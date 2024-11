“Nosotros compensamos el abandono del Gobierno nacional porque estamos convencidos de que las universidades que se desenvuelven en el territorio bonaerense son un factor central para el desarrollo de la provincia”, remarcó Axel Kicillof al anunciar que el Estado bonaerense se hará cargo de reactivar distintas obras que fueron paralizadas por Javier Milei en las universidades nacionales.

Luego de firmar los convenios con las autoridades de las casas de estudio situadas en la Provincia, el gobernador aseguró que "además de reafirmar el compromiso con la educación pública", el acto "rinde homenaje" a los millones de bonaerenses que marcharon en las calles y se expresaron "para defender lo que es de todos y todas”. El Ejecutivo provincial financiará, en total, 38 obras de infraestructura que fueron abandonadas cuando La Libertad Avanza llegó al poder.

La reactivación de las obras llega en un momento crucial para las universidades, que fueron especialmente perjudicadas por las decisiones de la gestión nacional. El punto más alto de ese accionar tuvo lugar cuando el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, norma que destinaba 738.595 millones de pesos para financiar a la educación superior. Además de ello, la pérdida del poder adquisitivo en los salarios de docentes y no docentes rondó el 30 por ciento.

Los convenios

El anuncio se realizó en la Universidad Nacional de San Martín (UNSaM). En el Campus Miguelete, el gobernador sostuvo que, ante el desfinanciamiento de las universidades y la paralización de los proyectos para la educación, "uno tiene que preguntarse si el motivo que predomina es la crueldad, la ineptitud o la inoperancia”.

“Es mentira que con esto estén buscando reducir el gasto para tener superávit, eso es una estafa, lo que están haciendo es una enorme transferencia de recursos desde los sectores populares hacia un pequeño puñado de poderosos”, afirmó Kicillof.

Los convenios se firmaron en el marco del lanzamiento del Programa de Infraestructura Universitaria, mediante el cual la Provincia invertirá más de 26 mil millones de pesos para las universidades nacionales situadas en territorio bonaerense. Según indicaron a este diario, durante la primera etapa se llevarán adelante 21 obras en 20 casas de estudio, y el programa retomará tanto los trabajos que se encontraban en ejecución, como también aquellos que estaban prontos a iniciar o en proceso licitatorio.

Al cerrar su discurso, Kicillof indicó que las universidades públicas "corresponden a un proyecto de país", por lo que "atacar esta institución es atacar el futuro de nuestro pueblo”. "Al defenderlas, también estamos luchando por una Argentina con desarrollo productivo, con industria nacional y con soberanía, necesitamos mucha más universidad pública, gratuita y de calidad para llegar hasta el último pibe", afirmó el gobernador bonaerense.

Las universidades de Mar del Plata, Luján, José C. Paz, Hurlingham, Lanús, Moreno, Quilmes, La Matanza, La Plata, Avellaneda, San Antonio de Areco, y San Martín suscribieron al convenio. Lo propio hicieron las universidades de Tres de Febrero, General Sarmiento, y Lomas de Zamora, al igual que las universidades del Centro, del Sur, del Noroeste y del Oeste. También finalizarán sus obras la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, la Arturo Jauretche, la Guillermo Brown, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Tecnológica Nacional.

"Es un gesto osado y a la altura del momento histórico"

Germán Pinazo es vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), y en diálogo con este diario, asegura que "la decisión de invertir en educación universitaria, cuando además es de jurisdicción nacional, es un gesto muy osado del gobernador, y muy a la altura del momento histórico".

"El anuncio es una muy buena noticia porque se da en un contexto de ajuste presupuestario inédito en la historia de la democracia", explica el vicerrector a BuenosAires/12, y hace especial hincapié en que "la línea presupuestaria nacional vinculada a infraestructura se ha ejecutado en 0 por ciento". Por ese motivo, Pinazo cree que "es muy importante simbólica y materialmente" que el gobierno de la provincia de Buenos Aires anuncie el programa de obras, porque "pone el tema en agenda y visibiliza su importancia", pero también en términos materiales, "porque permite continuar con obras que hacen a la vida cotidiana de las universidades y que son muy importantes", detalla una de las autoridades de la UNGS.

En la casa de estudios que él trabaja se construirán aulas y terminarán parte del jardín de infantes y de la sala de juegos que funciona en la universidad. "La importancia de la construcción de aulas es evidente, pero algo no evidente es que cuando la matrícula crece y nosotros tenemos que alquilar aulas, eso termina siendo un gasto que no teníamos previsto", subraya Pinazo, que advierte que "en un contexto donde también se ha recortado la cuota para el funcionamiento, ese un gasto que muchas veces no se puede solventar".

Y en relación al jardín maternal y la sala multimedia de juegos, Pinazo asegura que "es un dispositivo muy importante tanto para los trabajadores y trabajadoras de la universidad como para los estudiantes", ya que pueden contar con un espacio que los ayuda con las tareas del cuidado, algo que para el vicerrector "es muy importante para las trayectorias estudiantiles, que muchas veces son principal sostén del hogar, que no tienen alguien del hogar que cuide a sus hijos, o tienen los recursos necesarios para dejar sus hijos al cuidado de otras personas". "Queremos no sólo que la gente llegue a la universidad, sino que pueda graduarse", explica.

Pinazo amplía: "En términos simbólicos es muy importante poder continuar con las obras gracias a la ayuda del Gobierno provincial, porque ellos también son sumamente presionados también en términos fiscales por el Gobierno nacional. Esto sirve para visibilizar la crisis presupuestaria por la que estamos atravesando, que ver con una falta de inversión en ciencia, tecnología e infraestructura".

"La decisión política de respaldar a la educación superior"

Alfredo Lazzeretti es rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), y luego del acto en la UNSaM, sostiene a BuenosAires/12: "La actitud de la provincia de Buenos Aires, de contribuir para poder resolver y terminar estas obras inconclusas, nos parece altamente positivo, porque son acciones que tendrán un impacto importante para las distintas comunidades universitarias, tanto de docente como no docentes y por supuesto para nuestros estudiantes".

La universidad marplatense firmó un convenio para la finalización del edificio de la Biblioteca Central de la UNMdP, que si bien ya está en funcionamiento, sólo lo hace en una de sus plantas. La segunda planta será terminada gracias al programa que impulsó el Estado bonaerense, y para Lazzeretti eso "es algo muy importante", porque se situará la sala de lectura silenciosa para los estudiantes y una hemeroteca.

El rector aclara que el acta firmado es para complementar el esfuerzo de la casa de estudio, que ya está licitando la finalización de la sala de lectura. Según Lazzeretti, la obra que finalizará el lugar de estudio donde los alumnos pasarán horas leyendo e investigando, "se pondrá en marcha ni bien arranque el 2025, durante los primeros días de enero".

"Sin lugar a dudas este anuncio es la decisión política de respaldar a la educación universitaria pública, que tiene mucho que ver con el futuro y con el desarrollo de la provincia de Buenos Aires", sostiene Lazzeretti, y agrega: "Donde existe una universidad, existe investigación, existe vinculación con el medio socioeconómico productivo, hay transferencia de tecnología, hay formación de profesionales, y teniendo en claro que vamos hacia una sociedad donde la economía va a demandar cada vez más trabajadores con mayor cantidad de conocimiento e información, poder garantizar el correcto funcionamiento de las universidades nacionales es una apuesta estratégica sumamente inteligente".