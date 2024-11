Una encuesta entre 2000 mujeres indagó sobre los anticonceptivos más usados en el país. En la Argentina, la amplia mayoría --8 de cada 10-- utiliza algún método. ¿Cuál prefieren? El preservativo: Cuatro de cada diez recurren al condón para protegerse en una relación sexual. En segundo lugar, se ubican las pastillas: las eligen un poco más de un tercio (34 por ciento). Los datos surgen del “Estudio Lucía”, una investigación inédita --cuantitativa y cualitativa--, que analiza las prácticas, los conocimientos y las creencias sobre anticoncepción y la salud sexual y reproductiva en mujeres de entre 15 y 49 años en Argentina.

Del total de mujeres que fueron consultadas, solo el 15 por ciento aseguró no usar ningún método anticonceptivo (MAC) durante sus relaciones sexuales, mientras que 50 por ciento informó haber recibido información sobre anticoncepción en el último año.

El estudio fue liderado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) con la colaboración técnica de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMAdA) y se llevó adelante con el apoyo de la empresa farmacéutica Bayer.

--¿Es una tasa alta de uso de anticonceptivos en relación a otros países? --le preguntó Página 12 a la médica e investigadora del CEDES, Mariana Romero.

--Sí, el nivel de uso es alto, similar a los de otros países de la región que están bien, como México, Colombia, y Uruguay. Quizás lo que es importante de destacar es que ese nivel alto está basado en métodos temporales y particularmente en algunos métodos que requieren un uso, o ya sea en cada relación sexual o en la toma cotidiana de una pastilla, por ejemplo, entonces eso hace que la protección que dan no sea muchas veces la ideal para un nivel reportado de uso tan alto --explicó la experta.

Se calcula que a nivel mundial hay 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva, de 15 a 49 años, de las cuales solo la mitad está utilizando algún método anticonceptivo. Se estima que 874 millones utilizan un anticonceptivo moderno y 92 millones, un método tradicional. Sin embargo, todavía hay 164 millones de mujeres que desean retrasar o evitar el embarazo y no están utilizando ningún método anticonceptivo, advierte el estudio. Alrededor de 5 de cada 10 embarazos en el país no son intencionales. Entre adolescentes, la proporción es algo superior: llega a 7 de cada 10.

Además del preservativo y las pastillas anticonceptivas --los preferidos por las argentinas--, el implante subdérmico es el tercero más utilizado por las jóvenes de 15 y 19 años (27%) y por las de 20 a 29 años (20%), sin diferencias en términos de nivel socioeconómico y educativo. En cambio, los métodos anticonceptivos de larga duración como inyectables, el DIU y el SIU (DIU hormonal) son menos elegidos: solo el 6 por ciento entre las mujeres entre 15 y 49 años. Una de cada 10 encuestadas optó por la ligadura de trompas.

Entre las preocupaciones más referidas, se detectó que existe temor en relación a los métodos que contienen hormonas y alteran el ciclo menstrual, ya que la ausencia de menstruación se asocia con una pérdida de control y de la capacidad de entender qué sucede con sus cuerpos.

--Ginecólogas que atienden adolescentes están observando entre esa población el rechazo al uso de pastillas anticonceptivas por el temor a posibles consecuencias adversas en sus cuerpos a causa del componente hormonal. ¿Lo observaron en el estudio? --consultó Página 12.

--En los grupos focales surgió que las adolescentes tienen una preocupación muy clara respecto del tema de las hormonas. En realidad, es una preocupación de todas las mujeres. Pero no encontramos que no estén usando pastillas anticonceptivas por esa razón. Eso el estudio no lo muestra con datos --señaló Silvina Ramos, investigadora titular del CEDES y coordinadora general de la investigación.

La investigación buscó indagar en el acceso a los métodos anticonceptivos, las preferencias, dificultades en el uso habitual, los mitos y las creencias, así como la utilización de los métodos de barrera para las infecciones de transmisión sexual. De esta forma, actualiza la información de la última década en la materia. La encuesta se hizo en 2023 entre mujeres e identidades LGTB vía redes sociales con cuotas de sexo, edad y nivel socioeconómico y tuvo un alcance nacional.

El debut sexual ¿con o sin preservativo?

Una de cada cuatro encuestadas dijo no haber usado ningún método en su primera relación sexual: entre ellas, el 18 por ciento pertenecía al sector socioeconómico alto, 23 por ciento, medio y 26 por ciento, bajo. Entre quienes sí se cuidaron, la mayoría usó preservativo masculino: 55 por ciento. Entre quienes utilizaron algún método en su debut sexual, 88% recurrió a un solo anticonceptivo, mientras que 12% dos o más.

Acceso y gratuidad

El implante subdérmico, el DIU y el SIU son los métodos elegidos que tienen las más altas tasas de acceso gratuito.

○ 9 de cada 10 mujeres que utilizan el implante subdérmico lo obtuvieron gratis; le sigue el DIU de cobre (8 de cada 10 mujeres que lo utilizan accedieron en forma gratuita).

○ En el caso del SIU (o DIU hormonal) 7 de cada 10 mujeres que lo tienen colocado lo obtuvieron sin incurrir en gastos de bolsillo.

○ En el caso de los preservativos, las pastillas anticonceptivas y los inyectables, 5 de cada 10 mujeres los obtienen en forma gratuita, mientras la otra mitad de las encuestadas tiene que pagar por ellos.

”Conocer los usos y las preferencias de las adolescentes y mujeres de nuestro país acerca de sus decisiones anticonceptivas es un dato clave para orientar las políticas de aseguramiento de insumos anticonceptivos. Este estudio ofrece información actualizada para que esas políticas estén más centradas en las personas y respondan mejor a sus necesidades y expectativas”, indicó Ramos.

¿Cómo se elige el método anticonceptivo?

Cuatro de cada 10 usuarias elige de forma individual los métodos que usan, la misma cantidad que toman esa decisión con el acompañamiento de alguien con quien tienen algún tipo de vínculo familiar o afectivo. La opinión de madres y de profesionales de la salud son clave en la selección de los MAC, las primeras porque ofrecen consejería desde la experiencia y los equipos porque brindan un abanico de recomendaciones en la consulta, apunta el estudio.

Otro dato relevante que se desprende del informe es la tasa de satisfacción que manifiestan las mujeres en relación a su elección del anticonceptivo actual: 93% afirma que el método que utilizan es el de su preferencia.

Frente a las dudas, la pregunta sobre si las mujeres van al consultorio médico, la mitad de las encuestadas dijo que recibió asesoramiento en el último año y, de ellas, 7 de cada 10 lo obtuvo a través del sistema de salud.

“Conocer en profundidad estos datos permitirá al profesional de la salud mejorar el asesoramiento en la consulta por anticoncepción, haciendo foco en las necesidades de la potencial usuaria”, evaluó Lia Arribas, médica y expresidenta de AMAdA.

La investigación fue presentada este martes ante una audiencia virtual de decisores de política pública, profesionales de la salud, comunicadores sociales y referentes de la sociedad civil del campo de la salud sexual y reproductiva. Los resultados se encuentran publicados y disponibles en el sitio oficial del CEDES.