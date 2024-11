A Newell’s le queda un solo objetivo en Liga Profesional; evitar terminar último. Está penúltimo y esta tarde viaja a La Plata con todos sus problemas para visitar a Gimnasia y Esgrima. Como consecuencia de la caída por goleada ante Huracán el entrenador Ricardo Lunari saca del arco a Ramiro Macagno. Vuelve Lucas Hoyos y en defensa también habrá lugar para Leonel Vangioni.

Gimnasia acumula ocho partidos sin ganar. Atraviesa su peor momento del campeonato. Pero este registro es irrelevante para Newell’s. Porque la Lepra por rendimiento hoy es el peor equipo del torneo, sin dudas. Viene de ser goleado ante Huracán en el Coloso del Parque y suma diez derrotas en Liga Profesional, solo superado por Barracas Central, el último, con once caídas.

La dirigencia del parque Independencia busca técnico para el 2025 y no tiene muy claro cómo acabar con una crisis deportiva que lleva años en los leprosos. Entre tanto, Lunari sigue al frente del equipo. Para jugar en La Plata esta tarde en el arco no estará Macagno, responsable de al menos dos de los cuatro goles que le hizo Huracán el pasado martes. Una actuación que hace difícil de sostener su continuidad en el club para el año viene. Bajo los tres palos hoy vuelve Hoyos, quien estuvo lesionado cuando asumió Lunari. En defensa no estará Gustavo Velázquez, en su caso suspendido por acumulación de amarillas. El técnico leproso decidió no disponer de la vuelta de Ian Glavinovich y aparecerá Vangioni. No hay más cambios. Pero para intentar ganar el equipo no solo deberá mejorar todo en su juega defensivo sino que necesitará mucho más de Ever Banega y Matko Miljevic.

Gimnasia viene de igualar en Santiago del Estero con Central Córdoba. El local hoy sufre las ausencias de Leonardo Morales, lesionado, y Martín Fernández, suspendido. Así Marcelo Méndez dispone la vuelta Nicolás Garayalde y Lucas Castro. El Lobo hace cuatro partidos que no gana de local, racha que lo apartó de la pelea por acceder a Copa Sudamericana el año que viene.

Gimnasia: Ledesma; Cabral, Garayalde, Martínez; Castro, Pintado, Max, Rodríguez, De Blasis; Castillo, Briasco. DT: Marcelo Méndez.

Newell’s: Hoyos; Schott, Salcedo, Vangioni, Martino; Banega, Pérez, Cedrés, Miljevic; Silvetti, García. DT: Ricardo Lunari.

Arbitro: Sebastián Zunino.

Cancha: Gimnasia.

Hora: 17

TV: ESPN Premium