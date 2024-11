El objetivo del presidente Javier Milei de derogar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) parece cada vez más lejos. Desde las filas del PRO, uno de los partidos aliados al gobierno, el diputado Alejandro Finocchiaro rechazó la eliminación de las internas porque “discutir esto a seis o siete meses de la elección no está bien”, y en la misma línea se expresó en contra de los cambios en el financiamiento a los partidos políticos que impulsa Milei.

"Esas cosas no se hacen a los cachetazos en dos días, se deben hacer estudiadamente. Es algo que nosotros propusimos en un proyecto con María Eugenia Vidal para que no haya obligatoriedad, en abril, y la realidad es que no hubo votos en el Congreso. Ahora tampoco los hay", destacó Finocchiaro al argumentar su posición contraria a la eliminación de las PASO, uno de los temas que impulsa el gobierno con mayor intensidad. El legislador macrista destacó que "votaría con las dos manos la derogación de las PASO, pero cuando estás en el Ejecutivo, las listas las ordenas desde el Ejecutivo, cuando no estas, tenes un problema y los partidos políticos han perdido la gimnasia que tenían hace treinta años".

El gobierno impulsó una propuesta para financiar al sistema universitario nacional redireccionando el presupuesto destinado a las PASO y a la financiación de los partidos políticos, y de esta forma eliminar las internas y dejando a los partidos con el aporte de sectores privados. Finocchiaro destacó que "discutir esto a seis o siete meses de una elección me parece que no está bien. Lo mismo el tema del financiamiento de los partidos. Existen como 700 partidos, pero hay que hacerlo bien, no se puede hacerlo a las apuradas".

A su vez, afirmó que "es muy difícil cuando alguien te puso dinero en la campaña y hay una ley que lo afecta, y te pide que votes a favor de tal empresario, es muy difícil decir que no", indicó acerca de que el sector privado financie a los partidos políticos y agregó que está trabajando sobre un sistema mixto en el que “una parte del financiamiento es estatal, y en la otra, los empresarios aportan a una bolsa común y tienen desgravaciones impositivas y otro tipo de beneficios, y eso se reparte en partes iguales".