Hoy miércoles 6 de noviembre no habrá atención al público en los bancos de la ciudad y de todo el país, por la conmemoración del Día del Trabajador Bancario. Durante la jornada se podrán realizar operaciones bancarias de forma online o en los cajeros automáticos, al igual que los fines de semanas o feriados. En tanto, las operaciones que tengan vencimiento ese mismo día se liquidarán el jueves. Además, este año el sindicato La Bancaria celebra el centenario de la obtención de su personería gremial. Por su día, los trabajadores del sector cobrarán un bono de $1.294.892 por única vez. “Como cada año, el 6 de noviembre se celebra el día del bancario y la bancaria. Es una fecha que conmemora la representación legal que obtuvimos en 1924, por lo que este año nuestro sindicato está cumpliendo cien años de existencia”, explicó Analía Ratner, secretaria general de La Bancaria Rosario, en diálogo con Rosario/12. “Como se establece en nuestro convenio colectivo de trabajo es un día no laborable. Por lo tanto no habrá atención en los bancos, que funcionarán como si fuese un fin de semana normal o un feriado. Las personas van a poder operar normalmente por los canales electrónicos y también se va a garantizar el dinero en los cajeros automáticos, porque se harán las recargas pertinentes”, detalló.