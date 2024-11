TEATRO



Marcela contra la máquina

Dos actores y una dramaturga se juntan a ensayar. Su hija llega y queda presa del ensayo; critica todo lo que hacen. La obra que ensayan intenta contar los sueños de los personajes a través de una extraña hipótesis: los sueños se han deteriorado con el tiempo, como la alimentación, el aire y el agua, así como la imaginación. Entablan una competencia con la IA. Actores, personajes y sueños se confunden en pesadilla. Con dramaturgia y dirección de Mariana Chaud, Marcela contra la máquina fue el espectáculo ganador del Premio ARTEI a la producción de teatro independiente 2024. Se trata de un proyecto realizado en co-producción con el FIBA 2024. El vestuario es de Mariana Seropian, la escenografía de Ariel Vaccaro y las canciones de Lucas Martí. Con Ximena Banús, Violeta Brener, Nicolás Levin y Luciana Lifschitz.

Sábado a las 22.30, en Nün Teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco 419. Entrada: $13000.

Alegres comadres

Esta versión del clásico de Shakespeare a cargo de Mabel Decoud se centra en la jugarreta que dos inteligentes y graciosas damas de Windsor le hacen sufrir tanto a Falstaff como al Sr Ford, marido celoso de una de ellas. Son solo ocho personajes, representados por tres actrices y tres actores, dejando de lado el humor sobre el físico de Falstaff (el actor que lo representa no es obeso, y es la intención que no lo sea). Farsa, en el camino del clown, buscando el humor delirante y la reivindicación de lo femenino. La musicalización está a cargo de Axel Govednik y la asistencia de dirección es de Fernando Pearson. Con Sol Cuadro, Giselle Ercolano, Axel Govednik, Sebastián Martín, Damián Palumbo y Fabiana Serra.

Domingo a las 20, en Teatro La Máscara, Piedras 736. Entrada: $10000.

MÚSICA



Si dios clonase pan

“Quiero salir, quiero atrapar/ abracadabra y a todos poder salvar”, canta Alfonso Barbieri en el tema que bautiza su nuevo disco, el doceavo como solista de su larga carrera, pero el octavo que edita en siete años de intensa actividad creativa. “Barbieri es un artista que responde a coordenadas de otra época y lo mueven los gestos artísticos”, escribe Maximiliano Diomedi en la presentación del disco. “Es músico y artista plástico, entre el romanticismo y la psicodelia. Cree que en este juego de hacer y producir discos, collages, dibujos, videos, libros o kimonos poco importa la persona: el sujeto pasa y la obra queda”. Alfonso no detiene su marcha, y para este nuevo trabajo es generoso con sus oyentes, y entrega ocho temas que suenan como el Barbieri clásico, el gran constructor de canciones, y que ya se puden escuchar en redes a través de El Club del Disco, que también promete una próxima edición física.

Be Here Now

Anticipando la aparición dentro de dos semanas de la edición 50 aniversario del disco Living in the Material World, se acaba de editar este simple con dos versiones del tema de George Harrison incluido en el álbum original: por un lado una nueva mezcla, “Mix 2024”, a cargo del ingeniero Paul Hicks y por el otro una toma inédita, bautizada “Take 8”. Editado originalmente en 1973, el disco fue el sucesor del exitosísimo All Things Must Pass (y del Concierto por Bangladesh) y, ya sin la grandilocuencia de la producción de Phil Spector, el ex-Beatle lo grabó principalmente acompañado por un grupo reducido de músicos, integrado por Nicky Hopkins, Gary Wright, Klaus Voorman y Jim Keltner. Antes de la salida de este simple, había asomado en las redes una toma inédita (“Take 18”) del gran éxito del disco: “Gimme Me Love (Gimme Peace On Earth)”.

ONLINE



Briarpatch

Tiene ya algunos años, pero la serie que desde mañana estará disponible en la plataforma Universal+ tiene varios elementos para recomendar. En principio, su historia está basada en el libro de Ross Thomas, uno de los cultores de la novela negra clásica, publicado originalmente en 1984, diez años antes de su muerte. Rosario Dawson es la encargada de darle vida a Allegra Dill, una mujer que regresa a la ciudad de Texas que la vio nacer y crecer para encontrar a los culpables del asesinato de su hermana. No es una mujer cualquiera: su profesión es precisamente la investigación, aunque sus clientes habituales suelen ser los más encumbrados funcionarios políticos. Son diez episodios que construyen en la protagonista una versión femenina de los viejos dicks del policial negro. Dawson, también productora además de protagonista, declaró que “nunca había hecho un proyecto similar a este. Tuve la posibilidad de personificar a una mujer ambiciosa que va superando muchísimos desafíos y peligros”.

