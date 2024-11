“Nos quedó claro a todos que realmente son épocas muy difíciles y, sobre todo, yo estuve viendo que en general las pymes no saben cómo van a durar estos meses”,. El empresario Omar Vetrano resumió con esas palabras la larga reunión que mantuvo junto a colegas bonaerenses con la expresidenta Cristina Kirchner en la ciudad de Avellaneda.



Entrevistado por la 750, Vetrano explicó que el encuentro sirvió para transmitir el presente que atraviesa el sector, golpeado por las políticas económicas implementadas por la administración de Javier Milei, con el desplome de los ingresos y el derrumbe del consumo. “Vi gente desesperada. Están pasando muchas dificultades. Pero la vi a Cristina muy sólida con respecto a escuchar opiniones y a poder ver cómo podemos sacar esto adelante entre todos”, contó.

Vetrano relató que uno de los empresarios presentes se acercó a Cristina Kirchner y le mostró una factura del servicio de luz que saltó de 14 millones de pesos a 80 millones de pesos, todo esto en medio de un desplome en las ventas que parece no tener fin.



“Porque podrán bajar los impuestos, pero si no hay consumo, es imposible revertir esto. Pero hay algo que es transversal: no hay ningún país que se suicide, pero lo transversal es la deshumanización. Yo temo que esto está muy peligroso. Yo creo que esto no lo puede discutir nadie, del partido que sea”, afirmó.

Vetrano, que se define como socialista, afirmó que la política deshumanizadora es algo que impacta y se ve en todos los espacios y partidos: “Sea del partido político que sea, veo deshumanización, y eso no lo puede discutir nadie”.

En tanto, sobre los pasos a seguir, afirmó: “Estoy convencido de que van a haber más reuniones. Vi a Cristina muy abierta. Y sigue manteniendo la posición de líder. La veo muy calma, extremadamente comunicativa”.

“Y hay algo curioso que pasó. Es la primera vez que estoy con ella. Pero vi que hay gente que vino con la intención de hablar, y cuando iba a hablar, se puso a llorar. Que pase esto a mí me sorprendió”, añadió.

Finalmente, hizo una breve reflexión sobre los empresarios que apoyaron y siguen apoyando a Javier Milei: “Hay pymes que han votado a esta gente. Es un poco que hay que empezar a luchar y dejar que un poco les suba ‘la miércoles’ por arriba de la cabeza para que se den cuenta de que se equivocaron”.