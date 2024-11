Jennifer Lopez y Maná le dieron un cálido espaldarazo a la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, al sumarse a su campaña en Las Vegas, Nevada, un estado donde el voto latino puede inclinar la balanza.



"Soy puertorriqueña ¡carajo! y sí, nací aquí, y también somos americanos (...) Este también es nuestro país y debemos ejercer nuestro derecho al voto el 5 de noviembre", dijo Lopez minutos antes de que Harris tomara el escenario en un acto este jueves por la noche, horario local, ayer a la madrugada hora argentina.



La cantante y actriz pidió a la comunidad latina que "se hicieran notar" a través de su voto: "Pongámonos a gritar", expresó Lopez haciendo referencia a su canción "Let's Get Loud".



"He visto cómo funciona el poder en este país, les encanta que no hagas nada. Un no voto es un acuerdo y les facilita a hacer lo que les convenga (...) Estas elecciones son sobre tu vida. Haz que te presten atención. ¡Ese es tu poder!", añadió. Lopez también hizo un llamado al voto anticipado, que en Nevada culminará este viernes.

Maná

Antes de las palabras de la intérprete de "Get Right",cantó en la tarima algunos de sus temas más populares como "Mariposa Traicionera", "En el muelle de San Blas" o "Clavado en un bar"."Es un honor estar aquí con ustedes apoyando a una candidata que admiro mucho. Creemos en su astucia, su entusiasmo e inteligencia.", dijo en español el vocalista Fher Olvera.Alejandro González se encargó de traducir las palabras de Olvera al inglés y tras decir algunas de las propuestas de Harris en torno al acceso al servicio médico, la reducción del coste de provisiones, vivienda e impuestos. "¡Todos ustedes en Las Vegas, y todos los que nos están viendo en Estados Unidos, tienen el poder!, ¡salgan a votar!", incitó el baterista de la agrupación.

Los Tigres del Norte

Por la mañana,también impulsaron la campaña de Harris en el también estado bisagra de Arizona, en el que interpretaron algunos de sus temas que versan sobre la migración, otro de los temas más clave de las presidenciales.Nevada y Arizona son dos los siete estados que pueden definir quien será el próximo presidente de Estados Unidos junto con Carolina del Norte, Michigan, Pensilvania, Georgia y Wisconsin.

Pelotón de fusilamiento

Por su parte el candidato republicano, Donald Trump sugirió que la excongresista conservadora Liz Cheney debería enfrentarse a un pelotón de fusilamiento por sus posiciones en política exterior. Cheney y su padre, el exvicepresidente republicano Dick Cheney (2001-2009), anunciaron su voto por Harris, enfrentándose a Trump y al aparato del partido.



"Es un halcón belicista radical. Pongámosla ahí con un rifle y con nueve cañones apuntándole ¿De acuerdo? Veamos cómo se siente al respecto, con las armas apuntando directo a su cara", dijo Trump en un acto en Arizona. Cheney, a la que Trump también definió como "una persona muy estúpida", ha estado haciendo campaña para la vicepresidenta Harris.



"Enemigo interno"

Las declaraciones de Trump se dan en medio de una campaña en la que el exmandatario también, aludiendo a algunos de sus rivales políticos.Cheney, que llegó a ser número 3 de los republicanos en la Cámara de Representantes, fue una de pocas que se atrevió a hacerle frente a Trump durante su mandato, algo que le costó su puesto de congresista y el ostracismo dentro del partido.

Tras las declaraciones de Trump acerca de Cheney, Harris aseguró este viernes que la "retórica violenta" del expresidente republicano tendría que ser "descalificadora". "Trump ha intensificado su retórica violenta hacia sus oponentes políticos y ha sugerido, de manera muy detallada, que se deben apuntar rifles a la exrepresentante Liz Cheney", afirmó Harris en el aeropuerto de Madison (Wisconsin).

"Esto debería ser motivo suficiente para descalificarlo -añadió-. Cualquiera que quiera ser presidente de Estados Unidos y use ese tipo de lenguaje violento no está capacitado para ocupar ese cargo".

Dictadura

Cheney reaccionó en la red social X: "Así es como los dictadores destruyen las naciones libres. Amenazan de muerte a quienes hablan contra ellos. No podemos confiar nuestro país y nuestra libertad a un hombre mezquino, vengativo, cruel e inestable que quiere ser un tirano".

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo este viernes que la "violencia política" es "inaceptable" y "peligrosa". "La violencia no tiene cabida en nuestra sociedad, no debe usarse en ningún lugar y en ningún momento", afirmó la portavoz, en declaraciones a la prensa.

Trump y Kamala Harris viajaron este viernes a Milwaukee, en el estado muy disputado de Wisconsin, para intentar convencer a los votantes indecisos. El magnate de 78 años pasará también por Dearborn, en Michigan. Es la ciudad estadounidense con más población de origen árabe, un electorado que se ha distanciado de los demócratas por el apoyo del gobierno a la guerra librada por Israel en Gaza.

Bishara Bahbah, presidente de la organización Arab Americans for Trump (Árabes estadounidenses a favor de Trump), confirmó a la AFP una reunión en un lugar que mantiene en secreto por motivos de seguridad. Lo calificó de "asunto local" que contará con la asistencia de unas 40 personas.

Beyoncé

En Milwaukee, la vicepresidenta y candidata demócrata se apoyará en la rapera Cardi B después de haber obtenido el respaldo de Beyoncé, Bruce Springsteen, Jennifer Lopez y la superestrella del baloncesto LeBron James. Wisconsin es un paradigma de lo impredecibles que pueden ser estas elecciones.

Junto con Pensilvania y Michigan forma el "muro azul", el color de los demócratas, es decir, se supone que pueden impulsar al candidato de este partido a la Casa Blanca. Pero eso era antes de la irrupción de Trump en política.

Este estado se inclinó por Trump en 2016 y por su sucesor, el demócrata Joe Biden, en 2020, con menos de un punto porcentual de diferencia cada vez. El millonario regresó al lugar donde en julio fue coronado como el candidato presidencial de su partido hace unos meses en la Convención Nacional Republicana, con una oreja vendada tras haber resultado herido en un intento de asesinato.

En tanto en Georgia, en el sur del país, las autoridades advirtieron que un vídeo en el que un migrante haitiano afirma haber podido votar varias veces es falso. Este clip de 20 segundos, que aún puede verse en X, la red social del multimillonario Elon Musk, gran aliado de Trump, es fruto de una campaña de desinformación rusa, según los expertos.