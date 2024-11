"¡Pergamino no se vende!", corearon en el Concejo Deliberante local. Trabajadores estatales junto a concejales opositores ya estaban irritados, como buena parte de los vecinos, por el proyecto de su intendente, Javier Martínez: transformar a la ciudad, en sus propias palabras, en un "municipio gerente". Tal como informó este medio el 26 de septiembre, Martínez quiere facilitar las privatizaciones de servicios públicos y desmembrar el Estado municipal.

No conforme, y en sintonía con un atropello político típico del Presidente, Javier Milei, Martínez no quiere dar lugar a la Audiencia Pública solicitada por su pueblo. Más de dos mil firmas se juntaron cuando sólo eran necesarias poco más de mil para darle curso. Pero en la última sesión, el pedido no fue escuchado y se desató la represión policial, con un rechazo a lo sucedido de parte de propios y ajenos que, aseguran, es probable que el conflicto termine en la Justicia.

“Acá lo que se pretende es una delegación de facultades para ir por encima del actual marco normativo”, señala Ramiro Llan de Rosos. El concejal que conversa con Buenos Aires/12 pertenece a Juntos por el Cambio, donde se suma desde la Unión Cívica Radical y advierte que el proyecto enviado por Martínez semanas atrás carece de sentido porque ya existe la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM).

Estuvo presente en el Concejo Deliberante de Pergamino durante la fallida sesión en la que JxC quiso aprobar el gerenciamiento de la intendencia y autorizar a Martínez a disponer de las atribuciones para definir cuáles servicios privatizar sin especificar montos, tiempos, condiciones ni ninguna otra precisión.

La sesión fue el segundo intento para tratarlo. En la anterior, el oficialismo no consiguió el quórum para sesionar, ya que Llan de Rosos no aceptó sentarse a discutir un proyecto que no tenía detalles de cara a su implementación. Además, considera que debe mantenerse el peso de la LOM y que sea el Concejo Deliberante el que defina contrataciones o licitaciones que superan un determinado monto, tal como determina la norma madre que regula los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

Lo mismo piensan desde el interbloque Unión por la Patria – Frente Renovador. Pero, además, hay un nuevo condimento que se sumó a la discusión. Vecinos, gremios y organizaciones sociales, lograron reunir alrededor de dos mil firmas, según confiaron desde la seccional de ATE y el peronismo local, para que se convoque a una Audiencia Pública en el marco de la ordenanza reguladora N°5425/01 de Pergamino.

Sin embargo, y a pesar de que en la última sesión se mocionó para convocar a la audiencia previo al tratamiento del proyecto privatizador de Martínez, no se le dio lugar. Se pidió previo al tratamiento del expediente en cuestión ya que así lo estipula la ordenanza 5425 en su sexto artículo, cuando advierte que “el proyecto que la motiva (NdeR: a la audiencia pública) no podrá avanzar en su implementación ni elaborarse dictamen de Comisión al respecto, hasta tanto el expediente quede completado con las exposiciones de la audiencia”.

La única opción para continuar con el camino que propone el Ejecutivo municipal de saltearse la audiencia es contar con los dos tercios del cuerpo y realizar una votación sobre tablas. Pero, para eso, necesita catorce concejales cuando, a duras penas, puede recolectar once voluntades. De todas maneras, tal como cuenta el concejal de UxP Nicolás Cabrera a este diario, el oficialismo se negó y quiso avanzar con el expediente gerenciador sin, primero, escuchar a los pergaminenses.

Allí empezaron los gritos de parte de, en su mayoría, los trabajadores municipales presentes que temen perder su empleo ante la aprobación de una iniciativa que, tranquilamente, podría haber escrito el actual Ministro de Modernización de la Nación, Federico Sturzenegger.

Con un operativo policial que desde el radicalismo y el peronismo local tildaron de exagerado y “sin precedente”, hubo golpes e, incluso, un militante radical detenido.

