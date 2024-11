TEATRO



Bimba

¿Qué poder secreto encierran los objetos? ¿Qué ocurre cuando la vida sucede en el cruce de la ficción escénica y la vida cotidiana? ¿De dónde emerge la fuerza inagotable que sostiene e impulsa a crear? Muchos interrogantes y algunos secretos revelados se conjugan en esta historia, la de una artista en búsqueda permanente entre el entusiasmo, la curiosidad y el asombro. “Biografía escénica sobre Adelaida Mangani” es el subtítulo explícito de este homenaje a la cofundadora –junto a Ariel Bufano– del Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín. Mariana Díaz integra el Grupo desde 2017 y es la autora y directora de una pieza que se presenta como “un espectáculo multifacético que abre una ventana a una vida dedicada al arte”. Interpretada por Adelaida Mangani, con la participación de Jano Squeri.

Jueves y viernes a las 19.30, en la Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $10000.

Los invisibles

Un padre de familia intenta frustrar el casamiento de su hija afirmando que, en otra vida, asesinó al ilusionado novio. Su hijo mayor intenta suministrar la cordura que perdió la familia al enfrentar duramente a sus padres, pero ningún argumento resulta válido para tal fin. La sugestión y las falsas creencias captan las emociones de los personajes y las acciones consecuentes llevan a todos a la locura y a la irracionalidad. Restreno de esta nueva versión de una comedia satírica sobre el espiritismo de Gregorio de Laferrere, que en 1911 ya abordaba con lúcido sarcasmo esta clase de prácticas. La dirección es de Eleonora Maristany, la escenografía de Héctor Calmet, el vestuario de Jorgelina Herrero Pons y la iluminación de Eduardo Safigueroa.

Sábado a las 21, en el Teatro El Popular, Chile 2080. Entrada: $9000.

MÚSICA



Service de Sound

Nuevo grupo y nuevo disco del cantante, guitarrista y artista plástico Nico Barcia, una auténtica leyenda dentro de la escena rocker montevideana desde su participación en los seminales Chicos Eléctricos, allá lejos y hace tiempo, léase años ’90. Quien supo buscar a Barcia desde entonces lo encontró en proyectos como Hotel Paradise, Reyes Estallar y su dúo con Tito Sónico, que dio como resultado el disco Rock n Roll Premium (2021). Ahora es el turno de Service de Sound, un trío en el que lo acompañan José Nozar (Buenos Muchachos) en batería y percusión, y Nacho Echeverría (Mandrake y Los Druidas) en bajo, teclados y voces. Ocho temas que lo muestran más calmo y reflexivo que en sus épocas de killer rock, ampliando referencias pero –como señala el periodista uruguayo Federico Medina en su reseña del disco– filtrándolas con oficio y amor.

I’m With The Band

Tercer simple anticipando la salida de una edición extendida de Ohio Players, el último disco The Black Keys, que apareció en la segunda mitad de este año. Esta nueva versión del doceavo álbum de estudio en mas de dos décadas de carrera del grupo de Dan Auerbach y Patrick Carney le agrega al nombre original el apelativo Throphy Edition, y tendrá cuatro temas más, una nueva secuencia de los tracks y una versión doble en vinilo. El primer simple apareció a comienzo del mes pasado, “Mi Tormenta”, con el joven cantante regional mexicano DannyLux como invitado. Alice Cooper los acompañó en el segundo, “Stay In Your Grave”, y ahora en “I’m With The Band” es el turno de Beck. La salida de esta edición Trophy se anuncia para el viernes 15, y no está de más recordar que en 2025 el dúo estará de gira por Latinoamérica, con fechas por ahora confirmadas sólo en Lima, Bogotá y México, empezando en marzo.

ONLINE



La música de John Williams

Laurent Bouzereau es un especialista en el terreno del documental dedicado a las cuestiones cinematográficas, y en su frondosa filmografía se destacan largometrajes dedicados a figuras y títulos tan populares como Natalie Wood, Faye Dunaway y El exorcista. Su esfuerzo más reciente, disponible en Disney+, está centrado en la vida y, sobre todo, la obra de John Williams, uno de los grandes compositores contemporáneos de bandas sonoras, que en pocos meses cumplirá 93 años. El creador de melodías que marcaron la cultura popular como las de Star Wars, Tiburón y La lista de Schindler, entre otras varias decenas de composiciones memorables, recibe un merecido homenaje en el cual el material de archivo se entrelaza con los comentarios a cámara de muchos de sus colaboradores y admiradores, de Steven Spielberg y George Lucas a Chris Columbus, James Mangold, J. J. Abrams, Ron Howard y Lawrence Kasdan, realizadores que supieron confiar en su inagotable talento para ilustrar musicalmente las imágenes.

