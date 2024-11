El militante por los derechos de las personas con VIH, Claudio Mariani, advirtió que el país se encamina a “un genocidio para todas las personas que padecen algún problema de salud” y denunció el grave recorte de medicamentos para personas que padecen la enfermedad. Habrá una movilización al Congreso para exigir a diputados y diputadas que aumenten los fondos para las políticas de prevención y cuidado en el Presupuesto 2025.

“Hoy nos vamos a reunir en el Congreso para decirles a los diputados y diputadas que este presupuesto tiene un recorte del 76 por ciento para temas de VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS”, advirtió Mariani.



Y añadió: “Pedimos que se acerquen al anexo del Congreso. Solicitamos que o bien no se vote el presupuesto o que aumenten las partidas y que cumplan con la ley que está en vigencia”.

Para el militante, es una “situación preocupante”. “Una vez que finalicemos la reunión, esperamos a todos los periodistas para contarles cómo resultó. Esperamos que sea beneficiosa”, afirmó.

Es que, dijo, en la actualidad no hay preservativos en los hospitales, no hay insumos, falta medicación y están haciendo cambios de esquemas, “lo que es un tema muy serio para la adherencia” de los pacientes al tratamiento.

“Si no tenemos un Estado presente que controle una situación de salud, se puede generar una epidemia en muy poco tiempo. Hoy mismo, por la falta de preservativos, ha aumentado muchísimo la cantidad de casos de sífilis”, denunció.

Luego, finalizó: “Esto afecta a la sociedad en general. No hay reactivos, por lo que mucha gente no puede saber si tiene VIH, y si lo tiene, no cuenta con los medicamentos necesarios para su tratamiento".