Un reciente comunicado de JxC condena los hechos y apela a que “se arbitren los medios necesarios” para garantizar la próxima sesión. En el peronismo, olfatean que la única intención es sesionar a puertas cerradas. A su vez, disienten con la lectura de que la votación se cayó por incidentes, ya que la sesión terminó en el momento que Mariana De Sautu se descompensó y debió abandonar su banca, dejando el recinto sin el quórum necesario para continuar con el debate.

Ni siquiera desde La Libertad Avanza están de acuerdo con evitar la audiencia. Por fuera de Ivana Tribouley, concejala libertaria que quedó en el ojo de la tormenta por acompañar a JxC y, de alguna manera, reemplazar a Llan de Rosos para alcanzar el quórum inicial, los otros dos ediles que integran la fuerza de Javier Milei están en contra de avanzar con el tratamiento del proyecto sin dar lugar al reclamo popular.

“La Audiencia Pública previa no se negocia”, dijo Gabriel Figueroa a medios radiales. “Algunos se quieren subir al tren libertario pero les cuesta entender que sin transparencia no podrán hacerlo”, agregó el edil de LLA. Y remató: “No es coherente privatizar primero y debatir después”.

Así las cosas, el oficialismo continúa su búsqueda de sancionar la medida impulsada por Martínez y llamó a una sesión para el lunes 11 de noviembre. Pero desde UxP, tal como indica Cabrera, apelan a que no se realice. En caso de que todo siga el ritmo de JxC, no descarta que el desenlace de esta etapa sea la Justicia por considerar “ilegal” a la nueva sesión porque viola el reglamento interno del Concejo Deliberante de Pergamino.

Falta de transparencia

A fines de septiembre, Martínez elevó el proyecto tiene como premisa en su primer artículo que “el Municipio sólo intervendrá cuando su fin de bien público no pueda ser alcanzado por el accionar privado”. Es decir, una municipalidad que delega la naturaleza de sus facultades. Eso, tanto en la voz de Cabrera y Llan de Rosos esconde el reconocimiento de la ineficiente gestión de parte de Martínez que lleva nueve años al frente de la intendencia.

“No estoy en contra del privado ni considero que el Estado deba estar en todas las actividades, pero sí tengo claro que el privado va en búsqueda del rédito económico, algo con lo que no estoy en desacuerdo, pero es claro que hay actividades que no deben hacerse por el rédito y ahí debe intervenir el Estado”, explica su visión Llan de Rosos.

“Lo que yo digo que cada una de las áreas que se busquen privatizar o concesionar se discutan individualmente, porque acá no se discuten los costos de las áreas ni sabemos cuánto le sale a la municipalidad, por ejemplo, el mantenimiento de la terminal de ómnibus que se buscaría tercerizar”, advierte el concejal del radicalismo.

Desde su perspectiva, el Ejecutivo local del PRO desfinanció distintas áreas de la gestión municipal para que los ciudadanos consideren que hay un estado “deplorable” de algunos servicios o infraestructura y, de ese modo, facilitar su tercerización. “Lo que más me preocupa es que hoy se está invirtiendo plata del Estado municipal para acomodar áreas como la terminal, el cementerio o el natatorio que, se supone, en unos meses quieren dárselo a un privado”, apunta Llan de Rosos.

—¿Por qué Martínez hace eso?

—Me genera la sospecha de que hay un negocio para algunos.

“Acá, con esta ordenanza, no estoy advirtiendo qué es lo que se mejora”, continúa con su argumentación. “No comulgo con la idea general de hoy en día sobre que el privado es mejor que lo público”, afirma. Pone como ejemplo, al igual que Cabrera de UxP, a la empresa La Nueva Perla que cuenta con la concesión del transporte público de pasajeros en el distrito hace dos décadas y, a juicio de ambos, el servicio es deficiente.

“Tenemos unos de los boletos más caros del país y el servicio es un desastre”, asegura Cabrera.

“Si no podemos controlar a una sola empresa que funciona mal, ¿cómo vamos a controlar a más empresas privadas?”, se pregunta Llan de Rosos.