Bellas artes

La segunda temporada de la serie española de Cohn y Duprat vuelve a encontrar a Antonio Dumas, el director de un importante museo de arte moderno interpretado por Oscar Martínez, navegando con dificultades las aguas de la corrección política, los cupos femeninos y las intromisiones de la ministra de cultura. La visita de una antigua pareja (Ángela Molina) que vive en el corazón selvático de Latinoamérica, una artista iraní anciana y talentosa a punto de debutar con su primera muestra y la aparición de una gestora de donaciones –con un interesado millonario– son algunos de los personajes secundarios que aparecen en los nuevos seis episodios de la saga, disponibles en su totalidad en Disney+.

CINE



Dahomey

Ganador del Oso de Oro en la última edición del Festival de Berlín, el largometraje documental de la franco-senegalesa Mati Diop –la directora de la también premiada Atlantique– puede verse en un puñado de salas de cine antes de su desembarco en Mubi. El film sigue el derrotero de 26 objetos originales del desaparecido Reino de Dahomey, saqueados durante siglos de ocupación colonialista y devueltos por el gobierno francés a la actual República de Benín, en el oeste africano. Las palabras de la realizadora en el estreno berlinés reflexionan sobre ese pasado de opresión y un presente siempre complejo: “Los conceptos de restitución, rentabilidad, retorno y reparación se unieron en mi cabeza. Más allá de lo desconcertante que pudo haber sido el anuncio de Macron, el proyecto de repatriación del patrimonio cultural africano en cinco años fue un shock, porque tristemente me di cuenta de que nunca había imaginado la posibilidad de que algo así sucediera durante mi vida, tal vez por resignación”.

Terrifier 3

El payaso Art está de regreso, más sangriento que nunca, justito para los días que rodean las celebraciones de Halloween. La novedad en esta tercera entrega, nuevamente con dirección de su creador Damien Leone y siguiendo la tradición del slasher, es la aplicación de otro disfraz por encima del de clown: el de Papá Noel, aunque con sus bolsas llenas de elementos punzantes y cortantes. Sin ceder a la lógica de la producción de los grandes estudios, sin calificación por edades que lo encorsete a la hora de construir escenas sanguinolentas, la tercera película del ya famoso personaje se transforma en un festín gore de mutilaciones y torturas ciertamente no aptas para espectadores impresionables.

TV



Archie

¿Quién fue el hombre que se convirtió en Cary Grant, uno de los más grandes actores del cine estadounidense clásico? Esa es la pregunta central que se hace esta serie biográfica que Europa Europa comenzará a emitir este jueves 7 en horario central. Como su nombre lo indica, la intención no es tanto describir la etapa de superestrella del cine de Hollywood por todos conocida, sino bucear en los menos renombrados años formativos de Archibald Leach, tal su nombre de nacimiento. Archie para los amigos. Comenzando desde luego desde su infancia, que no fue ciertamente sencilla, y haciendo especial hincapié en una gran mentira que terminó dándole forma a toda su vida profesional y personal. Jason Isaacs está a cargo del atribulado papel central, acompañado por Laura Aikman y Samantha Colley. La miniserie lleva la aprobación oficial de Jennifer Grant, la hija de Cary Grant, y Dyan Cannon, su ex esposa, ambas oficiando de productoras ejecutivas del proyecto.

Jueves a las 22, por Europa Europa.

Minicasas sorprendentes

La señal de cable Más Chic ofrece varios programas con temáticas poco usuales. Es el caso de esta entrega dedicada a recorrer pequeños hogares que han hecho del espacio reducido una virtud. “Desde las autocaravanas, que permiten llevar nuestro hogar de un lado a otro, hasta espacios disruptivos que, a pesar de ser poco convencionales, se adaptan para que una persona, pareja o familia pueda habitarlo sin problemas”. Así describe la sinopsis oficial el programa, que invita al espectador a descubrir diversas realidades que demuestran que, con diseño y planificación, los espacios pequeños pueden ser tan prácticos y funcionales como los de una casa común y corriente.

Lunes a las 17.30, por Más Chic.