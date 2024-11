Despegarse del teléfono es imposible. Cada video de pocos segundos que llega desde Valencia es desesperante. Amparo, una mujer hermosa y desolada a sus 80, cuenta que vivió toda la vida en la misma casa, la que ahora se llevó el agua, y que tenía animales, unos conejos, unas gallinas. “Me pasaba la vida muy feliz allí”, dice. Y no llora. Se emociona, pero no llora, agrega que los hijos son buenos y la van a cuidar “lo que me quede de tiempo”. Un caballo se pierde en la fuerza del agua y su dueño lo llama y murmura ‘me cago en la puta’ hasta que, de milagro, el caballo se le acerca, sube un terraplén o quien sabe qué cosa que emerge del agua y se salva. Un señor sentado llora y cuenta que estuvo trabajando en arreglar una casa desde febrero pasado. Lo hacía para él y su pareja: tienen más de sesenta años. Querían ser viejos ahí, en esa casita que costaba tanto y ya no existe. Otro hombre, cerca, ni siquiera puede hablar con quien lo entrevista: es que está buscando el cuerpo de su mujer, que se le escapó de los brazos cuando el agua entró en la casa. Un hombre joven grita que recién sonó la alarma cuando él ya estaba con el agua al cuello, aferrado a un árbol, mientras veía pasar a los ahogados. Una mujer joven, que se llama Eva, reclama por ayuda y por el ejército, denuncia abandono. Hay gente que, cuando llegó el agua, estaba en el supermercado.

Las responsabilidades vuelan. El gobierno local, el gobierno central, los Reyes, el sistema de alarmas, la infraestructura, el cambio climático. Es todo cierto y como siempre que pasa el agua, no deja tiempo: hay que reconstruir. El agua y las inundaciones son una devastación espantosa, traumática, y frecuente. No se le parece a nada. Todas son similares de alguna manera, y resultan tan cercanas. El clima cambió y nosotros no cambiamos respecto del clima, es cierto, pero hubo inundaciones siempre, por supuesto, y están bien documentadas hasta en los mitos. Las tormentas y las inundaciones son la Historia. Serán más y serán peores. Hay países que pueden desaparecer. Tuvalu, las Maldivas, las islas de los Mares del Sur, paraísos que pronto serán recuerdo.

Vi y viví varias inundaciones y, solo porque la vida te lleva a diferentes lugares, no estuve en La Plata en abril de 2013. Fue la ciudad donde viví hasta 1999 –y que dejé porque no tenía dinero para seguir alquilando, no por gusto--. En mi casa de Lanús recuerdo, desde chica, los ríos en la calle: la fuerza del agua y la tardanza en bajar, agua sucia, el olor después. Mi casa natal está en altura, como todas las de esa cuadra: un poco sobre el nivel de la calle, porque se inunda siempre. De hecho, hace meses nada más ayudé a mi madre a limpiar los restos de su última inundación: ella quedó aislada sentada en la cama medio día. Los pisos de madera volvieron a asentarse y no son peligrosos. Tiramos muchas fotos, de las cosas que más se afectan, y papeles que, espero, no sean importantes.

En la casa donde vivo ahora mismo tengo tres compuertas: dos en la puerta que da a la calle, una en la puerta de la casa, después del patio: es un PH. Las pongo siempre que me voy y va a llover. Recuerdo levantarme un día sin luz y sin teléfono con el patio inundado en casi un metro, lo que mide la compuerta. Una sola vez entró agua de forma importante y pudimos salvar casi todo. La casa guarda marcas de una inundación anterior, con óxido en varios lugares. En la calle, con el torrente, los autos se acumulaban en las esquinas. Pensaba que ya no ocurría más hasta que volvió a pasar el verano pasado, mientras acechaba el dengue.

