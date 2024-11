La policía del estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, busca desde la noche de este jueves a unos 43 monos que se escaparon de un complejo utilizado para investigaciones médicas. Las autoridades pidieron a los residentes que mantuvieran las puertas y ventanas cerradas, entre otras recomendaciones. No obstante, el jefe de policía de Yemassee Gregory Alexander afirmó que "casi no hay peligro" para los vecinos. "No están infectados con ninguna enfermedad. Son inofensivos y un poco asustadizos", explicó.

Según trascendió, los ejemplares de mono Rhesus huyeron este jueves de sus recintos en unas instalaciones científicas gestionadas por la compañía Alpha Genesis, especializada en la investigación biomédica con primates, después de que un cuidador olvidara el corral abierto.

Desde entonces, varios equipos de búsqueda realizan tareas para localizar a los monos. "Trabajan para atraerlos con comida", informó el departamento de policía local en las redes sociales. Sin embargo, también se utilizan trampas y cámaras termográficas.

"Se pide a los residentes mantener sus puertas y ventanas bien cerradas e informar inmediatamente de cualquier avistamiento llamando al 911. Por favor, no intenten acercarse a estos animales bajo ninguna circunstancia", indicaron.

En tanto, la policía detalló que los 43 primates son hembras jóvenes de hasta tres kilos, y afirmó que no fueron utilizadas en pruebas. "Un portavoz de Alpha Genesis puede confirmar que estos animales son demasiado jóvenes para ser portadores de enfermedades", explicó el departamento policial.

Por otra parte, Greg Westergaard, director general de Alpha Genesis, aseguró que la fuga fue "frustrante" y declaró a CBS News que tiene "la esperanza de un final feliz" en el que los primates regresen por voluntad propia.

Monos en fuga: los antecedentes

En 2018, los funcionarios federales multaron a Alpha Genesis con 12.600 dólares después de que docenas de primates escaparan, así como por un incidente que dejó a algunos otros sin agua y otros problemas con la forma en que se alojaban los monos.

En ese entonces, las autoridades remarcaron que 26 primates escaparon de las instalaciones de Yemassee en 2014 y otros 19 lo hicieron en 2016.

En este contexto, el grupo de activistas animalistas Stop Animal Exploitation Now envió una carta al Departamento de Agricultura de Estados Unidos pidiendo a la agencia que envíe inmediatamente un inspector a las instalaciones de Alpha Genesis, realice una investigación exhaustiva y los trate como infractores reincidentes.

La agrupación estuvo involucrada en la multa de 2018 contra la misma compañía de experimentación con monos.

“El claro descuido que permitió que estos 40 monos escaparan puso en peligro no solo la seguridad de los animales, sino también a los residentes de Carolina del Sur”, escribió Michael Budkie, director ejecutivo del grupo, en la carta del jueves por la mañana.