible ganar”, se lamentó.



Con esta eliminación, ya afuera de la Copa Argentina y a 11 puntos de Vélez con ocho partidos en disputa en la Liga Profesional, el único objetivo palpable para River es asegurar un cupo para la Libertadores del año siguiente. Por eso, Gallardo ya dejó en claro que no se pueden lamentar la chance dilapidada. “Es algo que debemos enfocar ahora después del golpe, la desilusión de lo que deseábamos y no sucedió. Tenemos 24 puntos en juego para la clasificación de la Copa Libertadores de la temporada que viene y después de conseguir esa clasificación intentaremos hacer un análisis de revisión del plantel”, indicó el entrenador, golpeado pero con otro semblante respecto a lo que había vivido en Belo Horizonte.