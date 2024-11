El Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA se suma este sábado a la 20º edición de la Noche de los Museos en la Ciudad de Buenos Aires, con una gran agenda de actividades.

En este sentido, el reconocido sitio donde se realizan actividades para homenajear​ a las víctimas del terrorismo de Estado, se une a este evento por noveno año consecutivo.

"Con una agenda cargada de actividades, las distintas instituciones que integran el predio de la exESMA ofrecerán visitas guiadas, talleres, intervenciones artísticas, muestras permanentes y temporarias, radio abierta, música, cine, fotografía, charlas y mucho más. La entrada es libre y gratuita", precisaron oficialmente.



Las actividades en la exESMA en la Noche de los Museos

A partir de las 19.00 y hasta las 00.30, se realizará el recorrido histórico por el predio de la ex ESMA. La visita comienza en el cartel de la recepción de Av. del Libertador 8151, recorre toda la línea del Libertador e ingresa al Cuatro Columnas.

A las 20.30, 22 y 23.30 se realizará por primera vez la visita guiada especial: “Activación ex Taller Automotores/ Área de Logística represiva”. El punto de encuentro será en la recepción de Av. del Libertador 8151 y las postas del recorrido serán el cartel de inicio, pasando por ex Plaza de Armas, luego hacia ex Taller de Automotores, donde se realizará la activación con proyecciones.

Por su parte, el Museo Sitio Memoria ESMA llevará adelante visitas guiadas cada 30 minutos, la primera comenzará a las 19 y la última a la 23. Y de 20 a 23 se realizará la actividad "Memoria en primera persona: Diálogo con sobrevivientes de la ESMA y testimoniantes de los juicios” en el Salón de los Pañuelos Blancos.

En el ingreso al Edificio Cuatro Columnas de 19 a 01 habrá un puesto de información sobre “La ESMA y el barrio”, proyecto de investigación que lleva adelante el Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos.



También una radio abierta organizada por UTEP e Hijas e hijos del Exilio y un puesto del Equipo Argentino de Antropología Forense, cuyos miembros recibirán a familiares de personas desaparecidas por el terrorismo de Estado entre 1974 y 1983 para responder sus consultas y tomar muestras de sangre a aquellos familiares que aún no las hayan aportado.

En el pabellón central del edificio se podrá recorrer la exposición “Experiencias Gráficas”, muestra gráfica contemporánea y experimental a cargo de diferentes colectivos artísticos. Participarán, entre otros, los artistas: Juan Pablo Pérez, Cintia Orellano, Hugo Vidal, Dan Venitez, Lucía Bianchi, Lucía Cañada, Fernando Davis y Ana Longoni.

Streaming y una feria de la economía popular

La noche continuará en el auditorio Mabel Gutiérrez con dos encuentros dedicados a los videojuegos. A las 18 se presentará “Videojuegos y memoria”, muestra de juegos producidos en las distintas Jam de videojuegos que se realizaron en el Espacio Memoria junto a Acción Dev, Women in Games Argentina y Festival Futuros del CCH.Conti.

Y a las 20 comenzará la transmisión en vivo de “Poder Alien stream”, un programa que aborda la tecnología, la cultura digital y los videojuegos desde una perspectiva crítica y alternativa, conducido por las periodistas de tecnología Gala Cacchione y Stephanie Zucarelli, y producido por Carlos Mársico.

Desde las 18, el público podrá participar de una nueva edición “Feria y Memoria”, organizada por H.I.J.O.S. Capital, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECUNHI), en conjunto con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en la que habrá productos de la economía popular, arte impreso, radio abierta y música en la Casa de la Militancia con las bandas 1915 y Remisería Temperley.

Muestra de fotoperiodismo en la exESMA

Por su parte, el Centro Cultural Conti ofrecerá, desde las 19, la Muestra Anual de Fotoperiodismo de la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (ARGRA). Se trata de la exposición más importante de fotoperiodismo que se organiza en nuestro país y en la región. Se mostrarán más de 140 fotografías seleccionadas para la exposición, entre las 2500 imágenes enviadas por reporteros y reporteras de todo el país correspondientes a la producción del año 2023.



La programación continuará con diferentes propuestas organizadas en la Casa Nuestros Hijos La Vida y la Esperanza - Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

A las 19 se realizará el taller “Intervenir pañuelos hoy”, junto a Gabriela Cassano, a las 20 se llevará adelante un Mapping con laser en la fachada de Casa Nuestros Hijos a cargo de Hernán Huguet y a las 18, 20, 22 y 23 se ofrecerán recorridos guiados por la muestra permanente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

A su vez, a las 21 se realizará una charla con Norberto Liwski, testimoniante del Nunca Más y activista por los derechos humanos, a 40 años del Nunca Más. Y desde las 20.30 habrá música en vivo con la presentación de La transversal, Espacio Institucional y el Coro Haroldo Conti de la Escuela Popular de Música.

Muestra de Abuelas de Plaza de Mayo y el encuentro "La Peña de los Abrazos"

A las 19.00 las Abuelas de Plaza de Mayo inaugurarán la muestra «Afiches x la Identidad 2024 en la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. A su vez, se ofrecerán visitas guiadas, a las 19.30 y 22.30, por las diferentes salas que cuentan la historia y la lucha de las Abuelas y en el auditorio se presentará la obra de teatro “Ser alguien”.

En el Edificio 30.000 Compañeros presentes de Familiares de Desaparecidos Detenidos por Razones Políticas y Memoria Abierta se podrán recorrer las muestras: “Empezar a juzgarlos. A 30 años del Juicio a las Juntas”; «Dibujos en prisión»; “Series”; “76.11 Afiches. Momentos que hicieron historia”. Y a las 21, se proyectará “El Juicio”, una película documental de Ulises de la Orden, co-producida por Memoria Abierta que narra el proceso judicial a los comandantes de la última dictadura argentina

El encuentro "La Peña de los Abrazos” organizado por el Espacio Cultural Nuestros Hijos, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo (ECuNHi) también formará parte de la agenda de actividades de la Noche de los Museos. Desde las 19, habrá conciertos en vivo, talleres, patio de comidas y feria de artesanos.