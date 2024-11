Luego del fin de unos comicios presidenciales ajustados, en los que el candidato republicano, Donald Trump, se alzó victorioso sobre su rival, la actual vicepresidenta Kamala Harris, los medios estadounidenses hicieron públicas sus reacciones a la elección del nuevo mandatario.

"Una grave amenaza"

El diario The New York Times (NYT), publicó este miércoles un editorial contra el nuevo presidente tras el anuncio de su victoria en las elecciones , en el cual considera que "su victoria representa una grave amenaza" para el país, al que pone en "un peligroso rumbo que nadie puede prever cabalmente".

El medio, históricamente demócrata y progresista, subrayó que los estadounidenses deben tomar consciencia de la amenaza que presenta el recién electo para el país y sus leyes, y "estar listos para proteger sus derechos en defensa del país, las leyes, las instituciones y los valores que lo han hecho fuerte".

El periódico neoyorquino siempre se ha mostrado crítico de la gestión del ex presidente, incluso publicando una columna anónima en 2018, donde un supuesto alto funcionario del gobierno de Trump se declaraba "parte de la resistencia dentro de la Administración", para disgusto del entonces Jefe de Estado, que calificó el artículo cómo "realmente una desgracia".

"Un notable regreso"

Este tono sombrío frente a la reelección de Trump no fue el caso en otros medios estadounidenses, como el Wall Street Journal (WSJ), que tomaron una postura más benevolente frente a la elección del magnate inmobiliario.

El WSJ, considerado el diario de las elites económicas, se limitó a titular que "Trump gana las elecciones y una segunda oportunidad", añadiendo que su "notable y victorioso regreso" puede explicarse en gran medida por los errores del gobierno saliente de Joe Biden.

La nota, publicada el miercoles, califica a Trump como el "verdadero retrato de la resilencia", luego de que su imagen se haya recuperado luego de episodios como el asalto al Capitolio, sus múltiples problemas judiciales (que el WSJ achanta a un uso partidista de la Justicia por parte de los demócratas), y hasta un intento de asesinato que, según el portal, le permitió mostrar "una valentía" que resultó fundamental en su victoria.

A su vez, El New York Post, un tabloide vocal de su apoyo del trumpismo, publicó un editorial titulado "La victoria de Trump allana el camino a una nueva época dorada", en el cual considera que el presidente electo, "con el bagaje de la experiencia, puede reunir un sólido equipo en la Casa Blanca y hacer más difícil la obstrucción de las personas que representan al 'estado profundo'"

El periódico predice un fin anticipado de todos los casos judiciales que involucran al presidente electo, considera que Israel "puede respirar aliviado" y destaca que Trump logró ahondar su apoyo entre la población afroamericana y latina, hasta hacer que "los trabajadores de todas las razas ahora se inclinan por los republicanos".

"Neutrales"

Luego de retirar su apoyo a la candidata demócrata en la contienda, el the Washington Post, diario propiedad del magnate Jeff Bezos, ha mantenido su neutralidad frente a los resultados, aunque en las horas previas había advertido que, independientemente del resultado, los ciudadanos deberían responder "organizándose, y no conspirando; manifestándose, pero no con disturbios".

El Post aún no ha publicado un editorial sobre la victoria de Trump el día después de su elección, pero las columnas que publican sus articulistas en la sección de opinión incluyen una variedad de posturas, incluyendo un artículo titulado ´La segunda resistencia a Trump debe empezar ahora mismo´.

Bezos, en cambio, fue rápido en felicitar al nuevo presidente en un efusivo mensaje publicado en su cuenta de X, donde le desea a Trump "todos los éxitos a la hora de liderar y unir" al país después de su victoria en las elecciones, que le permite "un extraordinario regreso político" tras cuatro años de gobierno demócrata.

El periódico de Bezos no fue el único de los grandes medios que rechazó dar su apoyo (el conocido como "endorsement") a uno de los candidatos, pues también lo hicieron medios como Los Angeles Times y USA Today.

El día después de las elecciones, el diario angelino elogió el "camino propio" que llevó a Trump a la victoria en un reporte, mientras que el USA Today consideró que su "impresionante regreso" es otra forma en la que el magnate "redefine lo que es posible en la política estadounidense".