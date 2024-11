Los fans de El Señor de los Anillos han elogiado la decisión de recuperar a Christopher Lee como Saruman utilizando imágenes de archivo en lugar de Inteligencia Artificial. Lee murió en 2015, a los 93 años, tras haber interpretado a Saruman en cinco películas diferentes de El Señor de los Anillos, desde La Comunidad del Anillo en 2001 hasta El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos en 2014, que fue la última película que protagonizó en vida.

A pesar de su muerte, la voz de Lee aparecerá en la próxima precuela de anime El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim, dirigida por Kenji Kamiyama, responsable de Ghost in the Shell: Stand Alone Complex. En declaraciones al sitio web The One Ring, la guionista Philippa Boyens aseguró que el legado de Lee como personaje no se verá empañado por el uso de IA, sino que se utilizarán imágenes de archivo.

"Me puse en contacto con Gitte (la mujer de Lee), que lamentablemente ya no está con nosotros, y me dijo lo que creo que Peter Jackson sentía en su corazón", detalló Boyens. "Christopher habría querido esto". Y agregó: "Nos basamos en una línea de El Hobbit y pensamos, bueno, podemos ver cuántas tomas hizo. ¿Podemos usarla, encontrar una nueva lectura y cambiarla un poco? Y nuestros brillantes chicos lo hicieron. Pero es una parte auténtica de la actuación de Christoper Lee".

La decisión fue ampliamente elogiada por los fans de la franquicia por abstenerse de utilizar IA, algo por lo que, en comparación, se le ha criticado a la saga Star Wars. "¿Utilizar grabaciones de archivo en lugar de IA? Otra prueba de que El Señor de los Anillos es la mejor franquicia de la historia", escribió en el sitio un fan. Otro dijo: "¡Sin IA! Eso es genial. Christopher Lee es una leyenda", mientras que un tercero agregó: "Así es como se utiliza un actor fallecido. Diálogo no utilizado o tomas cortadas, y encontrar una manera de trabajar alrededor de él. Ha habido algunas películas que lo han hecho con bastante eficacia a lo largo de los años, sin utilizar IA".

La nueva película, que se estrenará el 13 de diciembre, se sitúa 183 años antes de los acontecimientos de la trilogía principal de El Señor de los Anillos y cuenta la historia de Helm Hammerhand, rey de Rohan, cuya familia se ve obligada a defender su tierra contra un ejército de Dunlendings. El anime contará con las voces de Brian Cox, Luke Pasqualino, Miranda Otto, Shaun Dooley y Gaia Wise, entre otros.

La decisión agrega matices a la actual discusión sobre la utilización de IA en el cine; recientemente, Robert Downey Jr., quien regresará al Universo Cinematográfico de Marvel como el villano Doctor Doom, realizó en el podcast de la periodista Kara Swisher fuertes declaraciones sobre el tema: "No me preocupa que secuestren el alma de mi personaje, porque hay tres o cuatro tipos que toman todas las decisiones allí de todos modos, y nunca me harían eso, conmigo o sin mí". Cuando Swisher le señaló que "los futuros ejecutivos" seguramente querrán volver a utilizar su imagen, respondió: "Demandaré a los futuros ejecutivos". Swisher apuntó que quizás Downey Jr. esté muerto si algo así llegara a ocurrir, y el actor premiado con un Oscar por Oppenheimer no dudó: "Mi bufete de abogados seguirá muy activo".