Los caminos de Emi Ruiz son muchos, sin embargo existe un antes y un después de la lectura, en 2019, del libro “Mujeres intensamente habitadas. Ética del cuidado y discapacidad”, de María Alfonsina Angelino, editado por La hendija. En esas páginas, Emi encontró tanto una metodología como una narrativa feminista, y lo que sucedió fue que se vio “narrada”.

En ese libro leyó historias como la suya. “Yo ya criaba un hijo con discapacidad pero no tenía categorías para leer lo que me pasaba, lo que vivía”, cuenta a Las12. Se encontró con palabras que encajaban en lo que ella sentía y que no podían estar mejor dichas. “Es igual a lo que siento”, pensaba. “Todo tenía que ver conmigo: conversaciones, metodología feminista y el campo de las ciencias sociales”. De inmediato, fue en busca de Alfonsina y se hicieron amigas.

Así fue como decidió hacer algo más con ese libro. Emi es educadora popular y la idea de inventar dispositivos para hacer accesible ideas y contenidos siempre la entusiasmó. Esa fue su intención: explorar qué más hacer a partir del encuentro con ese libro. Así fue que empezó con rondas de lectura con madres de hijes con discapacidad.

Durante la pandemia, y haciendo uso de la virtualidad, pudo desarrollar su proyecto que se transformó en una propuesta viable para seguir adelante. Emi siempre trabajó en el campo de la cultura y en organizaciones de base, con una impronta y un diálogo creativo. El objetivo de la propuesta que despliega es comunicar la enorme y urgente necesidad de apoyos hacia estas maternidades para lograr que haya más personas que aprendan y se dispongan a cuidar, y más instituciones que acompañen desde esta perspectiva.

Para Emi Ruiz, es fundamental discutir la noción preconcecibda de que tener un hijo con discapacidad es una tragedia, y que esos niños solo pueden ser narrados por el discurso médico.





Emi habla de “desprivatizar los cuidados y politizar las maternidades. Ser protagonista, dar la propia voz, y sentir permiso para salir al afuera”. Esos son sus horizontes y además hacerlo colectivamente. Salir de lo privado y construir sentidos es la apuesta que comparten entre todas. Porque sin duda, la carga de cuidados de criar hijes con discapacidad o diversidad funcional es exponencialmente mayor que la carga de una maternidad sin hijes con discapacidad.

“La búsqueda nuestra es ni víctimas ni heroínas”, subraya Emi. Y sigue: “Esto es pesado, por eso, vengan, compartámoslo porque también es maravilloso y lo maravilloso también lo queremos compartir. No nos dejen solas.”

Entramarnos

“Lo mismo pero diferente, lo mismo pero más”, señala Emi cuando habla de estas maternidades. “Buscamos entramarnos, el objetivo político es la trama, cómo la generamos y cómo nos desentramamos”.

¿Cuáles son las representaciones más generalizadas de la discapacidad?

--Socialmente, la discapacidad se vive como tragedia personal y familiar, no se comprende como una construcción social. Entonces, si es entendida como una tragedia, la persona y la familia se tienen que hacer cargo. Todos necesitamos apoyos, y nosotras trabajamos para que no haya una línea tajante entre “lo normal y no normal” o lo discapacitado de lo no discapacitado. Toda línea tajante conspira contra la trama. Si no fueran tan tajantes podríamos entrar en diálogo. Tenemos que corrernos de la tragedia, no es una tragedia, es un modo de estar en el mundo, una forma de la existencia y entonces no es solo de esa persona porque tenemos que convivir. Buscamos compartir lo que es pesado. Tener con quién. Porque me parece que la soledad hace que la experiencia sea mil veces peor. Y soledad más cansancio es el peor binomio. Y ahí la salud de las mujeres se ve absolutamente deteriorada.

¿Cómo se relacionan con el sistema médico hegemónico?

--Los médicos empiezan a indicar y nosotras somos las ejecutoras de esas indicaciones. Y nuestros hijos son narrados por la ciencia. Estamos entrampadas en eso porque para hacer vivibles esas vidas necesitamos de ese sistema. Sin embargo es a la vez, porque cuando eso se introduce en nuestras vidas, nuestra subjetividad y nuestro deseo queda en suspenso. Nosotras dejamos de ser personas y somos meras ejecutoras de todo eso. Dejamos profesiones, trabajos porque hay que correr mañana, tarde y noche detrás del crío. Hay que lidiar con todo eso y con el sistema médico hegemónico.

¿Se desdibuja el saber materno?

--Se vive en tensión. Vida cotidiana y vida reglada por el sistema médico terapéutico. Y eso se puede vivir con más o con menos culpa.

Emi Ruiz señala cómo la idea de "lo normal" conspira contra cualquier tipo de diálogo





Cuidá Conmigo

Desde hace cuatro años, durante el mes de octubre, llevan a cabo la campaña “Cuidá Conmigo”. Este año, estrenaron tres audiovisuales que titularon “Interdependencias”, “Soledad” y “Respiro”, que dan relevancia a los aspectos singulares de estas maternidades desde sus propias narrativas. Fueron ellas mismas, articuladas en la red “Hacer Vidas Cuidando”, quienes participaron en la construcción de los guiones y en la realización de los videos, donde exponen la necesidad de que haya más personas que empaticen y acompañen en las tareas de cuidado. La campaña promueve dos acciones: la donación de tiempo de cuidado para mujeres madres y la donación de dinero para hacer posible el trabajo de visibilización así como el sostén de la red Hacer Vidas Cuidando.

“Poner en perspectiva la propia experiencia, quita lo trágico”, dice Emi. “Nunca las experiencias son comparables. Nunca juzgamos. Pero poner en perspectiva ayuda a tener una sana distancia para leer. Los cruces de miradas son un aporte importante para desdramatizar. Y reírnos como nos reímos, que sería imposible para la mirada social. El espacio de pares puede comprender la angustia, el cansancio, lo que hay y lo que no hay”.

Finalmente de lo que habla Emi es de los vínculos: “En un momento donde todo es escalada de violencia, registrá que podés cuidar con otres y que podés disponerte a la escucha.”

Podés encontrar más de su trabajo en: @emiruiz.movimientosvitales