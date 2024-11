Newell’s sale a la cancha con el objetivo de mínima: sumar puntos para no terminar último en la temporada. Un equipo que sufre cada partido recibe esta noche a Huracán, uno de los aspirantes al título y único escolta del líder Vélez. Ricardo Lunari no tiene en plenitud a Ever Banega y no es segura su vuelta hoy en el Coloso del Parque. Las dudas se extienden en la formación debido al muy mal partido que hizo el rojinegro en su caída ante Huracán.

Newell’s tiene 21 puntos en 20 partidos jugados. Su campaña es de descenso. Está a salvo porque el fútbol argentino decidió cambiar las reglas y se anularon descensos para dejar atrás el proyecto de llegar el torneo de Primera a 24 equipos. El año que viene serán 30 y esta decisión favorece a muchos, entre ellos a los leprosos, de inaceptabla campaña. La crisis llegó a punto al cual ya ni siquiera se evalúa como opción el cambio de técnico. Eso ya se hizo dos veces en nueve meses y ya no hay más margen para otro volantazo. Lunari estará al frente de la Lepra hasta fin de año pero no por eso el equipo se desprende de la responsabilidad de ganar.

Porque viene de una muy baja actuación ante Unión, repitiendo lo que hizo ante Godoy Cruz y de local tiene el antecedente de un empate con Sarmiento. Es por eso que las dudas son muchas para esta noche. No es seguro que Banega sea titular. Quizá por la urgencia de sumar a un jugador de jerarquía hoy aparezca en la formación en lugar de Francisco González. El diez no está en plenitud física y por eso no fue titular el viernes ante Unión. Pero sí reaparecerá luego de una suspensión Rodrigo Fernández Cedrés. El uruguayo ingresará por Valentino Acuña.

Newell’s: Macagno; Schott, Salcedo, Velázquez, Vangioni; Acuña, Pérez, Banega, Miljevic, Silvetti; García. DT: Ricardo Lunari

Huracán: Galíndez; De la Fuente, Pereyra, Tobio, Benítez; Echeverría, Fattori, Soñora, Fértoli; Cabral, Avila. DT: Frank Kudelka

Arbitro: Facundo Tello

Cancha: Coloso del Parque

Hora: 21

TV: TNT Sports