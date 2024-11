“Sr. Milei. Lo primero que le queremos pedir es que tome medidas que mejoren la economía para ayudar a la gente que no está en buena situación. Hoy en día hay gente que vive en la calle y que no tiene ni siquiera para comer”. No es un reclamo sindical, ni de piqueteros, ni de un movimiento social. Es uno de los tantos pedidos que niñas, niñas y jóvenes incluyeron en mil cartas surgidas de mil asambleas lideradas por la “Mesa de Articulación por la Niñez y la Adolescencia” bajo la consigna “Las chicas y los chicos de la Argentina queremos vivir”.

Las cartas, recibidas en junio pasado en la mesa de entrada de la Casa Rosada, todavía no obtuvieron ninguna respuesta de parte del Presidente o de sus colaboradores. Tampoco de la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Los mismos escritos también fueron puestos en manos de legisladores en el Congreso y entregados a integrantes del Poder Judicial.

Desde el 2017, “La Mesa” está integrada por organizaciones estudiantiles, sindicales, sociales, religiosas y políticas de todo el país que se dedican a promover y proteger los derechos de niñas, niños y jóvenes. Es un espacio de intercambio, convergencia y articulación plural que cuenta, entre otros respaldos, con el firme impulso de la “Aldea Jóvenes por la Paz”, una entidad a cargo del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) cuyo máximo referente es Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de La Paz.

La campaña no solo consistió en la realización de asambleas que también dieron lugar a las cartas, sino que habilitó espacios de encuentro para visibilizar la situación de las niñeces en todo el país. Se puso en evidencia la gravedad de la situación que atraviesan ante el abandono del Estado y la falta de políticas públicas para el sector, escenario reflejado en múltiples estudios y estadísticas de universidades y de UNICEF, entre otras entidades.

Pero más allá de los números y de las cifras, fueron las niñas y los niños quienes pusieron en palabras los derechos que les asisten y las demandas dirigidas al Presidente. De la iniciativa participaron organizaciones, escuelas, centros comunitarios, orquestas, clubes, bibliotecas populares, merenderos, comedores, jardines comunitarios y todo tipo de entidades que los reúnen y los representan en todo el país.

Los pedidos de los chicos y chicas a Milei

Lo que más apareció reflejado en la expresión juvenil fueron los problemas vinculados con la alimentación, el acceso a la educación y a la salud. Más allá de las peticiones específicas para el sector, también se le dio lugar a la demanda de derechos de la sociedad en general. “Sr. Presidente. Nosotros tenemos derecho a la libertad de expresión. Sabemos que nuestros derechos se deben respetar igual que a los adultos, como ciudadanos”, dice en una de las cartas que, a renglón seguido, agrega: “Tenemos nuestros propios sentimientos, pensamientos y perspectivas diferentes que deben ser tenidos en cuenta”.

En la misma nota, las chicas y los chicos no evaden tampoco el tema educativo. “Tenemos derecho a tener una escuela en perfectas condiciones para todos” porque “lxs chicxs tienen derecho a tener educación pública y de calidad” para “tener la capacidad de elegir nuestro futuro: trabajo digno, acceso a la vivienda, etc,”.

Otra de las cartas dirigidas a Milei, en la que también se reclama “tener un diálogo respetuoso para saber entendernos”, incluye además una lección de soberanía. Cierra con “un saludo fraterno y no sin antes compartir una certeza: Las Malvinas no son inglesas: son argentinas”.

Sin pelos en la lengua, otro grupo escribió recomendaciones para la gestión. Mientras el Estado se jacta de abandonar la obra pública, los jóvenes escribieron: “Presidente: mejore los barrios, ponga más luces en las calles, arregle las plazas, ponga más espacios recreativos y más seguridad, etc.”. Sin dejar de advertir que “salud es comer, si no comemos morimos” y que “cada niñx, adolescente, adulto mayor, debe tener derecho a todo”.

“Nos preocupa la inseguridad, la violencia y la droga que crece cada vez más en las escuelas, plazas y barrios” a pesar que “todos los días trabajamos y luchamos por ‘ni un pibe menos por la droga’ ”. Pero para ello, argumentan, “es fundamental que se cumplan los derechos y la igualdad de oportunidades para todos”. También señalan que “sería muy importante que su Gobierno acompañe y asista a todas las organizaciones e iglesias que trabajan por el bien de la comunidad”.

“Escúchenos, Sr. Presidente. Le mandamos un saludo fraterno”, culmina otra de las cartas que aún sigue sin repuesta.