Y complementa su argumento en contra de la iniciativa con otra duda que no está especificada en el proyecto y que se le despertó luego de que se pospusiera el tratamiento del Presupuesto municipal: “¿Cómo incidirían estos cambios en el pago de tasas?”

“Si la Municipalidad presta menos servicios, ¿reducirá las tasas?, ¿habrá beneficios para los contribuyentes o serán más altas? Y me lo pregunto porque son cuestiones a discutir muy profundas y noto que solo se prima una urgencia en sancionar el proyecto sin que haya condiciones claras”, remarca.

Cronología de una caída

Esta no fue la primera sesión en la que el oficialismo conducido por el PRO intentó votar el proyecto. En la sesión anterior, a pesar de contar con 11 de los 20 concejales, no logró el quórum de la mitad más uno para dar inicio a la deliberación. Llan de Rosos no aceptó tratar el proyecto en esas condiciones y no se sentó en su banca, al igual que el interbloque UxP-FR y la bancada de LLA.

Pero, en esta ocasión, Martínez consiguió el número necesario gracias a la voluntad de Ivana Tribouley, una de las tres representantes libertarias. Según relata Cabrera de UxP, parte del operativo policial de 35 efectivos estuvo destinado a que Tribouley ingrese al Concejo por otra puerta y no con su bloque. Finalmente, fue la llave del quórum e ingresó al recinto junto al bloque de JxC que la llevó “a los empujones” de un lado a otro.

Este medio quiso comunicarse con Tribouley para saber, entre otras cuestiones, si sigue perteneciendo al bloque de LLA porque en los pasillos del Concejo Deliberante de Pergamino se estima que la bancada se partió. La concejala no respondió.

En este marco, y una vez que se dio inicio a la sesión del último martes, los trabajadores municipales se hicieron escuchar. Entre ellos, Walter Aires, Secretario General de ATE sección Pergamino-Rojas-Colón que le asegura a este medio que no hubo insultos ni agravios hacia los concejales de Martínez y que todo se desarrolló con “total normalidad”. Pero aclara: “Si un concejal no se aguanta cánticos de tribuna, eligió el lugar equivocado”.

El dirigente sindical cuenta que, en las reuniones que mantuvieron con la Secretaría de Gobierno del intendente Martínez, les manifestaron que la decisión de la intendencia es por “una cuestión filosófica”.

Sostiene que no le sorprende el operativo por la “matriz política” que representa el actual gobierno local. “Cuando no logra lo cometido, acude a las fuerzas policiales de la municipalidad, y así desplegaron un dispositivo de fuerzas seguridad en el interior del Concejo, algo que ya denunciamos en la sesión anterior porque había policías de civil en el público que asistió”, relata Aires. Además, señala que se identificó a un provocador que motorizó las peleas que se dieron a la salida del Concejo y que derivó en la represión a los trabajadores municipales y la detención de Germán Kohl, militante de la UCR local.

Martínez, quien reeligió por segunda ocasión dentro de la boleta del PRO, aunque en la interna partidaria apostó por Horacio Rodríguez Larreta, es, para muchos pergaminenses, un fiel reflejo de lo que sería un intendente de Milei, si lo tuviera. “Se puso la peluca”, fue la definición de la senadora Laura Clark semanas atrás cuando conversó con este diario.

Entre las filas de la oposición, consideran que Martínez busca construir un perfil nuevo en base al discurso libertario de cara a las elecciones legislativas de 2025 y explorar otro tipo de alianzas. No sería el primero. En los últimos días se oficializó la fusión entre un sector del PRO con La Libertad Avanza dentro de la Legislatura bonaerense y en ambas cámaras hay un nuevo bloque denominado PRO Libertad.

Así las cosas, tanto Llan de Rosos como Cabrera y el propio Aires, desde sus distintas perspectivas y representaciones, mantienen una premisa: si esto avanza será la Justicia la que decida.