En La Plata hasta el día de hoy mis amigos están traumatizados por lo que pasó. Mi mejor amigo salió de su casa con uno de los perros sobre los hombros: no tenía teléfono y no sabía cómo estaba su familia. Otra salió flotando de la casa, con el agua al cuello. Aurora Venturini, la escritora, decía que quedó flotando en su cama ortopédica, que además era eléctrica, pero el corte de la energía la salvó de una muerte en cortocircuito –Aurora mentía mucho y muy bien, pero es verdad que su casa se inundó y ella tenía 90 años y estaba sola--. Ruth Fernández Cobo, amiga desde la adolescencia, periodista, hizo un documental interactivo sobre la inundación que se puede ver en http://aguasturbias.com.ar/ (el IG es @aguaturbias.docu) y ahí está Alejandro, anciano, que se escondió en su camioneta, Estela de Villa Elvira, con sus hijitos, que dice “hasta el día de hoy no dormimos cuando llueve”, Juan, que estaba en el Hospital Español con su esposa y el hijo recién nacido: ese hospital se convirtió en una especie de refugio de campaña. Hasta hace poco se podían ver en ciertas casas las marcas del agua, algunas de dos metros. Hasta hoy sigue la discusión por el encubrimiento y la cantidad de muertos, y cuando aparecen irregularidades atroces recientes, como la de los cuerpos y ataúdes abandonados en el cementerio de la Ciudad, todos piensan en aquel conteo de muertos tramposo y en la falta de obras. “Nunca pensamos que caería tanta agua pero sabíamos que la ciudad es vulnerable”, dice un ingeniero consultado en Aguas Turbias. También el cementerio es un lugar devastado porque nadie se ocupó de él hasta hoy, como suele suceder en estos casos.

Pienso en cementerios bajo el agua y recuerdo otro desastre, el de Villa Epecuén en provincia de Buenos Aires. El pueblo desapareció en 1985, cuando cedió un terraplén. Ahora, por su aspecto fantasmal al que contribuye la alta salinidad de la laguna, las ruinas de Villa Epecuén son escenario de películas y videos y fotos y paseos nocturnos, ayudadas por los árboles blancos y el imponente matadero de Salamone. Pero en Carhué vive aún mucha gente con la memoria del desastre, del cementerio sumergido y los ataúdes flotando, de la enorme disminución del turismo, de la depresión: para colmo, las indemnizaciones fueron afectadas por la hiperinflación. Acabo de buscar “peores inundaciones” en Wikipedia y no sólo quedé asombrada de la cantidad sino que olvidé, por ejemplo, la que pasó Santa Fe en 2021, y una anterior en 2003. Y Tartagal, por supuesto. Y tantas más.

Este año estuve en San Juan de Puerto Rico. La gente aún recuerda las noches a oscuras después del huracán, el silbido del viento, el agua, el miedo. Era 2017 y la pandemia un poco logró que el mundo se olvidara del desastre: el gobierno de Puerto Rico –que cayó por la protesta popular-- reconoce 64 muertos. Un estudio de Harvard, unos 4.500. El barrio de La Perla casi desapareció y hoy está de vuelta en pie.

Vuelvo a Valencia y veo un video de la Zona Cero. Una señora cuenta: “Aquí estábamos jugando al parchís en mi casa. No llovía ni nada. Y vino una ola. Sabiendo eso, ¿no nos preparan? Ni una mierda. Han fallado todos”. Es esperanzador que, de alguna manera, el barro se limpia, se llora sobre lo perdido, se sigue adelante, pero el terror del agua es inolvidable. A mi, que no me pasó casi nada, me pone de malhumor la gente que dice “qué belleza el ruido de las lluvia sobre el techo”. Me gusta cuando es dulce llovizna. Cuando golpea fuerte se me seca la boca, recuerdo esos ríos en las calles conurbanas, los muebles en la vereda, el secador que no para, la voz de Mercedes Sosa cantando desde un vinilo: “El agua vino bramando pobre quedé/ ni rancho ni cobija he de tener/ No me han de sacar del pago donde nací/ peleando a la corriente he de vivir”.