La diplomática

La segunda temporada de la serie protagonizada por Keri Russell (la inolvidable espía rusa de The Americans) acaba de aterrizar en Netflix. La saga retoma la historia en el punto exacto donde había quedado, con la embajadora estadounidense en Gran Bretaña metiéndose en nuevos problemas diplomáticos luego de que la explosión de un coche bomba deja como víctima a un empleado de la embajada. Más allá de las intrigas internacionales y los conflictos de envergadura, la serie vuelve a confiar en el sentido del humor, haciendo de las diferencias entre la diplomacia americana y la británica –amén de las formas directas y poco sutiles de la protagonista– uno de los ejes de atracción de la historia.

CINE



Los domingos mueren más personas

El segundo largometraje (y primero de ficción) de Iair Said luego del documental Flora no es un canto a la vida lo encuentra en plan comedia familiar con altas dosis de humor judío. El propio Iair encarna a David, “un joven judío de clase media, corpulento, homosexual y con miedo a volar” –según la descripción de la sinopsis oficial– que debe viajar de apuro desde Europa a su Buenos Aires natal como consecuencia de la muerte de un tío. El reencuentro con la madre y una novedad inesperada conjuran la crisis de tonos existenciales, apenas oculta por el deseo de entablar relación con “cualquier hombre que le demuestre un poco de atención”. Estrenado a comienzos de este año en la sección paralela ACID del Festival de Cannes y con papeles de relevancia interpretados por Rita Cortese, Antonia Zegers y la debutante en la actuación Juliana Gattas, la cantante de la banda Miranda!, el film reflexiona con humor y ternura sobre cuestiones complejas como la relación padre-hijo, la soledad y la muerte.

Farocki en la Lugones

La Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530) exhibió en dos ciclos complementarios buena parte de la obra del cineasta alemán Harun Farocki, uno de los nombres fundamentales del ensayo cinematográfico de las últimas cinco décadas. Hoy, en dos funciones a las 15 y 21 horas, se podrá ver uno de sus títulos más reconocidos, Videogramas de una revolución. Codirigida por el realizador rumano Andrei Ujica, la película describe la revolución rumana de diciembre de 1989 en Bucarest de una manera novedosa, basada exclusivamente en imágenes televisivas. “Si al estallar el levantamiento sólo una cámara se atrevió a grabar”, declaró Farocki, “al día siguiente cientos de cámaras estaban en funcionamiento”.

TV



Como agua para chocolate

El realismo mágico latinoamericano está de regreso con varias series y largometrajes ya estrenados o a punto de hacerlo. A la reciente Pedro Páramo y la inminente Cien años de soledad se le suma esta nueva adaptación de la novela de Laura Esquivel, que ya tuvo una exitosa versión en la pantalla grande dirigida en 1992 por Alfonso Arau. A lo largo de seis episodios, que HBO estrenará los domingos en horario central, vuelve a narrarse la historia de Tita, la joven que, gracias a la cocinera de la finca de Coahuila donde transcurre la acción, descubre que ciertas recetas culinarias vienen con poderes mágicos de regalo. Desde luego, la trama se desarrolla a comienzos del siglo XX, con el patriarcado a flor de piel. Es el romance de Tita con Pedro, el hijo de un terrateniente de la zona, lo que dispara los conflictos telenovelescos del libro y ahora, una vez más, en esta miniserie rodada con gran presupuesto, de la cual participa, nada más y nada menos, Salma Hayek.

Domingos a las 22, por HBO.

Invincible Fight Girl

Una muchacha de nombre Andy, habitante del así llamado “Wresting World”, se pone a entrenar con constancia y coraje para convertirse en la mejor luchadora de la historia, tomando el nombre de Fight Girl para hacerse conocida. Así se autodescribe esta nueva serie de animación para adultos que está de estreno en la señal Adult Swim. El derrotero de Andy no será realizado en solitario: la ayudarán su tía P., una excampeona retirada y sarcástica, Mikey, un ingenuo analista de lucha libre, y Craig, un empresario deportivo sin escrúpulos. Sam Register es uno de los productores ejecutivos, nombre inmediatamente reconocible para los seguidores de la serie Los jóvenes titanes.

Lunes a las 21, por Adult Swim.