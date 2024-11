Un total de cinco personas fallecieron y más de 1.500 han sido afectadas por las fuertes lluvias que golpean a Panamá. Las autoridades se preparan para que la intensidad de las precipitaciones aumente en las próximas horas a raíz de la tormenta Rafael.



"Mantenemos una situación de alerta a nivel nacional (...) hay alerta roja para nueve zonas. Todavía valoramos elevar (la alerta) a otras zonas porque las condiciones climática no han mejorado y se espera que no mejoren en las próximas horas", dijo hoy en rueda de prensa el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith.



Una fuente oficial informó que hay un total de cinco personas fallecidas y 1.581 afectados por esas intensas lluvias, que comenzaron la noche del sábado y se espera que se extiendan hasta este martes. De las cinco personas fallecidas, cuatro fueron por inmersión y una por deslizamiento de tierra.



Las precipitaciones han provocado crecidas de ríos, deslizamientos de tierra, inundaciones, caídas de árboles y colapso de puentes, principalmente en las provincias de Chiriquí (frontera con Costa Rica), Herrera, Los Santos, Veraguas (centro) y Bocas del Toro (Caribe).



Sin embargo, se espera que las lluvias se muevan hacia el este del país, las provincias de Colón, comarca Guna Yala (ambas en el Caribe) y Darién (la frontera con Colombia).



Estos aguaceros son consecuencia de la recién declarada tormenta tropical Rafael.

El sistema carga vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora, pero se prevé que incremente su potencia y que este martes se convierta en un huracán, un día antes de que atraviese el oeste de Cuba.



Producto de la tormenta Rafael, el instituto meteorológico de Panamá prevé el "ingreso de masa de aire húmedo, lo que aunado al calentamiento diurno generará lluvias con tormentas, principalmente en la tarde en Chiriquí, Bocas del Toro, C. Ngäbe Buglé, Azuero y más aisladas en Coclé, Herrera, Darién y Panamá Este (contigua a la capital).

Desfiles cancelados

Las precipitaciones han obligado a cancelar los tradicionales desfiles por las fiestas patrias, un conjunto de días que conmemoran los hechos históricos que llevaron a la independencia de Panamá, en todo el país.Las fiestas patrias empezaron este domingo con la conmemoración de los 121 años de la Separación de Panamá de Colombia, que continuarían este martes con desfiles en la ciudad caribeña de Colón en celebración de la consolidación de la separación del país suramericano, pero el Gobierno anunció este lunes que dichos festejos fueron suspendidos en razón de que se pronostican "fuertes lluvias" en esta región del país.El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió la noche del domingo a las instituciones del Estado "activarse" para apoyar a los damnificados y anunció el vio de camiones con ayuda, tras habilitar varios centros de acopio en la capital. También, algunos ministros se desplazaron a las zonas más afectaas.