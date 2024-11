La discusión por el reconocimiento profesional de la carrera de enfermería avanza en la Legislatura porteña y este jueves expusieron en comisiones enfermeros y enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores de la salud volvieron a advertir allí que la actual exclusión de su actividad del régimen de la Ley N°6035, que regula el trabajo de los profesionales, constituye una "discriminación" laboral y salarial, con sueldos que llegan a ser de la mitad de los que cobran los profesionales reconocidos en la ley. En comisiones se debaten tres proyectos diferentes sobre el tema y se espera que la próxima semana haya dictamen para encarar la discusión en el recinto.

La reunión de la Comisión de Salud comenzó a las 9 de la mañana de este jueves y, a diferencia del anterior encuentro de la comisión, esta vez sí pudieron intervenir los y las enfermeras que además se movilizaron a las puertas de la Legislatura para reclamar el reconocimiento profesional. El primero en tomar la palabra dentro del Salón Montevideo fue Rodolfo Arrechea, representante de ATE-Capital. "Estamos todos juntos con un solo objetivo porque no hay más discusión, nuestros enfermeros licenciados son profesionales y queremos que nuestra Legislatura, de una vez y para siempre, dé ese paso", dijo.

Arrechea agregó que "no queremos dilatar más el tema, pero hay cosas que no tienen sentido: si alguien estudia cinco años y se recibe en una universidad es profesional en todo el mundo, en todos los distritos de Argentina y queremos que esta ciudad lo reconozca". Luego tomó la palabra Andrea Ramírez, enfermera del Hospital Ramos Mejía y presidenta de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), quien coincidió al señalar que "seguimos dando explicaciones de algo que es obvio": "No podemos creer que sigamos teniendo que cobrar la mitad que los que son reconocidos como profesionales cuando hemos estudiado y nos hemos formado en carreras de grado y hasta de posgrado", advirtió y añadió que "hay 24 profesiones incluidas en la ley pero han discriminado al colectivo mayoritario: más de 10 mil enfermeros y alrededor de 5 mil licenciados".

El reclamo de las asociaciones y sindicatos es que la enfermería sea incluida directamente en la 6035, aprobada en 2018 para reconocer como profesionales a los graduados de 24 carreras. Allí quedaron comprendidos, entre otros, médicos, odontólogos, psicólogos, kinesiólogos y hasta licenciados en Ciencias de la Educación o de la Comunicación que trabajan en hospitales y centros de salud porteños. La enfermería, sin embargo, quedó excluida de ese listado, lo que desató un proceso de reclamos que incluyó el reconocimiento por parte de la Justicia porteña, que en dos instancias ordenó al GCBA que incluya a los y las enfermeras como profesionales.

Durante este año legislativo, distintos bloques de la oposición porteña --desde Unión por la Patria y el Frente de Izquierda hasta Confianza Pública-- lograron consensuar el impulso al proyecto de ley para incluir al sector dentro de la ley 6035. En las últimas semanas, en tanto, el oficialismo presentó otro proyecto que crea un régimen profesional "exclusivo" de la enfermería por fuera de esa ley. Los y las enfermeras que expusieron este jueves rechazaron este último proyecto al señalar que un régimen separado mantendría la "discriminación" del área y advirtieron que tampoco implica una equiparación salarial ya que fija el salario inicial de un enfermero en el 90 por ciento del mismo nivel de los profesionales reconocidos en la 6035.

También el gremio Sutecba presentó en los últimos días un proyecto propio que crea el "Régimen único de relaciones laborales del personal de la salud", que apunta a que haya "igual salario por igual trabajo" y que incluye a enfermeros, médicos, administrativos, y trabajadores de especialidades técnicas y servicios generales. Se esperaba que este jueves asistieran representantes del sindicato para presentar el proyecto ante los y las diputadas, pero no ocurrió.

Aunque en principio también estaba previsto que la reunión derivara en el plenario de comisiones para dictaminar los proyectos, finalmente se estableció que ese encuentro de legisladores y legisladoras se realizará el próximo jueves. El tema tiene prioridad para ser tratado en el recinto, ya que en la última sesión se aprobó una moción de tratamiento preferencial que estipula que debería ser tratado en alguna de las siguientes sesiones.