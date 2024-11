Tras la denuncia del Gobierno contra la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), a la que acusó de “secuestrar” pasajeros durante una medida de fuerza, desde el sindicato aseguraron que la imputación no tiene sustento.

Así lo manifestó el secretario general de APA, Edgardo Llano, quien se pronunció luego de que el Gobierno realizara una presentación ante la Justicia por “abandono de personas, intimidación pública y bloqueo”, en el marco de la protesta que llevaron a cabo los trabajadores de Intercargo.

Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura debieron actuar para “rescatar aproximadamente a 1.500 pasajeros que fueron secuestrados por empleados de Intercargo en 10 aviones de Jetsmart y Flybondi”.



Para Llano, esta acusación es infundada: “A nosotros nos quieren comparar con Hamas y nunca hicimos eso. Nosotros colocamos las escaleras y acercamos los micros para que los pasajeros bajaran. Lo que ocurrió es que los pasajeros no pudieron bajar del avión hasta que no estuvieron los micros en pista”.

Y continuó: “Los llevaron a la zona de equipaje y, como la asamblea iba a ser larga, los trasladaron a la calle. Pero los pasajeros nunca estuvieron de rehenes. De hecho, la policía acompañó a los choferes de los micros y estuvo siempre al lado. No hubo demora. A medida que iban llegando los aviones, los pasajeros fueron bajando”.

Sin embargo, Llano reconoció que, debido al paro, hubo una demora en la entrega de equipaje. “Lo que pasa es que hasta que no está el micro el pasajero no puede bajar. Pero no hubo ni siquiera 10 minutos de demora en el avión. Jamás estuvieron retenidos. Es algo que nunca hicimos, ni siquiera en un paro general”, afirmó.

Además, aclaró que la crítica del Gobierno hacia Aerolíneas Argentinas carece de fundamento, ya que la protesta fue protagonizada por trabajadores de Intercargo, una empresa que cumple otras funciones en los aeropuertos.

“El Gobierno se la agarra con Aerolíneas, pero no sabemos por qué. Tiene que ver con el desconocimiento que tiene el Gobierno. Porque ayer el conflicto era con Intercargo. Habíamos comenzado una ronda de negociaciones. No entendemos por qué salió con eso”, concluyó, sobre la amenaza de cerrar la línea de bandera.