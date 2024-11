Dos delincuentes le dispararon a un concejal del bloque Juntos por el Cambio en el partido bonaerense de Morón. Se trata de Leandro Ugartemendia, que resultó ileso durante un intento de robo en Villa Luzuriaga.

Según informó el sitio Primer Plano, el hecho ocurrió sobre la calle Bermúdez, en el cruce con Atenas, lugar en el que Ugartemendia, excandidato a intendente de Morón, concurría al comercio de una familia amiga.

En diálogo con ese medio, Ugartemendia señaló que aparecieron dos muchachos corriendo, cuando descendió de su vehículo tras estacionarlo. Lo intimidaron a punta de pistola para sacarle la llave del auto. "Dámela o te quema", fue la amenaza, de acuerdo al relato del concejal.

Urgatemendia huyó "a la vereda de enfrente y siguió alejándose", dijo, y añadió: "Me corrían detrás, y yo revoleé el teléfono arriba de un techo y, a los pocos metros, hice lo mismo con la llave".

"Antes de llegar a la esquina me llamó la atención no escuchar nada. Entonces me di vuelta y volví a cruzar la calle. Ahí es cuando escuché la detonación", continuó el edil.

Sin embargo, aseguró que no sabe dónde impactó el proyectil, al tiempo que no halló el casquillo, aunque sintió un "cagazo bárbaro". La Policía afirmó que los ladrones escapaban tras cometer otros ilícitos y necesitaban un auto para fugarse más rápido.