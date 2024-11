Regla número 1 de rompecabezas: hay que empezar a armarlos desde los contornos y con las piezas que encastran sin dificultad. Cross (estreno el próximo jueves por Prime Video) es un enigma audiovisual con fragmentos que se aprestan a ese juego. Así encajan la historia de un detective atribulado e imponente, el rastro del neo noir noventoso en el cine (Seven-Pecados Capitales, El coleccionista de huesos, Copycat) y una suerte de inversión del True Crime. Es un thriller a la vieja usanza por el que pululan asesinos seriales en una Washington D.C. tan severa como sus criaturas. Con 32 novelas como soporte, y tres adaptaciones previas para para el cine, esta nueva versión del policía con un doctorado en Psicología, según sus responsables, es un homenaje más fiel y modernizado a la saga literaria de James Patterson.

“No estás en mi cabeza, muchacho, y no vas a obtener una confesión”, le suelta un homicida al protagonista que en poco menos de un minuto logra justamente eso. Corpulento, algo fanfarrón y observador, Alex Cross (Aldis Hodge) es el indicado para resolver los asesinatos más intrigantes de la capital. Podría formar un club con Jack Reacher y John Luther. Es un padre de dos hijos y viudo reciente. Y un dato no menor, tampoco se trata de un lobo estepario policíaco, sino que cuenta con el sostén de John Sampson (Isaiah Mustafa), su gran amigo de la vida y también detective para la misma fuerza. Antes de su debut, la serie de Ben Watkins (Burn Notice), ya tiene asegurada su continuación y para su showrunner esta temporada inicial implica “la fundación” del personaje. No está anclada sobre una novela en particular sino en todo el universo de este sujeto al que compararon con Sherlock Holmes y Michael Jordan.

“La mayoría de la gente analiza las pruebas y empieza a partir de ellas, pero creo que Cross las considera una señal indicativa del asesino y sus motivaciones. Piensa en ellas desde una perspectiva muy diferente, que es lo que las hace especiales. Eso es lo que hace que su mentalidad sea su habilidad, que le permite vivir peligrosamente cerca de comprender al asesino desde una perspectiva humana”, declaró el actor recientemente. ¿El caso a resolver en estos ocho episodios? Un sádico asesino en serie que deja un rastro de cuerpos esparcidos por la ciudad. Fanboy, es de esos homicidas que usa una máscara de cuero muy parecida a la del Michael Myers de la saga Halloween. En su obra mortífera no hay slasher, sino una meticulosidad que asombra y descoloca al propio Cross porque varias de las piezas están conectadas con su propio pasado. “Es una relación inesperada que sucede entre los dos, pero hay un entendimiento. Ahora tiene que pasar de “Cross” a “Super Cross” sólo para abordar esto”, planteó Hodge.

Además de las grandes preguntas sobre el antagonista –su identidad, paradero y motivaciones-, la serie está enraizada sobre otros interrogantes. Específicamente los ligados a quien le da nombre a la entrega. Alejado de los modismos e imagen que Morgan Freeman mostró enBesos que matan y La hora de la araña, esta nueva encarnación se impone con el carisma filoso de Cross y su entorno. “Es un gran cumplido hacia la obra de Patterson, ponerse en los zapatos del personaje y crearlo de nuevo, es una nueva persona, todos tienen una idea de quién es Cross por los libros con los que han crecido, mejor dicho, todos se preguntan quién es realmente este tipo, y acá estamos dándole una versión nueva y refrescante. Ese fue el gran desafío”, definió Hodge.

Programados

* Universal+ estrenará el próximo jueves la producción de la BBC Nightsleeper. La serie sigue a un tren nocturno que viaja desde Londres hasta Glasgow víctima de un hackeo. “Filmamos muchas secuencias en unos vagones construidos en el estudio y pasábamos horas allí encerrados, sintiendo vértigo, y creo que eso se va a trasladar a la pantalla”, adelantó Joe Cole (Peaky Blinders, Gangs of London) sobre esta Máxima velocidad sobre rieles británicos.

* ¿Qué tienen en común un documental apócrifo chileno y Ted Danson? La nueva serie de Michael Schur (The Good Place, Brooklyn Nine-Nine), basada en El agente topo de Maite Alberdi y protagonizada por el actor de Cheers. Exponente literal de la comedia geriátrica centrada en un jubilado y espía que ventila lo que sucede dentro de un asilo. Un hombre infiltrado llegará a Netflix el próximo 21 de noviembre.

* De mercenarios camaleónicos y carreras contra reloj. El próximo viernes Disney+ estrenará El Chacal, protagonizada por Eddie Redmayne, Lashana Lynch y Úrsula Corberó. Tercera adaptación de la novela de Frederick Forsyth que tuvo una recordada versión en 1973 y otra a mediados de los ’90 con Bruce Willis y Richard Gere encabezando el elenco. Compuesta por diez episodios, el thriller sigue a un escurridizo asesino de elite, y a una oficial británica en su afán por detenerlo por media Europa.

El personaje

Jo de Jo (Jean Reno). Un curtido detective parisino frente a un “sacrebleu” policial y personal. Joaquim St-Clair es un sujeto “extraño e intrigante”, según el propio actor francés. Incluso para un tipo como él, al frente de una brigada de élite, los homicidios a resolver implican un desafío mayúsculo. Del barrio de Pigalle a la Ópera, pasando por las catacumbas, Notre Dame o la Place de la Concorde, cada capítulo tendrá como escenario algún rincón emblemático de la ciudad luz. Se lo podrá ver desde hoy por A&E, cada lunes a las 22 horas.