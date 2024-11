El senador nacional Marcelo Lewandowski continúa difundiendo su proyecto de Ley para la creación de la Agencia Federal de Integración Socio Urbana (AFISU). En esta oportunidad lo hizo en la sede de la Universidad Católica de Santa Fe ante referentes de la educación, dirigentes políticos y gremiales, profesionales y público en general. Acompañado por el diputado provincial Miguel Rabbia e integrantes de sus equipos técnicos, el legislador nacional afirmó que "tenemos que transformar la realidad social con empleo, educación e integración". Asimismo explicó que el principal objetivo de la Ley es "mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos; acompañar a las instituciones de los barrios; potenciar a la escuela, al club, a la vecinal, a la comunidad en general para revertir la matriz social".

En ese mismo sentido detalló: “Lo que hace esta Ley es poner en valor a todas las organizaciones que trabajan en los barrios, que pueden ser desde una ONG, una vecinal, hasta un colegio con su cooperadora. Eso es lo que nosotros llamamos las organizaciones libres del pueblo, que estén trabajando en función de esa idea y de lo que les falta al barrio para que sean ellos los que pongan en valor lo que hay que transformar. Esto es que no venga nadie de afuera a decirles voy a hacer determinada obra en el barrio cuando no lo necesitan. Esa es la cuestión fundamental que tiene esta Ley: se hace desde abajo hacia arriba. Primero, con la necesidad del barrio y con la interpretación que tienen no solo los que viven ahí, sino a través de sus representantes o representaciones".

“Tenemos que intervenir rápidamente y no con una intervención de maquillaje, sino una intervención profunda. Esto no va a ser de un día para el otro. Lo que digo es que hay que tomar esto, no como un maquillaje, sino como un cambio de paradigma. Si seguimos con esta lógica, en donde creemos que porque metemos fuerzas policiales y hacemos cárceles se terminan los problemas y no vamos a la raíz, este es el gran problema que tenemos", sostuvo el senador nacional.

Por último Lewandowski advirtió: "No venimos a tirar nada de lo que está funcionando bien con este proyecto. Estamos complementando y emprolijando un poco lo que se hizo y ojalá que sea realmente una aplicación de fondo que no es un gasto, sino una inversión. Cuántas cosas ahorraría el Estado no solamente en la cuestión social, sino también en salud, en educación, en alimentación y en otras áreas. Hay mucho por trabajar. Tenemos 54% de pobreza, con casi 20% de indigencia, entonces estamos hablando de una situación crítica que nunca se había vivido en Argentina".

Antes de la presentación, el senador nacional mantuvo un encuentro con el rector de dicha casa de estudios santafesina, Mgtr. Lic. Eugenio Martín De Palma; y la vicedecana de la UTN Santa Fe, Dra. Ing. Eva Casco; entre otras autoridades. Allí conversaron sobre el funcionamiento de ambas instituciones y les trasladó su predisposición para seguir trabajando en conjunto, destacando el valor de la educación como motor para la transformación de la realidad de nuestros jóvenes.