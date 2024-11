Página12 marchó y bailó entre la multitud de la Marcha del Orgulllo LGBTI+ de la Ciudad de Buenos Aires. Y a lo largo de la tarde recolectó las mejores escenas, anécdotas, carteles, personajes y voces de la manifestación más colorida y creativa del año.

El tren del orgullo se va

Subte D, estación Bulnes: "¡No voy a la marcha porque estoy trabajando!", resuena el grito de una mujer que se aleja apurada, mientras un grupo de locas de las que no queda un centímetro de piel sin cubrir de brillantes, pelucas, banderas y todo tipo de accesorios aplaude dando pequeños saltos en el lugar y coreando al unísono: "¡Te llevamos espiritualmente!". Ella se da vuelta y de nuevo, pero con un grito más fuerte: "¡Las acompaño en la lucha!". Listo, ya estamos en modo marcha.

Así arrancó nuestra salida hacia la 33° Marcha del Orgullo en la línea que atraviesa la icónica Avenida Santa Fe del subterráneo porteño, que ya estaba poblada de banderas, purpurina multicolor, abanicos lgbtiq y máscaras carnavaleras estampadas con arcoíris y banderas trans. De este lado de la estación, en dirección a Catedral, todo es color y alegría, encuentro, charlas y brillo.

Enfrente, hacia Congreso de Tucumán, algunas personas nos observan cual visita inesperada a un gabinete de curiosidades. Entretanto llega el tren, y visualizo en las manos de un impecable joven platinado una caja preciosa cubierta de stras en blanco y negro que despierta mi curiosidad, pero la gente ansiosa por subirse y llegar a su marcha me arrastra felizmente con la marea y me impide averiguar qué contenía toda esa paquetería. Al ingresar al vagón, entre la multitud y ya en camino hacia Plaza de Mayo, mi rostro se enfrenta a Frida Kahlo, que ocupa la mitad del brazo tatuado de un guapísimo varón trans con el que compartimos destino hasta la estación terminal.

Contra el negacionismo y el odio

Entre banderas, música, cantos y camiones, haciendo circular una remera de Abuelas con los colores del arcoíris que nos interpela preguntando “¿Vos sabés quién sos?, la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo – Línea Histórica (OLH), integrada por decenas de organizaciones LGBTINB+, de derechos humanos, sindicales, políticas y sociales, realizó un “Pañuelazo” junto a Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo y la Agrupación H.I.J.O.S de Capital, con la presencia especial de Taty Almeida y Charly Pisoni entre otres, para levantar los pañuelos en un abrazo colectivo y comunitario.

Este evento especial se concibió para remarcar ahora y siempre que Derechos LGBTI son Derechos Humanos, en comunidad y en defensa de todas las luchas y contra el negacionismo del terrorismo de Estado, para que crezcan y florezcan más y más la memoria, la verdad, la justicia, la democracia y los derechos para todes, al grito colectivo de ¡Son 30 mil! ¡400 LGBTI desaparecidos presentes, ahora y siempre! ¡Madres y Abuelas de la Plaza, el pueblo las abraza! ¡Viva el Frente de Liberación Homosexual!

La gente anda diciendo

Entre carteles, banderas y remeras, en la Marcha del Orgullo se dijo que:

La diversidad existe, Conan no / Qué orgullo ser puto, qué vergüenza ser Caputo / No más despidos del cupo travesti trans / No hay libertad con ajuste y represión / Para vos Milei, mucho sexo gay / Tijera sí, motosierra no / Tu libertad es egoísta, la nuestra es colectiva

Caputo el que lee: que la vergüenza cambie de bando / Porque si es amor no necesita explicación / La homosexualidad no es una enfermedad, la homofobia sí / Orgullo vuela peluca / Orgullo y justicia social para que reine en el pueblo el amor y la igualdad / Siguen a un incestuoso zoofílico pero los "pervertidos" somos nosotres / Fernet y Campari con las recetas de Lali / Solo el amor nos hará libres / Libertad es poder estudiar

Gracias abuelos por acompañarme a brillar / ¿Cuándo decidiste ser heterosexual? / Más amor, menos odio / El amor no tiene género / Ley de reparación histórica ya / Existo porque resisto / Vivan las tomas estudiantiles contra el veto de Milei / Salud es cuidar al otro / El amor no se decide, se siente / Avanzamos hacia una genuina libertad: Libertad de elección gracias a César Cigliutti, Carlos Jáuregui, Ilse Fuskova / Fue lesbicidio. Roxana, Pamela, Andrea: PRESENTES / ¿Dónde está Tehuel?

Las calles se llenaron de diosas

Como el viejo lema anarquista que rezaba “Hagamos de las calles nuestras galerías de arte”, entre humos de choripán y centenares de abanicos que se mueven bajo el sol y la humedad de la Ciudad, las paredes de la Av. de Mayo que encierran a la Legislatura porteña se vistieron de gala por la intervención de Barbie Di Rocco y un homenaje que celebra la herencia Trans con su documental sobre las pioneras del espectáculo porteño.

Las imágenes que engalanan las paredes dan cuenta en todo su esplendor de las diosas Evelyn Pérez, el personaje creado por Jorge María Pérez que le catapultó a la fama en 1972, la Coccinelle, cantante, actriz y vedette francesa que se instaló en 1982 en Argentina, la actriz, cantante, diseñadora de vestuario, escritora, vedette y pionera absoluta Vanessa Show, la bailarina, coreógrafa y empresaria Ana Lupez y las inconfundibles reinas de Les Girls, mientras la gente se acerca, registra las imágenes y googlea sus nombres para saber más sobre el rol artístico y político de las vedettes travestis y trans en el nacimiento y la masividad del teatro de revista, el cabaret y el musical argentino.

Voces en marcha

Si alguien no podía faltar marchando entre la multitud era Gabriela Ivy, productora de contenidos de política y género en redes, que se puso al hombro como nadie la discusión por la batalla cultural contra los autodenominados “libertarios”. La creadora digital expresó: “Es importante que estemos presentes, por la quita de derechos, por todo lo que nos están sacando. Lo importante acá es venir, seguir y estar presentes más que nunca para ver que no somos minoría y que somos muchas las personas que estamos politizadas y tratando de concientizar sobre lo que está sucediendo. Considero que la marcha debería estar más politizada todavía, la veo tranqui. Yo creo que mucha gente tiene miedo, mucha gente que lo votó (a Milei) de la comunidad que recién le está cayendo la ficha. La próxima marcha tienen que venir incluso los arrepentidos que lo hayan votado”.

Ricardo Vallarino, presidente de 100% Diversidad y Derechos, expresó que “Con Milei estamos en peligro, por eso reclamamos al conjunto de las fuerza políticas y sociales un acuerdo democrático contra los discursos de odio y a favor del fortalecimiento de la convivencia democrática”.

Gabriela Acosta, de la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (SIGLA), declaró que “cuando decimos que los discursos de odio habilitan hechos de violencia contra nuestras identidades, hablamos en primera persona pues es lo que estamos viviendo; este año nos vimos atravesades por el triple Lesbicidio de Barracas. Fue triple Lesbicidio y pedimos justicia, para que dormir y despertar no sea un privilegio heterosexual.”

Marcela Tobaldi, de la organización de personas travestis y trans La Rosa Naranja Asociación Civil, remarcó que “marchamos con el deseo de un país inclusivo e igualitario en especial para nuestra comunidad LGBTIQNB+. Marchamos junto a las personas travestis trans adultas mayores que han sufrido violencia y odio instigada por el Estado, por eso reclamamos una la ley de reparación histórica para las adultas mayores travestis y trans”.