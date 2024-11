Central se trajo un punto anoche de Mendoza que tuvo su valor. Porque evitó la derrota en un partido que lo perdía a los dos minutos de juego y encontró refugio en sus juveniles ante las lesiones de Carlos Quintana y Facundo Mallo en el segundo tiempo. Incluso lo pudo ganar con un cabezazo de Marco Ruben a poco del final. El chico Santiago Segovia fue lo mejor del canaya a su ingreso en el complemento, aunque no faltaron las atajadas de Jorge Broun ni el gol de Quintana para el empate.

Central no pudo plantear el partido que se propuso porque en la primera pelota al área el local se puso en ventaja. Ramis ganó sobre el primer palo en un tiro de esquina y su cabezazo sorprendió a Broun. La apuesta de Lequi por los chicos Beltrán y Duarte no le cambió la cara al equipo. Independiente Rivadavia fue dominador del partido por posesión de pelota y su juego vertical impulsado por las corridas y la habilidad de Villa.

Central no estaba cómodo en el partido. Algunos intentos de Duarte con la pelota y el despliegue de Ruben era todo lo que ofrecía como respuesta el equipo de Lequi. Pero una vez más apareció Quintana en el área rival para ganar por arriba y anotar el empate con un espectacular cabezazo.

El gol no animó al canaya. Porque el juego permaneció bajo gestión de Independiente y Broun la pasó mal, primero con un tiro libre de Villa que desvió sobre el ángulo derecho y luego con un remate de Segovia que se estrelló en el palo.

Fue mejor lo que hizo Central en el segundo tiempo. Los jugadores de Independiente Rivadavia tomaban el empate como una frustración y la ansiedad los llevó a perder el control del juego. El canaya se animó a jugar en campo rival y puso pelotas de peligro en el área de Centurión. Lo tuvo Sández con remate desviado y Malcorra con disparo a las manos del arquero. Pero primero pidió el cambio por lesión Quintana y luego Mallo. Con estas variantes obligadas Lequi dejó a los delanteros suplentes en el banco. Y fue allí, en el cuarto de hora final, cuando el equipo de Berti se lanzó con decisión a la búsqueda del gol del triunfo.

Broun se quedó con un fuerte remate de Tonetto y Centurión le desvió un cabezazo cruzado a Ruben. Ambos equipos tuvieron ocasión de marcar. Central llegó con muchas dificultades a los últimos minutos. Porque Ocampo acusó molestas físicas, al igual que Malcorra. El canaya encontró aire cada vez que tomó la pelota el chico Segovia y con las corridas de Giaccone. Generó riesgo y lo perdió Malcorra frente al arco ante un pase atrás de Giaccone. Central no ganó pero al menos se despojó la preocupante imagen de los últimos partidos.

1 Independiente Rivadavia: Centurión; Cardillo, Burgos, Studer, Ostchega; Romero, Ríos, Tonetto, Sequeira; Ramis, Villa. DT: Alfredo Berti.

1 Central: Broun; Ocampo, Mallo, Quintana, Sández; Solari, Ortiz, Beltrán, Duarte; Malcorra; Ruben. DT: Matías Lequi

Goles: PT: 2m Ramis (IR), 12m Quintana (C).

Cambios: ST: Desde el inicio Gómez por Beltrán (C), 15m Giménez, Giaccone y Segovia por Quintana, Solari y Duarte (C), 16m Sanguina y Romero por Ramís y Tonetto (IR), 20m Barbieri por Mallo (C), 26m Abecasis y Alvez por Ríos y Cardillo (IR) y 40m Segovia por

Arbitro: Nicolás Ramírez

Cancha: Bautista Garganti