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"Las víctimas describieron un patrón consistente de coerción, presión o engaño"
La ONU dictaminó que las esterilizaciones forzadas de Fujimori pueden ser un crimen de lesa humanidad
La política de esterilizaciones forzadas en Perú durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), de la que fueron víctimas más de 300.000 mujeres, fue una forma de violencia dirigida "p
31 de octubre de 2024 - 16:09
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El exdictador peruano Alberto Fujimori.
OMAR TORRES. AFP
Temas en esta nota:
Alberto Fujimori
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